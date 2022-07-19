Общая характеристика надкласса Рыба

Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Биология
Задания части 2 ОГЭ
Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Выделительная система Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Покровная система Эндокринная система Половая система Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Дыхательная система Строение и функции нервной системы. ЦНС Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Внутренняя среда организма Инфекционные заболевания человека
Микробиология, микология
Физиология вирусов Морфология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Классификация грибов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Свойства популяции Геологические эры Формы борьбы за существование Синтетическая теория эволюции
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Водные экосистемы Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия
Зоология
Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика животных Тип Членистоногие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Классы членистоногих Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Одноклеточные организмы
Организм как биологическая система
Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Комбинативная изменчивость Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Мутационная изменчивость Бесполое размножение
Ботаника
Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Отдел Голосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Лист Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей Отдел Папоротникообразные Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Отдел Мхи Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека

Общая характеристика надкласса Рыба

Данный надкласс включает несколько классов:

Особенности надкласса Рыбы:

Количество видов: Около 20 000 видов (современных) и около 20 000 видов (вымерших)

Место обитания: Морские и пресные воды

Тело: Большинство видов рыб имеет торпедообразное симметричное тело, основными частями которого являются голова, туловище и хвост. Обтекаемая форма тела.

Покров: Кожа из многослойного эпителия и дермы с большим количеством желез (слизеотделительных, ядоотделительных).

Чешуя растет в течение всей жизни, образуя годичные кольца.

Плакоидная

  • характерна для хрящевых рыб

  • из данного вида чешуи развились зубы позвоночных

Костного типа

  • характерна для костных рыб

  • есть два подвида: циклоидной (округлой) и ктеноидной (с зазубринами) формы

Строение Плакоидной чешуи

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Строение ктеноидной (I) и циклоидной (II) чешуи (1 – годичные кольца)

Система опоры:

Скелет головы – череп, по бокам головы расположены жаберные крышки (только у костных рыб) и жаберные дуги, череп хрящевой или костный.

Скелет туловища: позвоночник из хрящевых или костных позвонков, между ними сохраняются остатки хорды, позвонки туловищного отдела несут свободно заканчивающиеся ребра, хвостовой отдел.

Скелет конечностей (плавников): образуют костные или хрящевые (у хрящевых рыб) лучи.

У рыб есть парные – брюшные, грудные и непарные – спинной, анальный, хвостовой плавники.

Пищеварительная система:

Ротовое отверстие → ротовая полость (челюсти снабжены зубами, которые произошли из плакоидной чешуи, у акул это настоящая плакоидная чешуя) → глотка → пищевод → желудок → кишка, заканчивающаяся заднепроходным отверстием.

Есть печень и слаборазвитая поджелудочная железа

Строение пищеварительной системы

Плавательный пузырь – гидростатический аппарат – заполнен газом, стенки покрыты кровеносными сосудами, может изменять объем выделяя в кровь или получая из неё газы, у некоторых рыб соединен с пищеварительной системой и выполняет функцию «легких».

Когда выделение газов из крови в пузырь увеличивается, пузырь расширяется, увеличивая общий объем тела рыбы, объёмный вес его уменьшается – и рыба всплывает вверх. Если же, наоборот, часть газов снова поглощается кровью, объём пузыря и всего тела становится меньше и объёмный вес возрастает – рыба опускается глубже.

Строение плавательного пузыря

Кровеносная система:

Замкнутая. Один круг кровообращения.

В двухкамерное (предсердие и желудочек) сердце поступает только венозная кровь

Кровеносная система

Строение сердца

Дыхательная система: Жаберный аппарат, частично через кожу.

Нервная система: спинной + головной мозг (уже 5 отделов).

Хорошо развит мозжечок для передвижения в трехмерном пространстве.

Строение головного мозга

Органы чувств:

Глаза по бокам головы.

Орган слуха (лабиринт) воспринимает звук через воду и кости черепа.

• Боковая линия (только у первичноводных животных) воспринимает силу и направление тока воды, органы.

Обоняния – 2 обонятельные слепо замкнутые ямки.

Орган вкуса – в ротовой полости, на коже, даже на хвосте.

Боковая линия

Выделительная система: первичные (лентовидные) почки, мочеточники открываются отдельно от клоаки или впадают в неё.

Половая система: преимущественно раздельнополы (морской окунь – гермафродит), представлена парными яичниками и семенниками, чаще выметывают огромное количество икры (нет заботы о потомстве), но некоторые проявляют заботу о потомстве (икринок меньше – колюшка, пинагор и др.), самцы выделяют молоки.

Развитие: Оплодотворение и развитие внешнее = вне тела матери

Значение:

  1. Звено в цепи питания, регулируют численность животных и растений.

  2. Ценный пищевой продукт для человека, рыбий жир – источник витамина D, плавательный пузырь и плавники используются для производства клея.

  3. Некоторые ядовиты, могут служить промежуточными хозяевами плоских паразитических червей, некоторые нападают на человека (акулы, мурены, пираньи и др.)

Прочитайте тему “Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы” и переходите к тестированию.