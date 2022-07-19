Определение вида и популяции

На экзамене вам часто могут встретиться два термина «вид» и «популяция». Данные понятия надо уметь различать, поэтому давайте их рассмотрим.

Вид ― совокупность географически и экологически близких популяций, способных в природных условиях скрещиваться между собой, обладающих общими морфофизиологическими признаками, биологически изолированных от популяций других видов.

Критерии вида ― совокупность определенных признаков, свойственных только одному какому-либо виду.

Критерии вида Показатели каждого критерия Морфологический Сходство внешнего и внутреннего строения особей одного вида; характеристика особенностей строения представителей одного вида Физиологический Сходство всех процессов жизнедеятельности, и прежде всего размножения. Представители разных видов, как правило, не скрещиваются или их потомство бесплодно Биохимический Видовая специфичность белков и нуклеиновых кислот Генетический Каждый вид характеризуется определенным, присущим только ему набором хромосом, их структурой и дифференцированной окраской Эколого-географический (возможно разделение на экологический и географический критерии) Ареал обитания и непосредственная среда обитания ― экологическая ниша. Каждый вид имеет свою собственную нишу обитания и ареал распространения

Важно! Ни один из критериев в отдельности не может служить для определения вида. Охарактеризовать вид можно только по их совокупности.

В пределах ареала какого-либо вида его особи распространены неравномерно, так как в природе нет идентичных условий для существования и размножения. Население вида распадается на естественные группировки ― популяции. Однако эти разграничения не устраняют возможности скрещивания между особями, занимающими пограничные участки. Плотность населения популяции подвержена значительным колебаниям в разные годы и различные сезоны года. Популяция ― это форма существования вида в конкретных условиях среды и единица его эволюции.

Популяция представляет собой совокупность свободно скрещивающихся особей одного вида, длительно существующих на определенной части ареала внутри вида и относительно обособленных от других популяций.

Особи одной популяции обладают наибольшим, сходством по всем признакам, присущим виду вследствие того, что возможность скрещивания внутри популяции выше, чем между особями соседних популяций и они испытывают одинаковое давление отбора. Несмотря на это популяции генетически неоднородны вследствие непрерывно возникающей наследственной изменчивости. Генетически популяция характеризуется ее генофондом, который представлен совокупностью аллелей, образующих генотипы организмов данной популяции.

Если мы захотим графически изобразить вид и популяцию, выглядеть это будет примерно так:

Большой оранжевый круг ― вид заяц беляк.

Маленькие желтые круги ― популяции зайца беляка.



То есть, в данном случае вид заяц беляк состоит из 7 популяций.