Учебник по биологии
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Содержание учебника
11 класс
Биология как наука. Методы научного познания
Ботаника
Вегетативные органы растений. Корень, стебельВегетативные органы растений. ЛистВегетативные органы растений. ПобегДвойное оплодотворение цветковыхЖизненные циклы растенийКлассификация водорослей. Отдел Бурые водорослиКлассификация водорослей. Отдел Зеленые водорослиКлассификация водорослей. Отдел Красные водорослиКлассы Однодольные и ДвудольныеОтдел ГолосеменныеОтдел МхиОтдел ПапоротникообразныеОтдел ПокрытосеменныеРазмножение водорослейРазнообразие отдела ПокрытосеменныеСтроение и жизнедеятельность водорослейСтроение и разнообразие плодовСтроение семениСтроение цветкаТкани высших растенийХарактеристика растительного организма
Генетика
Зоология
Жизненные циклы паразитических червейКлассы моллюсковКлассы членистоногихОбщая характеристика животныхОбщая характеристика класса ЗемноводныеОбщая характеристика класса МлекопитающиеОбщая характеристика класса ПресмыкающиесяОбщая характеристика класса ПтицыОбщая характеристика надкласса РыбыОдноклеточные организмыПодтип БесчерепныеПодтип ОболочникиПодтип Черепные (Позвоночные)Разнообразие класса ЗемноводныеРазнообразие класса МлекопитающиеРазнообразие класса ПресмыкающиесяРазнообразие класса ПтицыРазнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбыТип КишечнополостныеТип Кольчатые червиТип Круглые червиТип МоллюскиТип Плоские червиТип ХордовыеТип Членистоногие
Микробиология, микология
Организм как биологическая система
Организм человека и его здоровье
Большой и малый круги кровообращенияВнутренняя среда организмаВыделительная системаДыхательная системаЖелезы пищеварительной системыИммунная система и иммунитетИнфекционные заболевания человекаЛимфатическая системаНеинфекционные заболевания человекаОпорно-двигательный аппаратОпорно-двигательный аппарат. МышцыОпорно-двигательный аппарат. Скелет головыОпорно-двигательный аппарат. Скелет конечностейОпорно-двигательный аппарат. Скелет туловищаОрганы чувствОтделы пищеварительной системыПерифирическая нервная системаПокровная системаПоловая системаРефлекторная дуга. Рефлексы. ТорможениеРоль витаминовСердечно-сосудистая системаСтроение и функции нервной системы. ЦНСТкани в организме человекаЭндокринная система
Цитология
Биосинтез белкаГенетический код и его свойстваДвумембранные органоидыКлеточная теорияКлеточный циклМейозМетаболизм и основные понятияМинеральные вещества клетки, водаМитозНемембранные органоидыОбщее строение клетки, классификация органоидовОдномембранные органоидыОрганические вещества клетки. БелкиОрганические вещества клетки. ЛипидыОрганические вещества клетки. Нуклеиновые кислотыОрганические вещества клетки. УглеводыПластический обмен. ФотосинтезПластический обмен. ХемосинтезРазличия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царствРепликация ДНКТранспорт веществ в клеткеЭнергетический обмен в клетке
Эволюция живой природы
Геологические эрыДоказательства эволюцииЗаконы и правила в теории эволюцииМикроэволюция. Способы видообразованияОпределение вида и популяцииОсновные эволюционные представленияПроисхождение человекаПути макроэволюции. Биологический прогресс и регрессРезультаты эволюцииСинтетическая теория эволюцииТеории происхождения жизни на ЗемлеФормы борьбы за существованиеФормы естественного отбора
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамидыВиды экосистемКруговорот веществОпределение биосферы. Виды веществ по ВернадскомуПризнаки экосистем. Типы пищевых системСреда обитания организмовСукцессияТипы взаимоотношений организмовТипы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон ЛибихаЭкологические законы и правилаЭкологические проблемы
10 класс
Биология как наука. Методы научного познания
Генетика
Организм как биологическая система
Бесполое размножениеГаметогенезКомбинативная изменчивостьМутационная изменчивостьНенаследственная изменчивостьОрганизм - целостная саморегулирующаяся системаОрганогенезПоловое размножениеПостэмбриональный период развитияСелекция животныхСелекция микроорганизмовСелекция растенийТипы размноженияЭмбриональный период развития
Цитология
Биосинтез белкаГенетический код и его свойстваДвумембранные органоидыКлеточная теорияКлеточный циклМейозМетаболизм и основные понятияМинеральные вещества клетки, водаМитозНемембранные органоидыОбщее строение клетки, классификация органоидовОдномембранные органоидыОрганические вещества клетки. БелкиОрганические вещества клетки. ЛипидыОрганические вещества клетки. Нуклеиновые кислотыОрганические вещества клетки. УглеводыПластический обмен. ФотосинтезПластический обмен. ХемосинтезРазличия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царствРепликация ДНКТранспорт веществ в клеткеЭнергетический обмен в клетке
Эволюция живой природы
Взаимодействие природы и обществаГеологические эрыДоказательства эволюцииЗаконы и правила в теории эволюцииМикроэволюция. Способы видообразованияОпределение вида и популяцииОсновные эволюционные представленияПроисхождение человекаПути макроэволюции. Биологический прогресс и регрессРезультаты эволюцииСвойства популяцииСинтетическая теория эволюцииТеории происхождения жизни на ЗемлеФормы борьбы за существованиеФормы естественного отбора
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамидыВиды экосистемКруговорот веществОпределение биосферы. Виды веществ по ВернадскомуПризнаки экосистем. Типы пищевых системСреда обитания организмовСукцессияТипы взаимоотношений организмовТипы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон ЛибихаЭкологические законы и правилаЭкологические проблемы
9 класс
Антропогенез
Биология как наука. Методы научного познания
Ботаника
Вегетативные органы растений. Корень, стебельВегетативные органы растений. ЛистВегетативные органы растений. ПобегДвойное оплодотворение цветковыхЖизненные циклы растенийКлассификация водорослей. Отдел Бурые водорослиКлассификация водорослей. Отдел Зеленые водорослиКлассификация водорослей. Отдел Красные водорослиКлассы Однодольные и ДвудольныеОтдел ГолосеменныеОтдел МхиОтдел ПапоротникообразныеОтдел ПокрытосеменныеРазмножение водорослейРазнообразие отдела ПокрытосеменныеСтроение и жизнедеятельность водорослейСтроение и разнообразие плодовСтроение семениСтроение цветкаТкани высших растенийХарактеристика растительного организма
Генетика
Зоология
Жизненные циклы паразитических червейКлассы моллюсковКлассы членистоногихОбщая характеристика животныхОбщая характеристика класса ЗемноводныеОбщая характеристика класса МлекопитающиеОбщая характеристика класса ПресмыкающиесяОбщая характеристика класса ПтицыОбщая характеристика надкласса РыбыОдноклеточные организмыПодтип БесчерепныеПодтип ОболочникиПодтип Черепные (Позвоночные)Разнообразие класса ЗемноводныеРазнообразие класса МлекопитающиеРазнообразие класса ПресмыкающиесяРазнообразие класса ПтицыРазнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбыТип КишечнополостныеТип Кольчатые червиТип Круглые червиТип МоллюскиТип Плоские червиТип ХордовыеТип Членистоногие
Микробиология, микология
Организм как биологическая система
Бесполое размножениеВлияние вредных привычек на организм и стрессаГаметогенезКомбинативная изменчивостьМутационная изменчивостьНенаследственная изменчивостьОрганизм - целостная саморегулирующаяся системаОрганогенезПоловое размножениеПостэмбриональный период развитияРитмическая деятельность организма. Значение снаТипы размноженияЭмбриональный период развития
Организм человека и его здоровье
Большой и малый круги кровообращенияВнутренняя среда организмаВыделительная системаДыхательная системаЖелезы пищеварительной системыИммунная система и иммунитетИнфекционные заболевания человекаЛимфатическая системаНеинфекционные заболевания человекаОпорно-двигательный аппаратОпорно-двигательный аппарат. МышцыОпорно-двигательный аппарат. Скелет головыОпорно-двигательный аппарат. Скелет конечностейОпорно-двигательный аппарат. Скелет туловищаОрганы чувствОтделы пищеварительной системыПерифирическая нервная системаПокровная системаПоловая системаРефлекторная дуга. Рефлексы. ТорможениеРоль витаминовСердечно-сосудистая системаСтроение и функции нервной системы. ЦНСТкани в организме человекаЭндокринная система
Основы селекции организмов
Эволюция живой природы
Геологические эрыДоказательства эволюцииМикроэволюция. Способы видообразованияОпределение вида и популяцииОсновные эволюционные представленияПути макроэволюции. Биологический прогресс и регрессРезультаты эволюцииСвойства популяцииСинтетическая теория эволюцииТеории происхождения жизни на ЗемлеФормы борьбы за существованиеФормы естественного отбора
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамидыВиды экосистемВодные экосистемыКруговорот веществОпределение биосферы. Виды веществ по ВернадскомуОхрана биологического разнообразияПризнаки экосистем. Типы пищевых системСмена сообществСреда обитания организмовТипы взаимоотношений организмовТипы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон ЛибихаЭкологические проблемы
8 класс
Опорно-двигательный аппарат
Связь с окружающей средой
Системы органов
Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ Витамины и их значение для организмаВнутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровьеГигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращенияДыхательная системаКультура питанияКультура ухода за кожейЛимфатическая системаМочевыделительная системаОбмен веществ и питаниеОрганы пищеварительной системыПервая помощь при обмороках и кровотеченияхПищеварение в тонкой и толстой кишкеПокровная системаРепродуктивная системаСердечно-сосудистая система. Работа сердцаЭтапы дыхания. Легочные объемы
Системы регуляции
Внутренняя среда организма. КровьГоловной мозг Иммунитет. Иммунология и здоровьеМеханизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляцияСоматический и вегетативный отделы нервной системыСтроение и функции нервной системы Ткани и органы в организме человекаЦентральная нервная система. Спинной мозг и головной мозг Эндокринная система. Гуморальная регуляция
Факторы здоровья человека
Двумембранные органоиды животных клетокКлетка - структурная единица организма. Химический состав клеткиНаследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование Наследственность и здоровьеНауки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизниНемембранные органоиды животных клетокОдномембранные органоиды животных клетокСоматические и половые клетки. Деление клетокФакторы окружающей среды, образ жизни и здоровье
7 класс
Ботаника
Видоизменения побеговВиды корней, типы корневых систем. Видоизменения корнейГолосеменные Значение водорослей в природе и жизни человекаКлассы Однодольные и Двудольные Многообразие водорослейМоховидные Общая характеристика водорослейПапоротниковидные Побег и почки. Строение стебляПокрытосеменные, или Цветковые Размножение покрытосеменных растенийРазнообразие отдела ПокрытосеменныеСтроение и видоизменения листаСтроение и многообразие плодовСтроение семян Строение цветка. Соцветия
Зоология
Брюхоногие и двустворчатые моллюскиГоловоногие моллюскиКласс Земноводные, или АмфибииКласс Млекопитающие, или ЗвериКласс Пресмыкающиеся, или РептилииКласс ПтицыКлассы членистоногихМногообразие зверей. Домашние млекопитающиеМногообразие птиц. Их значение. Птицеводство Надкласс РыбыОбщая характеристика червейОбщие сведения о животном миреОдноклеточные животные, или ПростейшиеРазнообразие класса ЗемноводныеРазнообразие класса ПресмыкающиесяРазнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбыТип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостныхТип Хордовые, характеристика подтиповТипы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Ткани, органы и системы органов многоклеточных животныхХарактеристика типа Членистоногие
Микробиология, микология
Экосистемы и присущие им закономерности