Внутренняя среда организма. Кровь

Внутренняя среда организма образована кровью, лимфой и тканевой жидкостью.

Обмен веществ между клетками, лимфой и кровью осуществляется через тканевую жидкость, которая образуется из плазмы крови.

Внутренняя среда организма обеспечивает гуморальную связь между органами. Она относительно постоянна. Постоянство внутренней среды организма называется гомеостазом.

Рисунок 1. Внутренняя среда организма

1. Кровеносный капилляр

2. Тканевая жидкость

3. Лимфатический капилляр

4. Клетка

Кровь

Часть циркулирует по сосудам, а часть находится в кровяных депо.

В организме взрослого человека около 5 л крови.

Это жидкая соединительная ткань, состоящая из форменных элементов и плазмы.

Сами эритроциты жёлто-зелёные и лишь в совокупности образуют красный цвет, в связи с наличием в них гемоглобина. У некоторых моллюсков и членистоногих кровь имеет голубой цвет за счёт наличия гемоцианина.

У позвоночных кровь имеет красный цвет (от бледно- до тёмно-красного).

У человека кровь образуется из кроветворных стволовых клеток, количество которых составляет около 30000, в основном в костном мозге.

Функции крови:

Кровь выполняет следующие функции.

Транспортная функция ― заключается в транспорте кровью различных веществ и тепла в пределах организма.

Дыхательная функция ― кровь переносит дыхательные газы ― кислород (О 2 ) и углекислый газ (СО 2 ).

Питательная функция ― кровь переносит также питательные вещества от органов, где они всасываются или депонируются к месту их потребления.

Выделительная функция ― при биологическом окислении питательных веществ, в клетках образуются, кроме СО 2 , другие конечные продукты обмена, которые транспортируются кровью к выделительным органам.

Терморегулирующая. Кровью переносится около 70% тепла, образующегося во внутренних органах в кожу и легкие, что обеспечивает рассеяние ими тепла в окружающую среду.

Гомеостатическая функция ― кровь участвует в водно-солевом обмене в организме и поддержании гомеостаза.