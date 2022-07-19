Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Общая характеристика червей Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Класс Млекопитающие, или Звери Характеристика типа Членистоногие Класс Птицы Тип Хордовые, характеристика подтипов Разнообразие класса Земноводные Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Головоногие моллюски Класс Земноводные, или Амфибии Одноклеточные животные, или Простейшие Классы членистоногих Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Общие сведения о животном мире Надкласс Рыбы Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Брюхоногие и двустворчатые моллюски
Микробиология, микология
Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы
Ботаника
Строение семян Разнообразие голосеменных растений Видоизменения побегов Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Моховидные Строение и видоизменения листа Строение и многообразие плодов Голосеменные Папоротниковидные Размножение покрытосеменных растений Плауновидные. Хвощевидные Общая характеристика водорослей Классы Однодольные и Двудольные Покрытосеменные, или Цветковые Многообразие водорослей Строение цветка. Соцветия Разнообразие отдела Покрытосеменные Побег и почки. Строение стебля Значение водорослей в природе и жизни человека
Эволюция живой природы
Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира Освоение суши растениями и животными

Класс Птицы

Птицы – высокоорганизованные животные, приспособленные к полетам, их передние конечности преобразованы в крылья.

Количество видов: около 9 000 видов

Место обитания и образ жизни: Наземно-воздушная и водная среда, по всему земному шару.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело состоит из головы, туловища, хвоста, передние конечности преобразованы в крылья и задние конечности.

Строение тела птицы

Покров:

  • Кожа сухая, тонкая. покрытая перьями. У основания хвоста расположена копчиковая железа. Секретом из нее птицы смазывают перьевой покров, это предохраняет перья от намокания.

  • Перо состоит из очина, стержня и опахала. Опахало образовано бородками (с крючками) первого и второго порядка.

Строение пера

Система опоры (скелет):

  • Кости заполнены воздухом, это делает их легкими

  • Отделы позвоночника: шейный грудной; поясничный; крестцовый; хвостовой. Сложный крестец образован сросшимися костями: крестцовыми, поясничными, частью хвостовых и тазовыми

  • Развит киль - вырост грудины для прикрепления мощных грудных мышц, необходим для полета

Скелет птицы

  • На задней конечности косточки стопы срослись и образовалась цевка

У большинства птиц 4 пальца, один из которых направлен назад.

Задняя конечность птицы

Мышечная система: хорошо развиты мышцы: груди, шеи, конечностей.

Передвижение:

  • По суше: ходьба, бег.

  • По воде: плавание.

  • В воздухе: машущий, парящий полет.

Пищеварительная система:

<П> Клюв без зубов!

Ротовая полость → глотка → пищевод образует расширение – зоб для хранения и размягчения пищи → желудок (состоит из 2х отделов: железистого, где желудочный сок переваривает еду, и мускулистого, где часто есть камешки и происходит перетирание пищи), крупная печень → короткий кишечник (тонкий и толстый), есть слепые выросты → заканчивается клоакой.

Пищеварительная система

Кровеносная система: Замкнутая.

Четырехкамерное сердце! (правая половина содержит венозную кровь, а левая – артериальную).

Кровь не смешивается. Развита правая дуга аорты, несет артериальную кровь.

Строение кровеносной системы

Дыхательная система:

Сложные многоячеистые легкие, соединенные с воздушными мешками, которые имеют большой объем и служат дополнительными резервуарами воздуха.

Двойное дыхание - способ дыхания, свойственный только птицам. Когда птица вдыхает, ее легкие и воздушные мешки заполняются воздухом с большим содержанием кислорода, происходит газообмен - кислород попадает в кровь, его заменяет углекислый газ. При выдохе углекислый газ выходит из легких, однако воздушные мешки передают наполненный кислородом воздух и в легкие и снова происходит газообмен. В воздушных мешках газообмен не происходит!

И при вдохе, и при выдохе в легких оказывается кислород, попадающий в кровь. Это обуславливает высокий обмен веществ у птиц и способность к полету - очень энергозатратному процессу.

Дыхательная система

Нервная система: Хорошо развит головной мозг и органы чувств: птицы прекрасно ориентируются в пространстве, обладают отличным зрением, что важно для оценки обстановки с далекого расстояния при движении в воздухе. У птиц хорошо развиты органы слуха (состоит из внутреннего и среднего уха, наружнего нет) и зрения (птицы имеют цветное зрение).

Строение мозга

Половая система: Раздельнополые. Внутреннее оплодотворение. Есть различия во внешнем виде между самцом и самкой.

У самок только один (левый) яичник!

Строение яйца

  • Желток содержит питательные вещества и воду для развития и роста зародыша. Желток со всех сторон окружен белком, их разделяет желточная оболочка. В белке находятся канатики, или халазы, они поддерживают желток в середине белка. Белок выполняет защитную и питательную функции – предохраняет желток от повреждений и служит дополнительным источником воды для зародыша.

  • Вокруг белка расположены подскорлуповые оболочки, которые расходятся на тупом конце яйца, и образуется воздушная камера. Благодаря ей объем яйца может изменяться при смене температуры.

  • Известковая скорлупа защищает яйцо от повреждений, бактерий (с помощью специальной пленки снаружи) и обеспечивает газообмен благодаря порам в ней.

Строение яйца

Развитие:

  • Ежегодная линька – смена оперения.

  • Проявляют заботу о потомстве (занятие гнездового участка, постройка гнезда, насиживание яиц, выкармливание птенцов, обучение их полету, отыскивание корма, защита от врагов и т д).

  • По типу птенцов делят на 2 группы:

  1. Выводковые (опушенные, зрячие, способные сразу следовать за матерью).

  2. Гнездовые (птенцы вылупляются голые, слепые и беспомощные).

Значение: Звено в цепи питания, распространяют семена растений, приносят пользу сельскому, рыбному и лесному хозяйству.