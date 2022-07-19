Общая характеристика класса Пресмыкающиеся

Количество видов: Около 7 000 видов

Включает 4 отряда:

• Чешуйчатые

• Черепахи

• Крокодилы

• Клювоголовые или Первоящеры (один вид – Гаттерия, вымирающие).

Особенности строения Рептилий

Покровы: Большинство – наземные животные с сухой, покрытой роговыми щитками или чешуйками кожей.

Кожных желез, как правило, нет!

Система опоры:

Скелет: позвоночник: 8 шейных (есть атлант и осевой позвонок – подвижность головы), 22 грудинно-поясничных, 2 крестцовых и несколько десятков хвостовых позвонков

Скелет Рептилий

Пищеварительная система: рот → глотка → пищевод → желудок → кишечник (тонкий, толстый, появляется зачаток слепой кишки) → клоака.

• Во рту находятся зубы, срастающиеся с костями, и длинный, мускулистый язык.

Дыхательная система: дышат при помощи ячеистых лёгких

Сравнение легкого амфибий и рептилий

Кровеносная система:

• Замкнутая.

с неполной перегородкой в желудочке (2 предсердия и желудочек; кровь в желудочке частично смешанная). • Сердце трехкамерное(2 предсердия и желудочек; кровь в желудочке частично смешанная). Внимание! Только у крокодилов – четырехкамерное сердце.

• 2 круга кровообращения.

Строение сердца Рептилий

Нервная система:

• Головной мозг рептилий в направлении увеличения переднего мозга (его больших полушарий).

• Около 1/4 объёма больших полушарий переднего мозга занимает кора головного мозга, отвечающая за сложные формы поведения.

• Обонятельные доли переднего мозга и зрительные бугры среднего мозга развиты хорошо, что свидетельствует о хорошо развитых органах чувств.

Половая система:

• раздельнополые, оплодотворение внутреннее, развитие чаще наружное.

• Яйца покрыты кожистой и другими защитными оболочками, так как яйца развиваются на суше.

• Есть живородящие.