Охрана биологического разнообразия

Понятие биологического разнообразия включает в себя: • Разнообразие экосистем биосфере; • Совокупность видов во всевозможных экосистемах биосферы; • Совокупность генофондов различных популяций вида. О биологическом разнообразии можно говорить на разных уровнях организации, однако всегда ключевым понятием является многообразие биологических систем в различных проявлениях.

Во второй половине ХХ в. деградация биоразнообразия оформилась в глобальную проблему, с которой продолжается борьба по сей день, однако она возникла не спонтанно — человек на протяжении тысячелетий оказывал влияние на среду, но степень его воздействия менялась.

Глобально можно выделить три ступени развития человеческой цивилизации:

• Палеолит

В эту эпоху человек занимался охотой и собирательством, поэтому некоторые исследователи связывают исчезновение некоторых животных (мамонты, пещерные медведи) с деятельностью человека. Тем не менее, на данном этапе природа не потерпела глобальных изменений.

• Неолит

Возникновение первых цивилизаций сопровождалось активной вырубкой лесов, засолением почв. Интенсивность воздействия человека на среду заметно возросла.

• Промышленная революция

Данный этап начался около 150 лет назад. Развитие промышленности привело к исчезновению многих видов, загрязнению среды и уничтожению целых экосистем.

Исчезновение живых организмов можно проследить по ископаемым останкам в различных слоях. Для процесса эволюции возникновение новых видов и вымирание старых естественно, однако порядка 100 млн. лет назад скорость вымирания животных составляла один вид за тысячу лет; с середины ХХ в. наблюдалось исчезновение одного вида примерно раз в год.

Такие потери не могут пройти бесследно — каждый из видов имеет множество трофических и других экологических связей с другими организмами (симбиоз, конкуренция и проч.), поэтому исчезновение одного элемента экосистемы ставит под угрозу существование десятков других видов.

На данный момент по вине людей исчезло множество видов, среди которых числятся:

корова Стеллера, истреблённая промышленниками всего за 30 лет после её открытия, поплатившаяся за свою доверчивость к людям и беззащитность;

Тарпан, вымерший из-за распашки степей под поля, долгое время преследуемый людьми;

Странствующий голубь, истреблённый в результате охоты и уничтожения среды обитания.

Этот список можно продолжать долго, поэтому уже в ХХ в. возникла потребность в создании организаций, нацеленных на сохранение биологического разнообразия. В различные годы существовало множество бюро, однако первым серьезным шагом к спасению природы стал «Международный союз охраны природы и природных ресурсов» — МСОП. Его деятельность направлена на сохранение редких видов животных и растений.

В 1963 появилась первая Красная книга — официальный документ, содержащий данные о состоянии редких видов животных, растений и грибов.

Виды, исчезнувшие после 1500 г., внесены в Чёрную книгу (чёрный список).

В настоящее время для сохранения биологического разнообразия ведётся работа в нескольких направлениях: • Сохранение местообитаний редких видов. Создаются сети особо охраняемых природных территорий, сокращается степень влияния промышленности на естественную среду. • Применение методов биотехнологий для сохранения редких видов. Сохраняются сперматозоиды, яйцеклетки представителей редких видов для дальнейшего искусственного оплодотворения; эмбрионы могут быть имплантированы в матку самки близкого вида. Семена редких растений замораживаются и хранятся для дальнейшего распространения. • Ограничение торговли редкими видами и запрет охоты на них. • Переселение растений и животных. При недостатке ресурсов в естественной среде для редкого вида возможно их переселение в новые условия или на территории, где они обитали прежде.

В наши дни существует множество информационных ресурсов, позволяющих не только следить за экологической обстановкой в мире, но и вносить собственный вклад в работу по сохранению биологического разнообразия планеты.

Greenpeace России – сайт российского отделения международной экологической организации Greenpeace. Здесь можно найти сведения об акциях и кампаниях Greenpeace, архив Информационного бюллетеня, выпускаемого организацией, публикации по экологии, обзор наиболее информативных и актуальных экологических сайтов.

Ecowiki.Ru – на этом сайте можно найти информацию о различных экологических акциях и проектах, множество ссылок на Интернет-ресурсы по экологии.

BioDat – сайт содержит обширные базы данных, здесь можно найти актуальные материалы по различным вопросам экологии: заповедным территориям, экологическому контролю и экологическим конфликтам, природоохранному инвестированию, экономической оценке природных ресурсов и т.д.

Крупнейшая международная организация, Всемирный фонд дикой природы (WWF), занимающаяся сохранением биоразнообразия, проводит множество природоохранных программ. За всеми событиями можно следить на сайте организации, а также участвовать в проводимых WWF акциях.