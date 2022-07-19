Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Тип Круглые черви Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Классы моллюсков Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Подтип Оболочники Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Моллюски Общая характеристика животных
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки
Организм человека и его здоровье
Неинфекционные заболевания человека Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Сердечно-сосудистая система Органы чувств Внутренняя среда организма Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Половая система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей
Организм как биологическая система
Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Органогенез Комбинативная изменчивость Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Микробиология, микология
Классификация грибов Физиология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции
Ботаника
Отдел Мхи Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Отдел Голосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Лист Строение цветка Отдел Папоротникообразные Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Характеристика растительного организма Жизненные циклы растений
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Задания части 2 ОГЭ
Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Тип Моллюски

Тип включает классы: Брюхоногие, Пластинчатожаберные (Двустворчатые), Головоногие. Тип насчитывает около 130 000 видов.

Особенности типа Моллюски

• Мягкотелые трехслойные (экто-, энто- и мезодерма)

• Двустороннесимметричные (билатеральные) многоклеточные животные.

• Имеют гемоцель, остатки целома – окружает сердце и половые железы, остатки бластоцеля – щелевидные пространства между органами. Промежутки между органами заполнены паренхимой.

• Тело несегментировано, разделено на голову, туловище и ногу.

Картинки по запросу "мантия моллюсков""

Кровеносная система: незамкнутая!

• Развитие происходит через личинку.

• Вокруг основания туловища имеется кожная складка – мантия;

в мантийную полость (пространство между туловищем и мантией) открываются отверстия пищеварительной, выделительной и половой систем, здесь же расположены жабры (если они есть); мантия образует раковину (роговой, фарфоровый и перламутровый внутренний слой).

Картинки по запросу "мантия моллюсков""

Прочитайте тему “Классы моллюсков” и переходите к тестированию.