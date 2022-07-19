Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем
Ботаника
Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Строение цветка Строение и разнообразие плодов Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Отдел Покрытосеменные Строение семени Размножение водорослей Отдел Мхи Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель
Генетика
Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Тип Хордовые Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Круглые черви Тип Моллюски Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Классы моллюсков Разнообразие класса Млекопитающие Жизненные циклы паразитических червей Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика животных Общая характеристика класса Птицы
Организм человека и его здоровье
Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Покровная система Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Дыхательная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы Половая система Органы чувств Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища
Микробиология, микология
Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции
Организм как биологическая система
Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса Организм - целостная саморегулирующаяся система Постэмбриональный период развития Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Половое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Смена сообществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Охрана биологического разнообразия

Характеристика растительного организма

Основные признаки растений

Растения выделяют в отдельное Царство, так как все организмы из этой группы обладают существенными отличительными признаками, которыми в совокупности не обладают ни Грибы, ни Бактерии, ни Животные.

Основные особенности растительных организмов:

  1. Растения – автотрофные фотосинтезирующие организмы

  2. Клетки растений имеют плотную клеточную стенку из целлюлозы

  3. Запасным питательным веществом у растений является крахмал

  4. Необходимые вещества (воду, минеральные соли) из окружающей среды растительные клетки получают путем осмоса (процесс диффузии через клеточную мембрану молекул по градиенту концентрации).

Внимание! Часто встречается на экзамене.

Концентрация растворённого вещества в клетке меньше, чем снаружи

В клетке и снаружи концентация растворённого вещества одинаковая

В клетке и снаружи концентрация растворённого вещества примерно одинаковая

Концентрация растворённого вещества в клетке больше, чем снаружи

Осмос

  1. Размножаются с помощью спор и семян (есть и другие способы размножения, но они характерны не только для растений)

  2. Неограниченный рост в течение жизни (у большинства растений)

  3. Прикрепленный образ жизни (у большинства растений)

  4. Закономерная смена полового и неполового поколений – гаметофита и спорофита (у большинства растений).

Как видите, обязательными для всех растений являются первые пять признаков, еще три – это дополнительные критерии, которые характерны для большинства (но не для всех) растений.

Классификация

В настоящее время насчитывается более 300 тысяч видов Растений, которые делятся на 2 группы: высшие и низшие.

К низшим относят водоросли, к высшим – 7 основных отделов, разделенным на две группы:

  • Споровые (Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Псилотовидные, Папоротниковидные)

  • Семенные (Голосеменные, Покрытосеменные).

Еще один отдел – Риниофиты – полностью исчез с лица Земли.

Классификация

На представленной выше схеме отсутствует отдел Псилотовидные. Он включает в себя всего 12 видов, и, следовательно, не рассматривается в рамках школьной программы и не встречается на экзамене.

Единственное, что вы должны о них знать – это то, что именно представители этого отдела (Псилофиты) являются одними из первых растений, освоившими наземную среду обитания.

Строение растительной клетки

Растения относятся к эукариотам, но имеют свои особенности. На представленном ниже рисунке вы можете их увидеть – они выделены зеленым цветом. Черным цветом обозначены органеллы, присутствующие в практически любой эукариотической клетке.

Строение растительной клетки

Важно не только понимать, какие органоиды есть в той или иной клетке, но и знать, в чем заключается их функция.

Если вы чувствуете, что недостаточно хорошо помните строение или функцию того или иного органоида – вернитесь к теории по строению клетки.