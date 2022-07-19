Тип Моллюски

Тип включает классы: Брюхоногие, Пластинчатожаберные (Двустворчатые), Головоногие. Тип насчитывает около 130 000 видов.
Особенности типа Моллюски
• Мягкотелые трехслойные (экто-, энто- и мезодерма)
• Двустороннесимметричные (билатеральные) многоклеточные животные.
• Тело несегментировано, разделено на голову, туловище и ногу.
• Развитие происходит через личинку.
• Вокруг основания туловища имеется кожная складка – мантия;
в мантийную полость (пространство между туловищем и мантией) открываются отверстия пищеварительной, выделительной и половой систем, здесь же расположены жабры (если они есть); мантия образует раковину (роговой, фарфоровый и перламутровый внутренний слой).
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