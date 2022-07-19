Значение вирусов в природе и для человека

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ
Зоология
Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Тип Моллюски Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Членистоногие Разнообразие класса Млекопитающие Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика надкласса Рыбы Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика животных
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем
Организм человека и его здоровье
Дыхательная система Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Внутренняя среда организма Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Выделительная система Иммунная система и иммунитет Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Инфекционные заболевания человека Покровная система Половая система Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС
Эволюция живой природы
Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Свойства популяции
Ботаника
Ткани высших растений Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Отдел Голосеменные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные Отдел Мхи Классы Однодольные и Двудольные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Мутационная изменчивость Типы размножения Половое размножение Гаметогенез Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса
Генетика
Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Антропогенез
Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Значение вирусов в природе и для человека

Вирусы являются возбудителями многих опасных болезней человека, животных и растений. Они передаются при непосредственном физическом контакте, воздушно-капельным, половым путём и другими способами.

Вирусы могут также переноситься другими организмами (переносчиками): так, вирус бешенства переносится собаками, рогатым скотом, летучими мышами и другими млекопитающими.

Из-за высокой мутабельности вирусов лечение вирусных заболеваний довольно сложно. Гораздо успешнее применять вакцинацию, заключающуюся во введении ослабленных микроорганизмов или близкородственных, но не патогенных штаммов.

В 1796 году Эдуард Дженнер изобрел оспопрививание (сейчас вирус оспы остался только в нескольких научных лабораториях), а в 1885 году Луи Пастер сделал первую прививку от бешенства.

Также практикуют пассивную иммунизацию, то есть введение уже готовых антител из крови животных.

У человека вирусы вызывают развитие многих инфекционных заболеваний: оспы, герпеса, гепатита, гриппа, бешенства, СПИДа (и т. д).

Важно! Знать эти заболевания и уметь отличать их от бактериальных инфекций нужно обязательно.

Вирусные заболевания

Болезнь Поражаемые участки тела
Грипп Дыхательные пути
Гепатит Печень
Герпес Кожа на губах, слизистая оболочка глотки, нервные ганглии
Оспа Дыхательные пути, затем кожа
Свинка (паротит) Дыхательные пути, затем генерализованная инфекция
Корь Дыхательные пути, затем переходит на кожу и кишечник
Коревая краснуха (краснуха) Дыхательные пути, шейные лимфатические узлы, глаза и кожа
Полиомиелит (детский паралич) Глотка и кишечник, затем кровь; нервная система: двигательные нейроны спинного мозга, тогда может наступить паралич
Желтая лихорадка Кровеносные сосуды и печень

Значение вирусов

В природе:

Вирусы регулируют численность своих хозяев.

Вирусы являются фактором изменения генетической информации организмов –

с помощью вирусов происходит горизонтальный перенос генов, то есть передача генетической информации между особями различных видов.

Наиболее эффективными факторами изменчивости генома является ретровирусы, которые могут переносить гены из клетки в клетку различных животных, например, одинаковые участки вирусной ДНК обнаружены в геномах мыши, кота, свиньи и человека.

Для человека:

Использование в биологическом методе борьбы с вредными видами (например, вирус миксоматоза для борьбы с массовым размножением кроликов в Австралии).

Применение в генетической инженерии (например, для переноса генов в клетки бактерий).

Для распознавания и лечения бактериальных заболеваний (например, эффективным в настоящее время является лечение бактериозов с помощью бактериофагов в сочетании с антибиотиками, так как многие формы патогенных бактерий становятся устойчивыми к определенным лекарствам).

Вирусы являются необходимым звеном в структуре живой природы и играют как отрицательную, так и положительную роль для человека.