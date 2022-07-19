Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Цитология
Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Репликация ДНК Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Мейоз Клеточная теория Общее строение клетки, классификация органоидов Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Липиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Пластический обмен. Фотосинтез Митоз Энергетический обмен в клетке Биосинтез белка Пластический обмен. Хемосинтез
Генетика
Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола
Организм как биологическая система
Селекция животных Гаметогенез Организм - целостная саморегулирующаяся система Селекция растений Селекция микроорганизмов Типы размножения Бесполое размножение Половое размножение Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Эмбриональный период развития Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Органогенез
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Происхождение человека Доказательства эволюции Взаимодействие природы и общества Результаты эволюции Формы борьбы за существование Законы и правила в теории эволюции Определение вида и популяции Свойства популяции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Формы естественного отбора Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Геологические эры
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Экологические проблемы Экологические законы и правила Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия

Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха

Экологические факторы ― отдельные элементы среды обитания, взаимодействующие с организмом и создающие условия для его существования.

Принято разделять экологические факторы на три основных вида:

  • Абиотические факторы (а ― отрицание; биос ― жизнь).

Абиотические факторы характеризуют влияние на организм окружающей его неживой природы.

К ним относят климатические, температурные условия, показатели влажности, освещенности, характеристики химического состава воды, воздуха и почвы, в которых обитает организм, особенности рельефа, интенсивность естественного радиационного фона, уровень электромагнитного и других видов излучений.

  • Биотические факторы

Биотические факторы отражают воздействие живой природы на развитие организма.

Организмы составляют цепи питания, могут вступать в конкурентные отношения за ресурсы, являться средой обитания для других живых организмов.

  • Антропогенные факторы (антропос ― человек).

Связаны с деятельностью человека.

Из положительных моментов необходимо отметить создание заповедников, ботанических садов, различных экобаз, в которых возможно размножение и последующее расселение вымирающих видов растений и животных.

Из негативных моментов наиболее существенное влияние на биосферу оказывает неконтролируемая промышленная деятельность (выброс вредных неочищенных веществ в атмо- и гидросферу, использование химикатов), некорректная сельскохозяйственная деятельность (чрезмерная вспашка земель, вырубание лесов) и т. д.

Кривая толерантности

Для каждого вида существует оптимальная интенсивность действия любого фактора, называемая зоной оптимума экологического фактора (или просто его оптимумом), отклонение от которой в сторону уменьшения или увеличения угнетает жизнедеятельность данного вида (зоны угнетения). Пограничные значения фактора, за пределами которых наступает гибель организма, называют верхними и нижним пределами выносливости.

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Взаимодействие экологических факторов

В любой момент времени на любой организм действует множество факторов с различной интенсивностью.

Отклонение интенсивности одного какого-либо фактора от оптимальной величины может сузить пределы выносливости к другому фактору. Так, например, при уменьшении количества азота в почве снижается засухоустойчивость злаков.

В определенный момент какой-то из факторов может существенно отдалиться от оптимальных значений. В этом случае даже при условии идеального сочетания всех остальных факторов жизнь организма может оказаться под угрозой. Этот фактор принято называть ограничивающим.

Закон об ограничивающих факторах впервые был высказан ученым-биологом Юстусом фон Либихом.

Закон Либиха (Закон ограничивающего (лимитирующего) фактора, или Закон минимума Либиха), гласящий, что наиболее значим для организма тот фактор, который более всего отклоняется от оптимального его значения. Поэтому во время прогнозирования экологических условий или выполнения экспертиз очень важно определить слабое звено в жизни организма.

По имени учёного названо образное представление этого закона ― так называемая «бочка Либиха».

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Суть модели состоит в том, что вода при наполнении бочки начинает переливаться через наименьшую доску в бочке, и длина остальных досок уже не имеет значения.