Значение вирусов в природе и для человека

Вирусы являются возбудителями многих опасных болезней человека, животных и растений. Они передаются при непосредственном физическом контакте, воздушно-капельным, половым путём и другими способами.

Вирусы могут также переноситься другими организмами (переносчиками): так, вирус бешенства переносится собаками, рогатым скотом, летучими мышами и другими млекопитающими.

Из-за высокой мутабельности вирусов лечение вирусных заболеваний довольно сложно. Гораздо успешнее применять вакцинацию, заключающуюся во введении ослабленных микроорганизмов или близкородственных, но не патогенных штаммов.

В 1796 году Эдуард Дженнер изобрел оспопрививание (сейчас вирус оспы остался только в нескольких научных лабораториях), а в 1885 году Луи Пастер сделал первую прививку от бешенства.

Также практикуют пассивную иммунизацию, то есть введение уже готовых антител из крови животных.

У человека вирусы вызывают развитие многих инфекционных заболеваний: оспы, герпеса, гепатита, гриппа, бешенства, СПИДа (и т. д).

Важно! Знать эти заболевания и уметь отличать их от бактериальных инфекций нужно обязательно.

Вирусные заболевания Болезнь Поражаемые участки тела Грипп Дыхательные пути Гепатит Печень Герпес Кожа на губах, слизистая оболочка глотки, нервные ганглии Оспа Дыхательные пути, затем кожа Свинка (паротит) Дыхательные пути, затем генерализованная инфекция Корь Дыхательные пути, затем переходит на кожу и кишечник Коревая краснуха (краснуха) Дыхательные пути, шейные лимфатические узлы, глаза и кожа Полиомиелит (детский паралич) Глотка и кишечник, затем кровь; нервная система: двигательные нейроны спинного мозга, тогда может наступить паралич Желтая лихорадка Кровеносные сосуды и печень

Значение вирусов В природе:

Вирусы регулируют численность своих хозяев.

Вирусы являются фактором изменения генетической информации организмов –

с помощью вирусов происходит горизонтальный перенос генов, то есть передача генетической информации между особями различных видов.

Наиболее эффективными факторами изменчивости генома является ретровирусы, которые могут переносить гены из клетки в клетку различных животных, например, одинаковые участки вирусной ДНК обнаружены в геномах мыши, кота, свиньи и человека.

Для человека:

Использование в биологическом методе борьбы с вредными видами (например, вирус миксоматоза для борьбы с массовым размножением кроликов в Австралии).

Применение в генетической инженерии (например, для переноса генов в клетки бактерий).

Для распознавания и лечения бактериальных заболеваний (например, эффективным в настоящее время является лечение бактериозов с помощью бактериофагов в сочетании с антибиотиками, так как многие формы патогенных бактерий становятся устойчивыми к определенным лекарствам).

Вирусы являются необходимым звеном в структуре живой природы и играют как отрицательную, так и положительную роль для человека.