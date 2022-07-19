Отдел Бурые водоросли

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Внутренняя среда организма Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Ткани в организме человека Перифирическая нервная система Дыхательная система Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Половая система Выделительная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Сердечно-сосудистая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Железы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека
Эволюция живой природы
Свойства популяции Результаты эволюции Доказательства эволюции Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Определение вида и популяции
Организм как биологическая система
Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Органогенез Комбинативная изменчивость Типы размножения Половое размножение Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез
Ботаника
Отдел Покрытосеменные Строение семени Размножение водорослей Характеристика растительного организма Строение цветка Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Голосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классы Однодольные и Двудольные
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Задания части 2 ОГЭ
Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ
Зоология
Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Земноводные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Бесчерепные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Тип Моллюски Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика животных Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Классы членистоногих
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия
Микробиология, микология
Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания

Отдел Бурые водоросли

Бурые водоросли содержат помимо зеленых и оранжевых еще и бурый пигмент, который способен улавливать спектр лучей, проходящий в более глубокие слои воды. Поэтому в основном эти водоросли живут на дне морей.

Бурые водоросли обитают практически только в морях (в пресных водоемах встречается всего несколько видов). Глубина обитания относительно небольшая, для большинства видов – 5-15 м, но некоторые виды распространены до глубины 40-100 м и даже 200 м. Бурые водоросли входят в экологическую группу бентосных (донных) организмов.

Слоевище бурых водорослей – только многоклеточное. Крупные, иногда многометровые слоевища бурых водорослей удерживаются на плаву благодаря расположенным в талломе воздушным пузырькам.

Клетки бурых водорослей покрыты поверх целлюлозной оболочки слоем особого углевода – пектина, состоящего из альгиновой кислоты или ее солей.

Значение бурых водорослей

Бурые водоросли образуют на относительно небольшой глубине целые «подводные леса», окружающие сплошной стеной побережья всех морей и океанов обоих полушарий. Эти «подводные леса» служат источником пищи, укрытием и местом размножения для огромного числа морских обитателей, в том числе и для многих промысловых рыб. После отмирания водоросли образуют детрит, являющийся кормом для планктонных организмов.

Бурые водоросли широко используются человеком:

  • В пищевой промышленности – при получении мармеладов, соков, пастилы и др.

  • В парфюмерии – изготовление кремов, паст, гелей

  • В медицине и фармацевтической промышленности – при изготовлении мазей, паст, растворимых хирургических нитей

  • В химической промышленности – при производстве лаков, красок, клеящих веществ.