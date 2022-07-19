Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Биология
Системы регуляции
Ткани и органы в организме человека Эндокринная система. Гуморальная регуляция Центральная нервная система. Спинной мозг и головной мозг Механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция Соматический и вегетативный отделы нервной системы Строение и функции нервной системы Внутренняя среда организма. Кровь Головной мозг Иммунитет. Иммунология и здоровье
Системы органов
Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения Витамины и их значение для организма Органы пищеварительной системы Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ Лимфатическая система Покровная система Дыхательная система Первая помощь при обмороках и кровотечениях Пищеварение в тонкой и толстой кишке Обмен веществ и питание Репродуктивная система Сердечно-сосудистая система. Работа сердца Этапы дыхания. Легочные объемы Мочевыделительная система Культура ухода за кожей Культура питания
Факторы здоровья человека
Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье Клетка - структурная единица организма. Химический состав клетки Немембранные органоиды животных клеток Соматические и половые клетки. Деление клеток Наследственность и здоровье Науки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизни Двумембранные органоиды животных клеток Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование Одномембранные органоиды животных клеток
Связь с окружающей средой
Гигиена органов чувств и здоровье Характеристика анализаторов Органы чувств. Анализаторы
Опорно-двигательный аппарат
Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц Осанка. Первая помощь при травмах скелета Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей Осевой скелет. Скелет конечностей и головы

Пищеварение в тонкой и толстой кишке

После желудка пища перемещается в тонкий кишечник, первую часто которого - двенадцатиперстную кишку - мы рассмотрели в прошлой теме.

Картинки по запросу кишечник

Кишечник человека

Большая площадь слизистой оболочки кишечника (около 500м2) необходима для всасывания питательных веществ. Она создается за счет:

  • Кольцеобразных складок

  • Ворсинок ― выростов эпителия, внутри которых содержатся кровеносные и лимфатические капилляры, а также гладкомышечные волокна

  • Микроворсинок ― выростов мембраны эпителиальных клеток ворсинок

Тонкий кишечник

Имеет длину 5-6 м, пища проводит в ней около 8 часов. Начальный отдел тонкой кишки называется двенадцатиперстная кишка, в неё впадают протоки печени и поджелудочной железы.

В тонком кишечнике происходит 3 процесса:

1. Моторика ― включает в себя:

  • перистальтические движения (продвижение пищи вдоль кишечника);

  • маятникообразные движения (перемешивание пищи);

  • сокращение гладкомышечных волокон ворсинок (из ворсинки выталкиваются кровь и лимфа, а вокруг нее перемешивается пища).

2. Переваривание в кишечнике бывает 2 видов:

  • полостное: идет за счет ферментов, выделяемых пищеварительными железами стенки кишечника (амилаза, липаза, трипсин) и поджелудочной железой (амилаза, липаза, трипсин):

Ферменты тонкого кишечника:

  • амилаза разлагает крахмал до глюкозы

  • липаза разлагает жиры до глицерина и жирных кислот

  • трипсин разлагает белки до аминокислот

  • пристеночное (мембранное) пищеварение идет за счет более крупных и эффективных ферментов, прикрепленных к мембране эпителия.

3. Всасывание ― это поступление веществ из полости кишки в клетки эпителия ворсинок, а оттуда ― в кровь (аминокислоты и моносахара) и лимфу (глицерин и жирные кислоты).

Толстая кишка

Имеет длину 1,5 м, диаметр 5-8 см, пища проводит там около 20 часов. Состоит из слепой кишки с червеобразным отростком (аппендиксом), восходящей, поперечной, нисходящей, сигмовидной и прямой кишок. Тонкая кишка отделена от толстой заслонкой, которая мешает обратному перемещению пищи.

Функции:

1. Всасывание воды: жидкий химус превращается в плотный кал. При нарушении работы толстого кишечника возникает понос (диарея).

2. В толстом кишечнике находится 1,5 кг бактерий

  • Они питаются веществами, которые не переварились в желудке и кишечнике, например, целлюлозой

  • Нормальная микрофлора кишечника: выделяет витамин К и несколько витаминов группы В

  • Также обладает устойчивостью к заселению посторонними микроорганизмами (например, гнилостными), потому что тормозит их развитие.

3. Аппендикс является рудиментарным органом, поскольку в процессе эволюции утратил свою первоначальную функцию ― пищеварительную, однако у человека он выполняет ряд второстепенных функций:

  • Защитную (благодаря наличию большого количества лимфоидных образований);

  • Секреторную (продуцирует амилазу и липазу);

  • Гуморальную (продуцирует гормоны, которые участвуют в функционировании сфинктеров кишечника и перистальтики)

4. В прямой кишке происходит формирование каловых масс и дефекация.

Барьерная роль печени

Печень - самая крупная железа организма. Вся кровь от желудка и кишечника попадает по воротной вене в печень, где происходит детоксикация и обеззараживание крови, преобразование продуктов обмена веществ белков, жиров и углеводов, синтезируются аминокислоты, многие белки крови и мочевина.

Также в печени происходит синтез желчи, которая необходима для процесса переваривания в двенадцатиперстной кишке. Желчь накапливается в желчном пузыре, где происходит всасывание воды из желчи и, таким образом, увеличение густоты.

Печень участвует в поддержании уровня глюкозы в крови. В клетках печени запасается гликоген – особый полисахарид, который при недостатке глюкозы она расщепляет до сахаров и выводит в кровь.

Цирроз печени :: Болезни печени :: Гепатит Ц. Вопросы и ответы.

Регуляция пищеварения

Нервная регуляция пищеварения

Центр нервной регуляции пищеварения расположен в продолговатом мозге. Сигналы от него поступают по вегетативным нервам к отделам пищеварительного тракта: парасимпатический отдел вегетативной нервной системы увеличивает активность пищеварительных желез и силу сокращений гладкой мускулатуры органов пищеварения, а симпатический отдел, наоборот, снижает активность нервной системы.

Важную роль играют безусловные пищеварительные рефлексы: при попадании пищи в ротовую полость рефлекторно увеличивается слюноотделение, выработка желудочного сока за счет возбуждения рецепторов языка и щек и передачи сигнала в пищевой центр, а оттуда к железам.

Гуморальная регуляция пищеварения

Клетки эпителия желудка вырабатывают особые тканевые гормоны, которые при попадании в тонкий кишечник усиливают секрецию желез, мышечную активность и всасывание некоторых веществ.