Общая характеристика надкласса Рыба

Данный надкласс включает несколько классов:
Особенности надкласса Рыбы:
Количество видов: Около 20 000 видов (современных) и около 20 000 видов (вымерших)
Место обитания: Морские и пресные воды
Тело: Большинство видов рыб имеет торпедообразное симметричное тело, основными частями которого являются голова, туловище и хвост. Обтекаемая форма тела.
Покров: Кожа из многослойного эпителия и дермы с большим количеством желез (слизеотделительных, ядоотделительных).
Чешуя растет в течение всей жизни, образуя годичные кольца.
Плакоидная
характерна для хрящевых рыб
из данного вида чешуи развились зубы позвоночных
Костного типа
характерна для костных рыб
есть два подвида: циклоидной (округлой) и ктеноидной (с зазубринами) формы
Строение Плакоидной чешуи
Строение ктеноидной (I) и циклоидной (II) чешуи (1 – годичные кольца)
Система опоры:
• Скелет головы – череп, по бокам головы расположены жаберные крышки (только у костных рыб) и жаберные дуги, череп хрящевой или костный.
• Скелет туловища: позвоночник из хрящевых или костных позвонков, между ними сохраняются остатки хорды, позвонки туловищного отдела несут свободно заканчивающиеся ребра, хвостовой отдел.
• Скелет конечностей (плавников): образуют костные или хрящевые (у хрящевых рыб) лучи.
Пищеварительная система:
Есть печень и слаборазвитая поджелудочная железа
Строение пищеварительной системы
Когда выделение газов из крови в пузырь увеличивается, пузырь расширяется, увеличивая общий объем тела рыбы, объёмный вес его уменьшается – и рыба всплывает вверх. Если же, наоборот, часть газов снова поглощается кровью, объём пузыря и всего тела становится меньше и объёмный вес возрастает – рыба опускается глубже.
Строение плавательного пузыря
Кровеносная система:
Замкнутая. Один круг кровообращения.
Кровеносная система
Строение сердца
Дыхательная система: Жаберный аппарат, частично через кожу.
Нервная система: спинной + головной мозг (уже 5 отделов).
Строение головного мозга
Органы чувств:
• Глаза по бокам головы.
• Орган слуха (лабиринт) воспринимает звук через воду и кости черепа.
• Обоняния – 2 обонятельные слепо замкнутые ямки.
• Орган вкуса – в ротовой полости, на коже, даже на хвосте.
Боковая линия
Выделительная система: первичные (лентовидные) почки, мочеточники открываются отдельно от клоаки или впадают в неё.
Половая система: преимущественно раздельнополы (морской окунь – гермафродит), представлена парными яичниками и семенниками, чаще выметывают огромное количество икры (нет заботы о потомстве), но некоторые проявляют заботу о потомстве (икринок меньше – колюшка, пинагор и др.), самцы выделяют молоки.
Развитие: Оплодотворение и развитие внешнее = вне тела матери
Звено в цепи питания, регулируют численность животных и растений.
Ценный пищевой продукт для человека, рыбий жир – источник витамина D, плавательный пузырь и плавники используются для производства клея.
Некоторые ядовиты, могут служить промежуточными хозяевами плоских паразитических червей, некоторые нападают на человека (акулы, мурены, пираньи и др.)
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