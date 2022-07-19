Общая характеристика надкласса Рыба

Данный надкласс включает несколько классов:

Особенности надкласса Рыбы:

Количество видов: Около 20 000 видов (современных) и около 20 000 видов (вымерших)

Место обитания: Морские и пресные воды

Тело: Большинство видов рыб имеет торпедообразное симметричное тело, основными частями которого являются голова, туловище и хвост. Обтекаемая форма тела.

Покров: Кожа из многослойного эпителия и дермы с большим количеством желез (слизеотделительных, ядоотделительных).

Чешуя растет в течение всей жизни, образуя годичные кольца.

Плакоидная

характерна для хрящевых рыб

из данного вида чешуи развились зубы позвоночных

Костного типа

характерна для костных рыб

есть два подвида: циклоидной (округлой) и ктеноидной (с зазубринами) формы

Строение Плакоидной чешуи

Строение ктеноидной (I) и циклоидной (II) чешуи (1 – годичные кольца)

Система опоры:

• Скелет головы – череп, по бокам головы расположены жаберные крышки (только у костных рыб) и жаберные дуги, череп хрящевой или костный.

• Скелет туловища: позвоночник из хрящевых или костных позвонков, между ними сохраняются остатки хорды, позвонки туловищного отдела несут свободно заканчивающиеся ребра, хвостовой отдел.

• Скелет конечностей (плавников): образуют костные или хрящевые (у хрящевых рыб) лучи.

У рыб есть парные – брюшные, грудные и непарные – спинной, анальный, хвостовой плавники.

Пищеварительная система:

Ротовое отверстие → ротовая полость (челюсти снабжены зубами, которые произошли из плакоидной чешуи, у акул это настоящая плакоидная чешуя) → глотка → пищевод → желудок → кишка, заканчивающаяся заднепроходным отверстием.

Есть печень и слаборазвитая поджелудочная железа

Строение пищеварительной системы

Плавательный пузырь – гидростатический аппарат – заполнен газом, стенки покрыты кровеносными сосудами, может изменять объем выделяя в кровь или получая из неё газы, у некоторых рыб соединен с пищеварительной системой и выполняет функцию «легких».

Когда выделение газов из крови в пузырь увеличивается, пузырь расширяется, увеличивая общий объем тела рыбы, объёмный вес его уменьшается – и рыба всплывает вверх. Если же, наоборот, часть газов снова поглощается кровью, объём пузыря и всего тела становится меньше и объёмный вес возрастает – рыба опускается глубже.

Строение плавательного пузыря

Кровеносная система:

Замкнутая. Один круг кровообращения.

В двухкамерное (предсердие и желудочек) сердце поступает только венозная кровь

Кровеносная система

Строение сердца

Дыхательная система: Жаберный аппарат, частично через кожу.

Нервная система: спинной + головной мозг (уже 5 отделов).

Хорошо развит мозжечок для передвижения в трехмерном пространстве.

Строение головного мозга

Органы чувств:

• Глаза по бокам головы.

• Орган слуха (лабиринт) воспринимает звук через воду и кости черепа.

• Боковая линия (только у первичноводных животных) воспринимает силу и направление тока воды, органы.

• Обоняния – 2 обонятельные слепо замкнутые ямки.

• Орган вкуса – в ротовой полости, на коже, даже на хвосте.

Боковая линия

Выделительная система: первичные (лентовидные) почки, мочеточники открываются отдельно от клоаки или впадают в неё.

Половая система: преимущественно раздельнополы (морской окунь – гермафродит), представлена парными яичниками и семенниками, чаще выметывают огромное количество икры (нет заботы о потомстве), но некоторые проявляют заботу о потомстве (икринок меньше – колюшка, пинагор и др.), самцы выделяют молоки.

Развитие: Оплодотворение и развитие внешнее = вне тела матери

Значение: Звено в цепи питания, регулируют численность животных и растений. Ценный пищевой продукт для человека, рыбий жир – источник витамина D, плавательный пузырь и плавники используются для производства клея. Некоторые ядовиты, могут служить промежуточными хозяевами плоских паразитических червей, некоторые нападают на человека (акулы, мурены, пираньи и др.)

Прочитайте тему “Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы” и переходите к тестированию.