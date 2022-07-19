Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Зоология
Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Головоногие моллюски Характеристика типа Членистоногие Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Тип Хордовые, характеристика подтипов Разнообразие класса Пресмыкающиеся Брюхоногие и двустворчатые моллюски Одноклеточные животные, или Простейшие Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Класс Млекопитающие, или Звери Разнообразие класса Земноводные Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Класс Земноводные, или Амфибии Классы членистоногих Класс Птицы Общие сведения о животном мире Надкласс Рыбы Общая характеристика червей Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы
Микробиология, микология
Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы
Ботаника
Видоизменения побегов Плауновидные. Хвощевидные Побег и почки. Строение стебля Общая характеристика водорослей Строение и видоизменения листа Многообразие водорослей Строение семян Размножение покрытосеменных растений Разнообразие голосеменных растений Строение и многообразие плодов Разнообразие отдела Покрытосеменные Моховидные Голосеменные Покрытосеменные, или Цветковые Значение водорослей в природе и жизни человека Строение цветка. Соцветия Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Папоротниковидные Классы Однодольные и Двудольные
Эволюция живой природы
Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира Освоение суши растениями и животными
Экосистемы и присущие им закономерности
Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов

Общая характеристика червей

Общая характеристика:

  • Появление трехслойности = экто- + энто- + мезодерма = ткани и органы формируются из трех слоев зародыша

  • Билатеральная симметрия (двусторонняя)

Симметрии тела

  • Покровы тела и кожная мускулатура образуют кожно-мускульный мешок, в котором находятся все ткани и внутренние органы

  • Пищеварительная система плоских червей слепо замкнута = пища поступает через ротовое отверстие + удаляется через ротовое отверстие, у круглых и кольчатых червей сквозной кишечник, то есть еда входит через ротовое отверстие и выходит через анальное отверстие.

  • Тело может быть заполнено паренхимой (отсутствует полость тела). Такое строение имеют плоские черви, а у круглых и кольчатых червей появляются полости тела.

  • Образ жизни – черви бывают как свободноживущие (молочная планария), так и паразиты (бычий цепень, аскарида)

  • Кровеносная система – отсутствует у плоских и круглых червей, однако имеется у кольчатых

  • Половая система – черви могут быть как гермафродиты, то есть имеют и женские, и мужские половые органы (плоские и некоторые кольчатые черви), так и раздельнополыми (круглые)

  • Нервная система имеется у всех червей и различается в зависимости от типа червей.

Плоские и кольчатые черви

Группа червей включает три типа: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви.