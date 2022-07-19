Общая характеристика класса Пресмыкающиеся

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Смена сообществ Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Задания части 2 ОГЭ
Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция животных Селекция микроорганизмов Селекция растений
Ботаника
Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Отдел Голосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Жизненные циклы растений Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Двойное оплодотворение цветковых Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Побег Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики
Зоология
Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Тип Плоские черви Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Подтип Оболочники Классы членистоногих Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Разнообразие класса Пресмыкающиеся Одноклеточные организмы Тип Круглые черви Тип Моллюски Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии
Организм человека и его здоровье
Сердечно-сосудистая система Неинфекционные заболевания человека Половая система Роль витаминов Органы чувств Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Перифирическая нервная система Дыхательная система Отделы пищеварительной системы Покровная система Эндокринная система Иммунная система и иммунитет Строение и функции нервной системы. ЦНС Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Инфекционные заболевания человека
Микробиология, микология
Классификация грибов Физиология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий
Эволюция живой природы
Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Результаты эволюции Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Формы естественного отбора Синтетическая теория эволюции Свойства популяции
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Типы размножения Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся

Количество видов: Около 7 000 видов

Включает 4 отряда:

• Чешуйчатые

• Черепахи

• Крокодилы

• Клювоголовые или Первоящеры (один вид – Гаттерия, вымирающие).

Особенности строения Рептилий

Покровы: Большинство – наземные животные с сухой, покрытой роговыми щитками или чешуйками кожей.

Кожных желез, как правило, нет!

Система опоры:

Скелет: позвоночник: 8 шейных (есть атлант и осевой позвонок – подвижность головы), 22 грудинно-поясничных, 2 крестцовых и несколько десятков хвостовых позвонков

Скелет Рептилий

Пищеварительная система: рот → глотка → пищевод → желудок → кишечник (тонкий, толстый, появляется зачаток слепой кишки) → клоака.

• Во рту находятся зубы, срастающиеся с костями, и длинный, мускулистый язык.

Дыхательная система: дышат при помощи ячеистых лёгких

Сравнение легкого амфибий и рептилий

Кровеносная система:

• Замкнутая.

• Сердце трехкамерное с неполной перегородкой в желудочке (2 предсердия и желудочек; кровь в желудочке частично смешанная).

Внимание! Только у крокодилов – четырехкамерное сердце.

• 2 круга кровообращения.

Строение сердца Рептилий

Нервная система:

• Головной мозг рептилий в направлении увеличения переднего мозга (его больших полушарий).

• Около 1/4 объёма больших полушарий переднего мозга занимает кора головного мозга, отвечающая за сложные формы поведения.

• Обонятельные доли переднего мозга и зрительные бугры среднего мозга развиты хорошо, что свидетельствует о хорошо развитых органах чувств.

Половая система:

• раздельнополые, оплодотворение внутреннее, развитие чаще наружное.

• Яйца покрыты кожистой и другими защитными оболочками, так как яйца развиваются на суше.

• Есть живородящие.