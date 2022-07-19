Класс Птицы

Птицы – высокоорганизованные животные, приспособленные к полетам, их передние конечности преобразованы в крылья.

Количество видов: около 9 000 видов

Место обитания и образ жизни: Наземно-воздушная и водная среда, по всему земному шару.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело состоит из головы, туловища, хвоста, передние конечности преобразованы в крылья и задние конечности.

Строение тела птицы

Покров:

Кожа сухая, тонкая. покрытая перьями. У основания хвоста расположена копчиковая железа. Секретом из нее птицы смазывают перьевой покров, это предохраняет перья от намокания.

Перо состоит из очина, стержня и опахала. Опахало образовано бородками (с крючками) первого и второго порядка.

Строение пера

Система опоры (скелет):

Кости заполнены воздухом, это делает их легкими

Отделы позвоночника: шейный грудной; поясничный; крестцовый; хвостовой. Сложный крестец образован сросшимися костями: крестцовыми, поясничными, частью хвостовых и тазовыми

Развит киль - вырост грудины для прикрепления мощных грудных мышц, необходим для полета

Скелет птицы

На задней конечности косточки стопы срослись и образовалась цевка

У большинства птиц 4 пальца, один из которых направлен назад.

Задняя конечность птицы

Мышечная система: хорошо развиты мышцы: груди, шеи, конечностей.

Передвижение:

По суше: ходьба, бег.

По воде: плавание.

В воздухе: машущий, парящий полет.

Пищеварительная система:

<П> Клюв без зубов!

Ротовая полость → глотка → пищевод образует расширение – зоб для хранения и размягчения пищи → желудок (состоит из 2х отделов: железистого, где желудочный сок переваривает еду, и мускулистого, где часто есть камешки и происходит перетирание пищи), крупная печень → короткий кишечник (тонкий и толстый), есть слепые выросты → заканчивается клоакой.

Пищеварительная система

Кровеносная система: Замкнутая.

Четырехкамерное сердце! (правая половина содержит венозную кровь, а левая – артериальную).

Кровь не смешивается. Развита правая дуга аорты, несет артериальную кровь.

Строение кровеносной системы

Дыхательная система:

Сложные многоячеистые легкие, соединенные с воздушными мешками, которые имеют большой объем и служат дополнительными резервуарами воздуха.

Двойное дыхание - способ дыхания, свойственный только птицам. Когда птица вдыхает, ее легкие и воздушные мешки заполняются воздухом с большим содержанием кислорода, происходит газообмен - кислород попадает в кровь, его заменяет углекислый газ. При выдохе углекислый газ выходит из легких, однако воздушные мешки передают наполненный кислородом воздух и в легкие и снова происходит газообмен. В воздушных мешках газообмен не происходит!

И при вдохе, и при выдохе в легких оказывается кислород, попадающий в кровь. Это обуславливает высокий обмен веществ у птиц и способность к полету - очень энергозатратному процессу.

Дыхательная система

Нервная система: Хорошо развит головной мозг и органы чувств: птицы прекрасно ориентируются в пространстве, обладают отличным зрением, что важно для оценки обстановки с далекого расстояния при движении в воздухе. У птиц хорошо развиты органы слуха (состоит из внутреннего и среднего уха, наружнего нет) и зрения (птицы имеют цветное зрение).

Строение мозга

Половая система: Раздельнополые. Внутреннее оплодотворение. Есть различия во внешнем виде между самцом и самкой.

У самок только один (левый) яичник!

Строение яйца

Желток содержит питательные вещества и воду для развития и роста зародыша. Желток со всех сторон окружен белком , их разделяет желточная оболочка. В белке находятся канатики, или халазы , они поддерживают желток в середине белка. Белок выполняет защитную и питательную функции – предохраняет желток от повреждений и служит дополнительным источником воды для зародыша.

Вокруг белка расположены подскорлуповые оболочки , которые расходятся на тупом конце яйца, и образуется воздушная камера. Благодаря ей объем яйца может изменяться при смене температуры.

Известковая скорлупа защищает яйцо от повреждений, бактерий (с помощью специальной пленки снаружи) и обеспечивает газообмен благодаря порам в ней.

Строение яйца

Развитие:

Ежегодная линька – смена оперения .

Проявляют заботу о потомстве (занятие гнездового участка, постройка гнезда, насиживание яиц, выкармливание птенцов, обучение их полету, отыскивание корма, защита от врагов и т д).

По типу птенцов делят на 2 группы:

Выводковые (опушенные, зрячие, способные сразу следовать за матерью). Гнездовые (птенцы вылупляются голые, слепые и беспомощные).

Значение: Звено в цепи питания, распространяют семена растений, приносят пользу сельскому, рыбному и лесному хозяйству.