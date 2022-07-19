Внутренняя среда организма. Кровь

Внутренняя среда организма образована кровью, лимфой и тканевой жидкостью.
Обмен веществ между клетками, лимфой и кровью осуществляется через тканевую жидкость, которая образуется из плазмы крови.
Внутренняя среда организма обеспечивает гуморальную связь между органами. Она относительно постоянна. Постоянство внутренней среды организма называется гомеостазом.
Рисунок 1. Внутренняя среда организма
1. Кровеносный капилляр
2. Тканевая жидкость
3. Лимфатический капилляр
4. Клетка
Кровь ― важнейшая составная часть внутренней среды.
Это жидкая соединительная ткань, состоящая из форменных элементов и плазмы.
В организме взрослого человека около 5 л крови.
Часть циркулирует по сосудам, а часть находится в кровяных депо.
У позвоночных кровь имеет красный цвет (от бледно- до тёмно-красного).
Сами эритроциты жёлто-зелёные и лишь в совокупности образуют красный цвет, в связи с наличием в них гемоглобина. У некоторых моллюсков и членистоногих кровь имеет голубой цвет за счёт наличия гемоцианина.
У человека кровь образуется из кроветворных стволовых клеток, количество которых составляет около 30000, в основном в костном мозге.
Кровь выполняет следующие функции.
Транспортная функция ― заключается в транспорте кровью различных веществ и тепла в пределах организма.
Дыхательная функция ― кровь переносит дыхательные газы ― кислород (О2) и углекислый газ (СО2).
Питательная функция ― кровь переносит также питательные вещества от органов, где они всасываются или депонируются к месту их потребления.
Выделительная функция ― при биологическом окислении питательных веществ, в клетках образуются, кроме СО2, другие конечные продукты обмена, которые транспортируются кровью к выделительным органам.
Терморегулирующая. Кровью переносится около 70% тепла, образующегося во внутренних органах в кожу и легкие, что обеспечивает рассеяние ими тепла в окружающую среду.
Гомеостатическая функция ― кровь участвует в водно-солевом обмене в организме и поддержании гомеостаза.
Защитная функция заключается в обеспечении иммунных реакций, а также создании кровяных и тканевых барьеров против чужеродных веществ.
Весь объём крови живого организма условно делится на периферический (находящийся и циркулирующий в русле сосудов) и кровь, находящуюся в кроветворных органах и периферических тканях.
Кровь состоит из двух основных компонентов: плазмы и взвешенных в ней форменных элементов.
Отстоявшаяся кровь состоит из трёх слоёв: верхний слой образован желтоватой плазмой крови, средний, сравнительно тонкий серый слой составляют лейкоциты, нижний красный слой образуют эритроциты.
Рисунок 2. Состав крови
У взрослого человека форменные элементы крови составляют около 40 —50 %, а плазма — 50 —60 %. Форменные элементы крови представлены эритроцитами, тромбоцитами и лейкоцитами.
Образуются в красном костный мозге;
Разрушаются в селезенке. Гемоглобин разрушается в печени;
Живут 120 дней;
В 1 мм3 4,5-5,5 млн;
Осуществляют перенос О2 из легких в ткани и CO2 из тканей в легкие.
Образуются в красном костном мозге, селезенке, лимфатических узлах;
Разрушаются в печени, селезенке, а также в месте, где идет воспалительный процесс;
Живут 3-5 дней;
В 1 мм3 6-8 тыс;
Защищают организм от болезнетворных микробов путем фагоцитоза. Вырабатывают антитела, создавая иммунитет.
Образуются в красном костном мозге;
Разрушаются в селезенке;
Живут 5-7 дней;
В 1 мм3 300-400 тыс;
Участвуют в свертывании крови при повреждении кровеносного сосуда, способствуя преобразованию белка фибриногена в фибрин - волокнистый кровяной сгусток.
Рисунок 3. Форменные элементы крови
Плазма составляет 55% объема крови, из которых 90 —92% воды и 8 —10% неорганических и органических веществ.
В состав плазмы крови входят: белки ― альбумин, глобулины, фибриноген, протромбин. (участие в свертывание крови).
Плазма, лишенная фибрина, называется сывороткой. рН плазмы = 7,3 —7,4.
Часть плазмы крови выходит из кровеносных капилляров наружу, в ткани, и превращается в тканевую жидкость.
Тканевая жидкость непосредственно контактирует с клетками тела, доносит до них кислород и другие вещества.
Чтобы возвращать эту жидкость обратно в кровь, имеется лимфатическая система.
Лимфой называется жидкость, содержащаяся у позвоночных животных и человека в лимфатических капиллярах и сосудах.
Функции лимфы:
Основные функции лимфатической системы весьма разнообразны и в основном состоят в:
Возвращении белка в кровь из тканевых пространств;
В участии в перераспределении жидкости в теле;
В защитных реакциях как путем удаления и уничтожения различных бактерий, так и участием в иммунных реакциях;
В участии в транспорте питательных веществ, особенно жиров.
Свертывание крови ― важнейший защитный механизм, обеспечивающий предохранение организма от кровопотерь при повреждениях кровеносных сосудов.
Процесс свертывания крови зависит от ряда факторов, важнейшими из которых являются ионы Са2+, инициирующие процесс свертывания, протромбин ― белок плазмы крови, превращающийся в тромбин и фибриноген ― растворимый белка плазмы, превращающегося под влиянием тромбина в нерастворимый белок ― фибрин.
Фибрин на воздухе образует сгусток, называемый тромбом.
Увеличению свертывающей способности крови способствуют препараты, содержащие хлорид кальция, витамин К.
При больших кровопотерях необходимо переливание крови.
На рисунке 4. Свертывание крови
Кроветворение, или гемопоэз - это развитие и созревание клеток крови в организме.
Все форменные элементы крови появляются из клеток красного костного мозга. В процессе развития клетки крови утрачивают способность к делению, поэтому при заболеваниях красного костного мозга у человека уменьшается содержание клеток в крови во много раз.
Продолжительность жизни эритроцитов составляет 12-130 суток, у лейкоцитов – от нескольких часов до нескольких суток, тромбоцитов – 5-7 суток, после этого печень их уничтожает.