Класс Птицы

Количество видов: около 9 000 видов
Место обитания и образ жизни: Наземно-воздушная и водная среда, по всему земному шару.
Тело (сегментация и другие особенности): Тело состоит из головы, туловища, хвоста, передние конечности преобразованы в крылья и задние конечности.
Строение тела птицы
Кожа сухая, тонкая. покрытая перьями. У основания хвоста расположена копчиковая железа. Секретом из нее птицы смазывают перьевой покров, это предохраняет перья от намокания.
Перо состоит из очина, стержня и опахала. Опахало образовано бородками (с крючками) первого и второго порядка.
Строение пера
Система опоры (скелет):
Кости заполнены воздухом, это делает их легкими
Отделы позвоночника: шейный грудной; поясничный; крестцовый; хвостовой. Сложный крестец образован сросшимися костями: крестцовыми, поясничными, частью хвостовых и тазовыми
Развит киль - вырост грудины для прикрепления мощных грудных мышц, необходим для полета
Скелет птицы
На задней конечности косточки стопы срослись и образовалась цевка
Задняя конечность птицы
Мышечная система: хорошо развиты мышцы: груди, шеи, конечностей.
Передвижение:
По суше: ходьба, бег.
По воде: плавание.
В воздухе: машущий, парящий полет.
Пищеварительная система:
<П> Клюв без зубов!
Ротовая полость → глотка → пищевод образует расширение – зоб для хранения и размягчения пищи → желудок (состоит из 2х отделов: железистого, где желудочный сок переваривает еду, и мускулистого, где часто есть камешки и происходит перетирание пищи), крупная печень → короткий кишечник (тонкий и толстый), есть слепые выросты → заканчивается клоакой.
Пищеварительная система
Кровеносная система: Замкнутая.
Кровь не смешивается. Развита правая дуга аорты, несет артериальную кровь.
Строение кровеносной системы
Дыхательная система:
Сложные многоячеистые легкие, соединенные с воздушными мешками, которые имеют большой объем и служат дополнительными резервуарами воздуха.
Двойное дыхание - способ дыхания, свойственный только птицам. Когда птица вдыхает, ее легкие и воздушные мешки заполняются воздухом с большим содержанием кислорода, происходит газообмен - кислород попадает в кровь, его заменяет углекислый газ. При выдохе углекислый газ выходит из легких, однако воздушные мешки передают наполненный кислородом воздух и в легкие и снова происходит газообмен. В воздушных мешках газообмен не происходит!
Дыхательная система
Нервная система: Хорошо развит головной мозг и органы чувств: птицы прекрасно ориентируются в пространстве, обладают отличным зрением, что важно для оценки обстановки с далекого расстояния при движении в воздухе. У птиц хорошо развиты органы слуха (состоит из внутреннего и среднего уха, наружнего нет) и зрения (птицы имеют цветное зрение).
Строение мозга
Половая система: Раздельнополые. Внутреннее оплодотворение. Есть различия во внешнем виде между самцом и самкой.
Строение яйца
Желток содержит питательные вещества и воду для развития и роста зародыша. Желток со всех сторон окружен белком, их разделяет желточная оболочка. В белке находятся канатики, или халазы, они поддерживают желток в середине белка. Белок выполняет защитную и питательную функции – предохраняет желток от повреждений и служит дополнительным источником воды для зародыша.
Вокруг белка расположены подскорлуповые оболочки, которые расходятся на тупом конце яйца, и образуется воздушная камера. Благодаря ей объем яйца может изменяться при смене температуры.
Известковая скорлупа защищает яйцо от повреждений, бактерий (с помощью специальной пленки снаружи) и обеспечивает газообмен благодаря порам в ней.
Строение яйца
Развитие:
Ежегодная линька – смена оперения.
Проявляют заботу о потомстве (занятие гнездового участка, постройка гнезда, насиживание яиц, выкармливание птенцов, обучение их полету, отыскивание корма, защита от врагов и т д).
По типу птенцов делят на 2 группы:
Выводковые (опушенные, зрячие, способные сразу следовать за матерью).
Гнездовые (птенцы вылупляются голые, слепые и беспомощные).
Значение: Звено в цепи питания, распространяют семена растений, приносят пользу сельскому, рыбному и лесному хозяйству.