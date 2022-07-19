Пищеварение в тонкой и толстой кишке

После желудка пища перемещается в тонкий кишечник, первую часто которого - двенадцатиперстную кишку - мы рассмотрели в прошлой теме.

Кишечник человека

Большая площадь слизистой оболочки кишечника (около 500м2) необходима для всасывания питательных веществ. Она создается за счет:

Кольцеобразных складок

Ворсинок ― выростов эпителия, внутри которых содержатся кровеносные и лимфатические капилляры, а также гладкомышечные волокна

Микроворсинок ― выростов мембраны эпителиальных клеток ворсинок

Тонкий кишечник

Имеет длину 5-6 м, пища проводит в ней около 8 часов. Начальный отдел тонкой кишки называется двенадцатиперстная кишка, в неё впадают протоки печени и поджелудочной железы.

В тонком кишечнике происходит 3 процесса:

1. Моторика ― включает в себя:

перистальтические движения (продвижение пищи вдоль кишечника);

маятникообразные движения (перемешивание пищи);

сокращение гладкомышечных волокон ворсинок (из ворсинки выталкиваются кровь и лимфа, а вокруг нее перемешивается пища).

2. Переваривание в кишечнике бывает 2 видов:

полостное: идет за счет ферментов, выделяемых пищеварительными железами стенки кишечника (амилаза, липаза, трипсин) и поджелудочной железой (амилаза, липаза, трипсин):

Ферменты тонкого кишечника: амилаза разлагает крахмал до глюкозы

липаза разлагает жиры до глицерина и жирных кислот

трипсин разлагает белки до аминокислот

пристеночное (мембранное) пищеварение идет за счет более крупных и эффективных ферментов, прикрепленных к мембране эпителия.

3. Всасывание ― это поступление веществ из полости кишки в клетки эпителия ворсинок, а оттуда ― в кровь (аминокислоты и моносахара) и лимфу (глицерин и жирные кислоты).

Толстая кишка

Имеет длину 1,5 м, диаметр 5-8 см, пища проводит там около 20 часов. Состоит из слепой кишки с червеобразным отростком (аппендиксом), восходящей, поперечной, нисходящей, сигмовидной и прямой кишок. Тонкая кишка отделена от толстой заслонкой, которая мешает обратному перемещению пищи.

Функции:

1. Всасывание воды: жидкий химус превращается в плотный кал. При нарушении работы толстого кишечника возникает понос (диарея).

2. В толстом кишечнике находится 1,5 кг бактерий

Они питаются веществами, которые не переварились в желудке и кишечнике, например, целлюлозой

Нормальная микрофлора кишечника: выделяет витамин К и несколько витаминов группы В

Также обладает устойчивостью к заселению посторонними микроорганизмами (например, гнилостными), потому что тормозит их развитие.

3. Аппендикс является рудиментарным органом, поскольку в процессе эволюции утратил свою первоначальную функцию ― пищеварительную, однако у человека он выполняет ряд второстепенных функций:

Защитную (благодаря наличию большого количества лимфоидных образований);

Секреторную (продуцирует амилазу и липазу);

Гуморальную (продуцирует гормоны, которые участвуют в функционировании сфинктеров кишечника и перистальтики)

4. В прямой кишке происходит формирование каловых масс и дефекация.

Барьерная роль печени

Печень - самая крупная железа организма. Вся кровь от желудка и кишечника попадает по воротной вене в печень, где происходит детоксикация и обеззараживание крови, преобразование продуктов обмена веществ белков, жиров и углеводов, синтезируются аминокислоты, многие белки крови и мочевина.

Также в печени происходит синтез желчи, которая необходима для процесса переваривания в двенадцатиперстной кишке. Желчь накапливается в желчном пузыре, где происходит всасывание воды из желчи и, таким образом, увеличение густоты.

Печень участвует в поддержании уровня глюкозы в крови. В клетках печени запасается гликоген – особый полисахарид, который при недостатке глюкозы она расщепляет до сахаров и выводит в кровь.

Регуляция пищеварения

Нервная регуляция пищеварения

Центр нервной регуляции пищеварения расположен в продолговатом мозге. Сигналы от него поступают по вегетативным нервам к отделам пищеварительного тракта: парасимпатический отдел вегетативной нервной системы увеличивает активность пищеварительных желез и силу сокращений гладкой мускулатуры органов пищеварения, а симпатический отдел, наоборот, снижает активность нервной системы.

Важную роль играют безусловные пищеварительные рефлексы: при попадании пищи в ротовую полость рефлекторно увеличивается слюноотделение, выработка желудочного сока за счет возбуждения рецепторов языка и щек и передачи сигнала в пищевой центр, а оттуда к железам.

Гуморальная регуляция пищеварения

Клетки эпителия желудка вырабатывают особые тканевые гормоны, которые при попадании в тонкий кишечник усиливают секрецию желез, мышечную активность и всасывание некоторых веществ.