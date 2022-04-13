Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
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Антропогенез
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Ботаника
Строение цветка Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Ткани высших растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Вегетативные органы растений. Побег Размножение водорослей Строение и разнообразие плодов Строение семени Жизненные циклы растений Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Мхи Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Отдел Покрытосеменные Вегетативные органы растений. Лист
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Основы селекции организмов
Селекция микроорганизмов Селекция растений Селекция животных
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Водные экосистемы Экологические проблемы Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания
Организм человека и его здоровье
Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат Железы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Покровная система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Половая система Роль витаминов Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Перифирическая нервная система Органы чувств Ткани в организме человека Сердечно-сосудистая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы
Эволюция живой природы
Свойства популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Вегетативные органы растений. Побег

Побег – наземная часть растения, состоящая из стебля и листьев, а также несущая на себе почки.

Морфология побега

Почка – зачаточный побег с очень укороченными междоузлиями. Почки делят по назначению и по расположению.

По назначению выделяют вегетативные и генеративные почки. Они отличаются как по внешнему виду, так и по внутреннему строению.

Почки

  • Вегетативную почку легко узнать по заостренному кончику и вытянутой форме. В этой почке находятся зачатки листьев и стебля, а также так называемый конус нарастания – место, за счет которого происходит рост почки и на месте которого при прорастании этой почки появится новая.

  • Генеративная почка несет в себе помимо зачаточного стебля и листьев также и зачаточные цветки. Внешне эти почки более крупные, чем вегетативные, имеют округлую форму и сглаженную верхушку.

Весной, когда наступают благоприятные условия – увеличивается длина светового дня, повышается температура – почки активизируются, набухают. Начинается активное деление клеток конуса нарастания, постепенно увеличивается длина стебля, почечные чешуи раздвигаются и становятся видны листья, которые тоже растут. Таким образом, происходит развитие побега.

Почки, расположенные на вершине побега, называют верхушечными. Они обеспечивают рост растения в высоту. В пазухах листьев располагаются боковые (или пазушные) почки, они отвечают за ветвление побегов и разрастание растения.

Видоизмененные побеги

Достаточно часто у растений можно встретить видоизмененные побеги. Их строение по принципу соответствует строению обычного побега, однако внешне они не похожи на стебель с листьями. Поскольку мы знаем, что строение соотносится с выполняемыми функциями, мы можем предположить, что видоизменение побега привело к появлению у него дополнительных функций.

Корневище – видоизменённый побег, обычно подземный, с чешуевидными, недоразвитыми или рано отмирающими листьями, верхушечными или пазушными почками, придаточными корнями.

Так как он расположен в почве, его иногда путают с корнем, однако он имеет отличительные от корня черты: расположен обычно горизонтально, имеет чешуевидные листья, от него отходят почки.

Корневище:

1 – придаточные корни,

2 – междоузлие,

3 – узел с боковой почкой,

4 – верхушечная почка,

5 – чешуевидные листья.

Корневище – зимующий орган растения.

Функции: вегетативное размножение и запас питательных веществ.

Примеры: хвощ, пырей.

Луковица – видоизмененный подземный побег, образованный сочными листьями, прикрепленными к короткому стеблю.

В сочных листьях накапливаются питательные вещества, от стебля отходят придаточные корни. На верхушке стебля, как и у обычного побега, развивается верхушечная почка. Боковые почки дают рост новым луковицам – деткам, с помощью которых многие луковичные растения размножаются.

Луковица:

1 – сухой чешуевидный лист,

2 – сочный чешуевидный лист,

3 – верхушечная почка,

4 – боковая почка,

5 – придаточные корни.

Функции: вегетативное размножение

Примеры: тюльпан, лилия.

Клубень – надземный или подземный видоизмененный побег с сильно расширенным стеблем, в котором накапливаются питательные вещества.

Наиболее хорошо известен подземный клубень картофеля. Он развивается как утолщение тонкого безлистного также подземного побега – столона. Столоны нужны для разнесения молодых клубней от материнского растения. На клубне развиваются боковые и верхушечные почки, называемые глазками.

Клубень:

1 верхушечная почка,

2 – междоузлие,

3 – боковая почка (глазок), из которой могут развиваться новые побеги с листья,

4 – столон клубня

Функции: вегетативное размножение и запас питательных веществ

Примеры: картофель, топинамбур.

Видоизмененными побегами также являются: кочан капусты, усы земляники (не путать с усиками гороха – они являются видоизмененными листьями и выполняют другую функцию), колючки боярышника (хотя у большинства растений колючки являются видоизменением листьев). Отдельно стоит отметить шишку, она тоже является видоизмененным побегом.