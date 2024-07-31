Учебник по истории
Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.
Содержание учебника
11 класс
Всеобщая история
XIV-XV вв.: что происходило на ВостокеXIV-XV вв.: что происходило на ЗападеАмерика в XVIII векеАнглия в XIХ векеАнглия в XV-XVI вв.Англия в XVII векеАнглия в XVIII векеВеликие географические открытияВосточная Европа в XVI в.Вторая мировая войнаДревний РимДревняя ГрецияЕвропейская культура в XIV-XV вв.Международные отношения в XVIII векеМир в новое тысячелетие (1991–2022 гг.)Мир в условиях Холодной войныМир на пороге Первой мировой войныМировой экономический кризис и выход из негоОбразование независимых государств в Латинской АмерикеОбъединительные движения в ИталииОсманская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII векеОсновные события всеобщей истории V-XVI вв.Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв.Основные события всеобщей истории XX-XXI вв.Первая мировая войнаРаннее средневековье (V-XI вв.): ВостокРаннее средневековье (V-XI вв.): ЕвропаРеформация и её последствияСвященная Римская империя Германской нации в XVIII векеСтановление тоталитаризма после Первой мировой войныСтраны Азии в XIX векеСтраны и народы Азии, Америки и Африки в Средние векаСША в XIХ векеТридцатилетняя войнаФранция в XIX векеФранция в XV-XVI вв.Франция в XVII векеФранция в XVIII векеЦерковь в СредневековьеЦивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регионЦивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний КитайЭпоха Крестовыых походовЭпоха Эллинизма
Древняя Русь
Культура России VIII-XX вв.
Архитектура и живопись в первой половине XIX в.Архитектура и живопись во второй половине XIX в.Культура Руси X-XIII вв.Культура Руси XIII-XV вв.Культура современной РоссииНаука и словесность в первой половине XIX в.Наука и словесность во второй половине XIX в.Русская культура в XVI-XVII вв.Русская культура в XVIII в.Советская культура второй половины ХХ в.Советская культура первой половины ХХ в.
Новейшая история России
"Военный коммунизм"1945-1953 гг. "Апогей сталинизма"Внешняя политика Л.И.БрежневаВнешняя политика Н.С.ХрущёваВнешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.)Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.)Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг.Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.СталинаГерои ВОВ и их подвигиГражданская войнаЗавершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизмаИндустриализация и коллективизация в СССРКонференции Антигитлеровской коалицииНЭПОбразование СССРОктябрьская революцияОсновные этапы ВОВПерестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.)Политическое развитие СССР в 1930-е гг.СССР накануне Великой Отечественной войныСССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.)Февральская революция
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)Восстание декабристовОбщественные движения в пореформенной РоссииОтечественная война 1812 г.Первая русская революцияПравление Александра II (1855 - 1881 гг.)Правление Александра III (1881 - 1894 гг.)Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)Россия в Первой мировой войне
Россия в Новое время
Внешняя политика Петра IВосстание Е. ПугачёваВосстание Степана РазинаНачало эпохи дворцовых переворотовПравление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.)Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.)Правление Павла I (1796 - 1801 гг.)Преобразования Петра IРеформа церкви сер. XVII в. и церковный РасколРоссия накануне преобразованийСмута: от Василия Шуйского до СемибоярщиныСмута: от Великого голода до Лжедмитрия I
Средневековый период
Александр Невский и отражение агрессии с ЗападаВзаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв.Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войныИван Грозный: от опричнины до династического кризисаМонголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычестваНачало возвышения МосквыОт Ивана Калиты до Дмитрия ДонскогоПравление Бориса ГодуноваРусское государство в первой половине XVI в.Феодальная война второй четверти XV в.Феодальная раздробленностьЭпоха Ивана III
10 класс
Апогей сталинизма
История современной России
Перестройка и распад СССР
Распад империи и революции 1917 года
СССР в 1920-1930-е годы
Внешняя политика СССР в 1920-е гг.Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг.Второй этап культурной революции в СССР (1930-е гг.)Индустриализация в СССРКоллективизация в СССРНЭПОбразование СССРПервый этап культурной революции в СССР (1920-е гг.)Политическое развитие СССР в 1930-е гг.СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг.
СССР в годы Великой Отечественной войны
Второй этап Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.)Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизмаКонференции Антигитлеровской коалицииМесто и роль СССР в послевоенном миреПервый этап войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.)Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного переломаСССР накануне Великой Отечественной войныЧеловек и война: единство фронта и тыла
СССР во второй половине ХХ века
Внешняя политика Л.И.БрежневаВнешняя политика Н.С.ХрущёваВнутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.)Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.)Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.СталинаКультурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг.Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг.Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х ггСССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.)
9 класс
Всеобщая история
VIII-XI вв. ВостокVIII-XI вв. ЕвропаXI-XIV вв. Что происходило на ВостокеXI-XIV вв. Что происходило на ЗападеXIV-XV вв. Европейская культураАзия и Латинская Америка в XVIII-XIX вв.Америка в XVIII-XIX вв.Англия в XVI-XVII вв.Англия в XVIII-XIX вв.Великие географические открытияВосточная Европа в XVI векеДревний мир - цивилизации АзииДревний мир - цивилизации Ближнего ВостокаЕвропейские конфликты Нового времениИстория Древнего РимаИстория Древней ГрецииКрестовые походыМир на пороге Первой мировой войныОбъединительные движения в ИталииРеформация в ЕвропеФранция в XVI-XVII вв.Франция в XVIII-XIX вв.Церковь в Средневековье
Древняя Русь
Культура
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)Восстание декабристовОбщественные движения в пореформенной РоссииОтечественная война 1812 г.Первая русская революцияПравление Александра II (1855 - 1881 гг.)Правление Александра III (1881 - 1894 гг.)Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)Россия в Первой мировой войне
Россия в Новое время
Внешняя политика Петра IВосстание Е. ПугачёваВосстание Степана РазинаНачало эпохи дворцовых переворотовПравление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.)Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.)Правление Павла I (1796 - 1801 гг.)Преобразования Петра IРеформа церкви сер. XVII в. и церковный РасколРоссия накануне преобразованийСмута: от Василия Шуйского до СемибоярщиныСмута: от Великого голода до Лжедмитрия I
Средневековый период
Александр Невский и отражение агрессии с ЗападаВзаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв.Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войныИван Грозный: от опричнины до династического кризисаМонголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычестваНачало возвышения МосквыОт Ивана Калиты до Дмитрия ДонскогоПравление Бориса ГодуноваРусское государство в первой половине XVI в.Феодальная война второй четверти XV в.Феодальная раздробленностьЭпоха Ивана III
8 класс
XVIII век
Анна Иоанновна: внешняя политикаАнна Иоанновна: внутренняя политикаВнешняя политика Екатерины IIВосстание Е. ПугачёваИван VI и Анна ЛеопольдовнаИтоги реформ Петра IКультура Петровской эпохиНачало эпохи дворцовых переворотовОбщество и государство в эпоху реформ Петра IПравление Елизаветы ПетровныПравление Павла I (1796 - 1801 гг.)Правление Петра IIIПреобразования Петра IПросвещенный абсолютизм Екатерины IIРоссии в XVIII веке: ретроспектива развитияРоссия накануне преобразованийРусская культура в XVIII в.Северная война
7 класс
XVI век
XVII век
Бунты второй половины XVII века Внешняя политика России в XVII векеГосударственное устройство России в XVII векеОсвоение Сибири и Дальнего Востока Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.)Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.)Реформа церкви сер. XVII в. и церковный РасколСмута: от Василия Шуйского до СемибоярщиныСмута: от Великого голода до Лжедмитрия IСословия в XVII веке: «верхи» общества Сословия в XVII веке: «низы» общества Социально-экономическое развитие России в XVII векеФормирование абсолютизма в XVII веке