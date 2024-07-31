Учебник по истории

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.
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Содержание учебника
11 класс
Всеобщая история
XIV-XV вв.: что происходило на ВостокеXIV-XV вв.: что происходило на ЗападеАмерика в XVIII векеАнглия в XIХ векеАнглия в XV-XVI вв.Англия в XVII векеАнглия в XVIII векеВеликие географические открытияВосточная Европа в XVI в.Вторая мировая войнаДревний РимДревняя ГрецияЕвропейская культура в XIV-XV вв.Международные отношения в XVIII векеМир в новое тысячелетие (1991–2022 гг.)Мир в условиях Холодной войныМир на пороге Первой мировой войныМировой экономический кризис и выход из негоОбразование независимых государств в Латинской АмерикеОбъединительные движения в ИталииОсманская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII векеОсновные события всеобщей истории V-XVI вв.Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв.Основные события всеобщей истории XX-XXI вв.Первая мировая войнаРаннее средневековье (V-XI вв.): ВостокРаннее средневековье (V-XI вв.): ЕвропаРеформация и её последствияСвященная Римская империя Германской нации в XVIII векеСтановление тоталитаризма после Первой мировой войныСтраны Азии в XIX векеСтраны и народы Азии, Америки и Африки в Средние векаСША в XIХ векеТридцатилетняя войнаФранция в XIX векеФранция в XV-XVI вв.Франция в XVII векеФранция в XVIII векеЦерковь в СредневековьеЦивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регионЦивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний КитайЭпоха Крестовыых походовЭпоха Эллинизма
10 класс
9 класс
8 класс
7 класс