Общая характеристика червей

Общая характеристика:

Появление трехслойности = экто- + энто- + мезодерма = ткани и органы формируются из трех слоев зародыша

Симметрии тела

Покровы тела и кожная мускулатура образуют кожно-мускульный мешок, в котором находятся все ткани и внутренние органы

Пищеварительная система плоских червей слепо замкнута = пища поступает через ротовое отверстие + удаляется через ротовое отверстие, у круглых и кольчатых червей сквозной кишечник, то есть еда входит через ротовое отверстие и выходит через анальное отверстие.

Тело может быть заполнено паренхимой (отсутствует полость тела). Такое строение имеют плоские черви, а у круглых и кольчатых червей появляются полости тела.

Образ жизни – черви бывают как свободноживущие (молочная планария), так и паразиты (бычий цепень, аскарида)

Кровеносная система – отсутствует у плоских и круглых червей, однако имеется у кольчатых

Половая система – черви могут быть как гермафродиты, то есть имеют и женские, и мужские половые органы (плоские и некоторые кольчатые черви), так и раздельнополыми (круглые)