Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Смена сообществ Водные экосистемы Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов
Организм как биологическая система
Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Органогенез Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Комбинативная изменчивость Половое размножение Постэмбриональный период развития
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Зоология
Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Тип Плоские черви Тип Членистоногие Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Классы членистоногих Тип Хордовые Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Земноводные Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Моллюски Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Земноводные
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Покровная система Эндокринная система Неинфекционные заболевания человека Железы пищеварительной системы Дыхательная система Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Выделительная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Ткани в организме человека Внутренняя среда организма
Микробиология, микология
Классификация грибов Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Физиология бактерий
Эволюция живой природы
Результаты эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Геологические эры Основные эволюционные представления
Ботаника
Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Характеристика растительного организма Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии

Охрана биологического разнообразия

Понятие биологического разнообразия включает в себя:

• Разнообразие экосистем биосфере;

• Совокупность видов во всевозможных экосистемах биосферы;

• Совокупность генофондов различных популяций вида.

О биологическом разнообразии можно говорить на разных уровнях организации, однако всегда ключевым понятием является многообразие биологических систем в различных проявлениях.

Во второй половине ХХ в. деградация биоразнообразия оформилась в глобальную проблему, с которой продолжается борьба по сей день, однако она возникла не спонтанно — человек на протяжении тысячелетий оказывал влияние на среду, но степень его воздействия менялась.

Глобально можно выделить три ступени развития человеческой цивилизации:

• Палеолит

В эту эпоху человек занимался охотой и собирательством, поэтому некоторые исследователи связывают исчезновение некоторых животных (мамонты, пещерные медведи) с деятельностью человека. Тем не менее, на данном этапе природа не потерпела глобальных изменений.

• Неолит

Возникновение первых цивилизаций сопровождалось активной вырубкой лесов, засолением почв. Интенсивность воздействия человека на среду заметно возросла.

• Промышленная революция

Данный этап начался около 150 лет назад. Развитие промышленности привело к исчезновению многих видов, загрязнению среды и уничтожению целых экосистем.

Исчезновение живых организмов можно проследить по ископаемым останкам в различных слоях. Для процесса эволюции возникновение новых видов и вымирание старых естественно, однако порядка 100 млн. лет назад скорость вымирания животных составляла один вид за тысячу лет; с середины ХХ в. наблюдалось исчезновение одного вида примерно раз в год.

Такие потери не могут пройти бесследно — каждый из видов имеет множество трофических и других экологических связей с другими организмами (симбиоз, конкуренция и проч.), поэтому исчезновение одного элемента экосистемы ставит под угрозу существование десятков других видов.

На данный момент по вине людей исчезло множество видов, среди которых числятся:

корова Стеллера, истреблённая промышленниками всего за 30 лет после её открытия, поплатившаяся за свою доверчивость к людям и беззащитность;

Тарпан, вымерший из-за распашки степей под поля, долгое время преследуемый людьми;

Странствующий голубь, истреблённый в результате охоты и уничтожения среды обитания.

Этот список можно продолжать долго, поэтому уже в ХХ в. возникла потребность в создании организаций, нацеленных на сохранение биологического разнообразия. В различные годы существовало множество бюро, однако первым серьезным шагом к спасению природы стал «Международный союз охраны природы и природных ресурсов» — МСОП. Его деятельность направлена на сохранение редких видов животных и растений.

В 1963 появилась первая Красная книга — официальный документ, содержащий данные о состоянии редких видов животных, растений и грибов.

Виды, исчезнувшие после 1500 г., внесены в Чёрную книгу (чёрный список).

В настоящее время для сохранения биологического разнообразия ведётся работа в нескольких направлениях:

Сохранение местообитаний редких видов.

Создаются сети особо охраняемых природных территорий, сокращается степень влияния промышленности на естественную среду.

Применение методов биотехнологий для сохранения редких видов.

Сохраняются сперматозоиды, яйцеклетки представителей редких видов для дальнейшего искусственного оплодотворения; эмбрионы могут быть имплантированы в матку самки близкого вида. Семена редких растений замораживаются и хранятся для дальнейшего распространения.

Ограничение торговли редкими видами и запрет охоты на них.

• Переселение растений и животных.

При недостатке ресурсов в естественной среде для редкого вида возможно их переселение в новые условия или на территории, где они обитали прежде.

В наши дни существует множество информационных ресурсов, позволяющих не только следить за экологической обстановкой в мире, но и вносить собственный вклад в работу по сохранению биологического разнообразия планеты.

Greenpeace России – сайт российского отделения международной экологической организации Greenpeace. Здесь можно найти сведения об акциях и кампаниях Greenpeace, архив Информационного бюллетеня, выпускаемого организацией, публикации по экологии, обзор наиболее информативных и актуальных экологических сайтов.

Ecowiki.Ru – на этом сайте можно найти информацию о различных экологических акциях и проектах, множество ссылок на Интернет-ресурсы по экологии.

BioDat – сайт содержит обширные базы данных, здесь можно найти актуальные материалы по различным вопросам экологии: заповедным территориям, экологическому контролю и экологическим конфликтам, природоохранному инвестированию, экономической оценке природных ресурсов и т.д.

Крупнейшая международная организация, Всемирный фонд дикой природы (WWF), занимающаяся сохранением биоразнообразия, проводит множество природоохранных программ. За всеми событиями можно следить на сайте организации, а также участвовать в проводимых WWF акциях.