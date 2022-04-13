Отдел Папоротникообразные

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Экосистемы и присущие им закономерности
Водные экосистемы Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Тип Моллюски Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Земноводные Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Классы моллюсков Жизненные циклы паразитических червей Одноклеточные организмы Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Подтип Оболочники Классы членистоногих Общая характеристика животных Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Организм человека и его здоровье
Сердечно-сосудистая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Перифирическая нервная система Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Дыхательная система Отделы пищеварительной системы Покровная система Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Лимфатическая система Эндокринная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Строение и функции нервной системы. ЦНС Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Половая система Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Инфекционные заболевания человека
Микробиология, микология
Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Доказательства эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Определение вида и популяции
Ботаника
Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Голосеменные Отдел Покрытосеменные Строение цветка Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Строение семени Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Половое размножение Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Органогенез
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Отдел Папоротникообразные

Папоротникообразные – более развитые споровые растения по сравнению со мхами. Папоротники широко распространены во влажных тропических лесах, где до сих пор встречаются их древовидные формы.

Как и мхи, папоротники чувствительны к наличию влаги в окружающей среде, так как от нее зависит их размножение и распространение.

Строение папоротников отличает их от мхов:

  1. У папоротников гораздо лучше выражены ткани, в том числе и проводящая;

  2. Появляются корни (придаточные), листья и стебель имеют большее развитие;

  3. Молодые листья имеют завитое строение, поэтому их иногда называют «улитками».

Лист папоротников имеет особое строение и называется «вайя».

На обратной стороне листа расположены сорусы – скопления спорангиев.

Сорусы

Спорофит = взрослое растение

Гаметофит = заросток

Важно! В жизненном цикле папоротников преобладает спорофит.

● Гаплоидные споры у папоротников формируются на обратной стороне листа в спорангиях и распространяются на большие территории при помощи ветра, из них в благоприятных условиях вырастает гаметофит – заросток. Это небольшое зеленое растение, живущее недолго и формирующее гаметы. Заросток часто имеет сердцевидную форму. Гаметофиты обычно двуполые.

● При слиянии гамет (в водной среде!) формируется новое растение – диплоидный спорофит, развивающийся из зиготы.

Жизненный цикл папоротника

Экология папоротниковидных

Папоротники, как и мхи, способны существовать в основном только во влажной среде обитания, это ограничивает их распространение по земному шару. Однако число видов этих растений достаточно велико.

Папоротники являются важными компонентами многих растительных сообществ, особенно в тропических и субтропических лесах.

Человек использует папоротники в различных сферах:

● Некоторые папоротники выращиваются в декоративных целях

● Некоторые употребляются в пищу

● Из отдельных видов получают экстракты лекарственных веществ.