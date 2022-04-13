Вегетативные органы растений. Побег

Морфология побега
По назначению выделяют вегетативные и генеративные почки. Они отличаются как по внешнему виду, так и по внутреннему строению.
Почки
Вегетативную почку легко узнать по заостренному кончику и вытянутой форме. В этой почке находятся зачатки листьев и стебля, а также так называемый конус нарастания – место, за счет которого происходит рост почки и на месте которого при прорастании этой почки появится новая.
Генеративная почка несет в себе помимо зачаточного стебля и листьев также и зачаточные цветки. Внешне эти почки более крупные, чем вегетативные, имеют округлую форму и сглаженную верхушку.
Весной, когда наступают благоприятные условия – увеличивается длина светового дня, повышается температура – почки активизируются, набухают. Начинается активное деление клеток конуса нарастания, постепенно увеличивается длина стебля, почечные чешуи раздвигаются и становятся видны листья, которые тоже растут. Таким образом, происходит развитие побега.
Видоизмененные побеги
Достаточно часто у растений можно встретить видоизмененные побеги. Их строение по принципу соответствует строению обычного побега, однако внешне они не похожи на стебель с листьями. Поскольку мы знаем, что строение соотносится с выполняемыми функциями, мы можем предположить, что видоизменение побега привело к появлению у него дополнительных функций.
Так как он расположен в почве, его иногда путают с корнем, однако он имеет отличительные от корня черты: расположен обычно горизонтально, имеет чешуевидные листья, от него отходят почки.
Корневище:
1 – придаточные корни,
2 – междоузлие,
3 – узел с боковой почкой,
4 – верхушечная почка,
5 – чешуевидные листья.
Корневище – зимующий орган растения.
Функции: вегетативное размножение и запас питательных веществ.
Примеры: хвощ, пырей.
В сочных листьях накапливаются питательные вещества, от стебля отходят придаточные корни. На верхушке стебля, как и у обычного побега, развивается верхушечная почка. Боковые почки дают рост новым луковицам – деткам, с помощью которых многие луковичные растения размножаются.
Луковица:
1 – сухой чешуевидный лист,
2 – сочный чешуевидный лист,
3 – верхушечная почка,
4 – боковая почка,
5 – придаточные корни.
Функции: вегетативное размножение
Примеры: тюльпан, лилия.
Наиболее хорошо известен подземный клубень картофеля. Он развивается как утолщение тонкого безлистного также подземного побега – столона. Столоны нужны для разнесения молодых клубней от материнского растения. На клубне развиваются боковые и верхушечные почки, называемые глазками.
Клубень:
1 верхушечная почка,
2 – междоузлие,
3 – боковая почка (глазок), из которой могут развиваться новые побеги с листья,
4 – столон клубня
Функции: вегетативное размножение и запас питательных веществ
Примеры: картофель, топинамбур.