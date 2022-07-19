Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Биология
Системы регуляции
Эндокринная система. Гуморальная регуляция Соматический и вегетативный отделы нервной системы Строение и функции нервной системы Внутренняя среда организма. Кровь Головной мозг Центральная нервная система. Спинной мозг и головной мозг Механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция Ткани и органы в организме человека Иммунитет. Иммунология и здоровье
Системы органов
Обмен веществ и питание Витамины и их значение для организма Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания Органы пищеварительной системы Культура питания Покровная система Дыхательная система Репродуктивная система Сердечно-сосудистая система. Работа сердца Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье Лимфатическая система Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ Пищеварение в тонкой и толстой кишке Этапы дыхания. Легочные объемы Первая помощь при обмороках и кровотечениях Мочевыделительная система Культура ухода за кожей
Факторы здоровья человека
Двумембранные органоиды животных клеток Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье Клетка - структурная единица организма. Химический состав клетки Немембранные органоиды животных клеток Наследственность и здоровье Науки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизни Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование Одномембранные органоиды животных клеток Соматические и половые клетки. Деление клеток
Связь с окружающей средой
Гигиена органов чувств и здоровье Характеристика анализаторов Органы чувств. Анализаторы
Опорно-двигательный аппарат
Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц Осанка. Первая помощь при травмах скелета Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей Осевой скелет. Скелет конечностей и головы

Внутренняя среда организма. Кровь

Внутренняя среда организма образована кровью, лимфой и тканевой жидкостью.

Обмен веществ между клетками, лимфой и кровью осуществляется через тканевую жидкость, которая образуется из плазмы крови.

Внутренняя среда организма обеспечивает гуморальную связь между органами. Она относительно постоянна. Постоянство внутренней среды организма называется гомеостазом.

Рисунок 1. Внутренняя среда организма

1. Кровеносный капилляр

2. Тканевая жидкость

3. Лимфатический капилляр

4. Клетка

Кровь

  • Кровь ― важнейшая составная часть внутренней среды.

  • Это жидкая соединительная ткань, состоящая из форменных элементов и плазмы.

  • В организме взрослого человека около 5 л крови.

  • Часть циркулирует по сосудам, а часть находится в кровяных депо.

Любопытно!

У позвоночных кровь имеет красный цвет (от бледно- до тёмно-красного).

Сами эритроциты жёлто-зелёные и лишь в совокупности образуют красный цвет, в связи с наличием в них гемоглобина. У некоторых моллюсков и членистоногих кровь имеет голубой цвет за счёт наличия гемоцианина.

У человека кровь образуется из кроветворных стволовых клеток, количество которых составляет около 30000, в основном в костном мозге.

Функции крови:

Кровь выполняет следующие функции.

  • Транспортная функция ― заключается в транспорте кровью различных веществ и тепла в пределах организма.

  • Дыхательная функция ― кровь переносит дыхательные газы ― кислород (О2) и углекислый газ (СО2).

  • Питательная функция ― кровь переносит также питательные вещества от органов, где они всасываются или депонируются к месту их потребления.

  • Выделительная функция ― при биологическом окислении питательных веществ, в клетках образуются, кроме СО2, другие конечные продукты обмена, которые транспортируются кровью к выделительным органам.

  • Терморегулирующая. Кровью переносится около 70% тепла, образующегося во внутренних органах в кожу и легкие, что обеспечивает рассеяние ими тепла в окружающую среду.

  • Гомеостатическая функция ― кровь участвует в водно-солевом обмене в организме и поддержании гомеостаза.

  • Защитная функция заключается в обеспечении иммунных реакций, а также создании кровяных и тканевых барьеров против чужеродных веществ.

Состав крови:

  • Весь объём крови живого организма условно делится на периферический (находящийся и циркулирующий в русле сосудов) и кровь, находящуюся в кроветворных органах и периферических тканях.

  • Кровь состоит из двух основных компонентов: плазмы и взвешенных в ней форменных элементов.

  • Отстоявшаяся кровь состоит из трёх слоёв: верхний слой образован желтоватой плазмой крови, средний, сравнительно тонкий серый слой составляют лейкоциты, нижний красный слой образуют эритроциты.

Рисунок 2. Состав крови

Форменные элементы

У взрослого человека форменные элементы крови составляют около 40 —50 %, а плазма — 50 —60 %. Форменные элементы крови представлены эритроцитами, тромбоцитами и лейкоцитами.

Эритроциты красные безъядерные клетки крови двояковогнутой формы, содержащие белок- гемоглобин.

  • Образуются в красном костный мозге;

  • Разрушаются в селезенке. Гемоглобин разрушается в печени;

  • Живут 120 дней;

  • В 1 мм3 4,5-5,5 млн;

  • Осуществляют перенос О2 из легких в ткани и CO2 из тканей в легкие.

Лейкоциты белые кровяные амебообразные клетки, имеющие ядро.

  • Образуются в красном костном мозге, селезенке, лимфатических узлах;

  • Разрушаются в печени, селезенке, а также в месте, где идет воспалительный процесс;

  • Живут 3-5 дней;

  • В 1 мм3 6-8 тыс;

  • Защищают организм от болезнетворных микробов путем фагоцитоза. Вырабатывают антитела, создавая иммунитет.

Тромбоциты кровяные безъядерные тельца.

  • Образуются в красном костном мозге;

  • Разрушаются в селезенке;

  • Живут 5-7 дней;

  • В 1 мм3 300-400 тыс;

  • Участвуют в свертывании крови при повреждении кровеносного сосуда, способствуя преобразованию белка фибриногена в фибрин - волокнистый кровяной сгусток.

Рисунок 3. Форменные элементы крови

Плазма

  • Плазма составляет 55% объема крови, из которых 90 —92% воды и 8 —10% неорганических и органических веществ.

  • В состав плазмы крови входят: белки ― альбумин, глобулины, фибриноген, протромбин. (участие в свертывание крови).

  • Плазма, лишенная фибрина, называется сывороткой. рН плазмы = 7,3 —7,4.

Тканевая жидкость

  • Часть плазмы крови выходит из кровеносных капилляров наружу, в ткани, и превращается в тканевую жидкость.

  • Тканевая жидкость непосредственно контактирует с клетками тела, доносит до них кислород и другие вещества.

  • Чтобы возвращать эту жидкость обратно в кровь, имеется лимфатическая система.

Лимфа

Лимфой называется жидкость, содержащаяся у позвоночных животных и человека в лимфатических капиллярах и сосудах.

Функции лимфы:

Основные функции лимфатической системы весьма разнообразны и в основном состоят в:

  • Возвращении белка в кровь из тканевых пространств;

  • В участии в перераспределении жидкости в теле;

  • В защитных реакциях как путем удаления и уничтожения различных бактерий, так и участием в иммунных реакциях;

  • В участии в транспорте питательных веществ, особенно жиров.

Свертывание крови

  • Свертывание крови ― важнейший защитный механизм, обеспечивающий предохранение организма от кровопотерь при повреждениях кровеносных сосудов.

  • Процесс свертывания крови зависит от ряда факторов, важнейшими из которых являются ионы Са2+, инициирующие процесс свертывания, протромбин ― белок плазмы крови, превращающийся в тромбин и фибриноген ― растворимый белка плазмы, превращающегося под влиянием тромбина в нерастворимый белок ― фибрин.

  • Фибрин на воздухе образует сгусток, называемый тромбом.

  • Увеличению свертывающей способности крови способствуют препараты, содержащие хлорид кальция, витамин К.

  • При больших кровопотерях необходимо переливание крови.

На рисунке 4. Свертывание крови

Кроветворение

Кроветворение, или гемопоэз - это развитие и созревание клеток крови в организме.

Все форменные элементы крови появляются из клеток красного костного мозга. В процессе развития клетки крови утрачивают способность к делению, поэтому при заболеваниях красного костного мозга у человека уменьшается содержание клеток в крови во много раз.

Продолжительность жизни эритроцитов составляет 12-130 суток, у лейкоцитов – от нескольких часов до нескольких суток, тромбоцитов – 5-7 суток, после этого печень их уничтожает.