Клетка – структурная единица организма. Химический состав клетки

Клетка – структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех живых организмов, обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению.

Цитология – раздел биологии, занимающийся изучением строения и жизнедеятельности клеток.

В последнее время принято также говорить о биологии клетки, или клеточной биологии.

Химический состав клетки.

Клетка состоит из органических и неорганических веществ.

Органические вещества в живом организме – это белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК, АТФ).

Углеводы и жиры – это основные источники энергии в организме человека, а белки – строительный материал каждой клетки. Кроме строительной, у белков есть и другие функции: белки-ферменты (биологические катализаторы) осуществляют синтез и распад веществ, белки-гормоны участвуют в процессах регуляции обмена веществ. В клетках присутствуют два типа нуклеиновых кислот: ДНК хранит и передает наследственную информацию, РНК обеспечивает синтез белков в клетке. АТФ – источник энергии для всех клеточных реакций.

Неорганические вещества в клетке представляют собой воду и минеральные вещества.

Взаимодействие веществ в клетке происходит только в водной среде.

Минеральные вещества участвуют в переносе кислорода по организму, сокращении мышц, свертывании крови, образовании нервного импульса. Их можно разделить на две группы: макроэлементы (необходимость в них считается в граммах) и микроэлементы (в миллиграммах). К макроэлементам относят углерод, азот, водород, кислород, калий, натрий, магний, кальций, сера, фосфор, хлор. К микроэлементам - цинк, фтор, медь, железо, селен и другие.

Строение клеток

Несмотря на многообразие форм, организация клеток всех живых организмов подчинена единым структурным принципам.

Основными элементами клетки являются:

клеточная мембрана

цитоплазма

органеллы

ядерный аппарат

Клетка может жить и нормально функционировать только при наличии этих компонентов, которые тесно взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой.

Клеточная мембрана. Каждая клетка окружена мембраной, которая отделяет её от внешней среды.

Основой мембраны является два слоя липидов. Толщу этого слоя липидов пронизывают молекулы белков, которые образуют в мембране поры, через которые может происходить проникновение небольших по размеру полярных молекул в клетку или наружу.

Большие органические и неорганические молекулы обычно через мембрану не проходят. Но при необходимости клетка может активно поглощать или выделять их наружу, используя на это энергию.

Поскольку не все молекулы свободно проникают через клеточную мембрану, говорят о её избирательной проницаемости, которая создаёт в клетке свой, особенный химический состав. Обеспечивая избирательность проникновения внутрь клетки питательных веществ и задерживая вредные для неё, клеточная мембрана выполняет защитную функцию и способствует сохранению постоянства внутренней среды клетки.

Цитоплазма – полужидкое содержимое клетки, внутренняя среда клетки, ограниченная плазматической мембраной. В цитоплазме находятся обязательные клеточные компоненты – органеллы - и необязательные – включения.

Основное вещество цитоплазмы – вода.

В цитоплазме протекают почти все процессы клеточного метаболизма. Она постоянно движется, перетекает внутри живой клетки, перемещая вместе с собой различные вещества, включения и органоиды. Цитоплазма способна к росту и воспроизведению.

Важнейшая роль цитоплазмы – объединение всех клеточных структур и обеспечение их химического взаимодействия.

Ядро – обязательный и самый большой компонент клетки. Оно содержит молекулы ДНК, на которых записана генетическая информация организма.

Оболочка ядра двумембранная, сливается с шероховатым ЭПР. В некоторых местах внутренняя и внешняя мембраны ядерной оболочки сливаются и образуют так называемые ядерные поры, через которые происходит материальный обмен между ядром и цитоплазмой.

ДНК в ядре находится в особых структурах - хромосомах, в которых хранится наследственная информация.

Органеллы – это постоянно действующие структурные компоненты клетки.

Все органоиды клетки делят на группы, в соответствии с количеством мембран.