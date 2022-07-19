Разнообразие класса Пресмыкающиеся

В классе пресмыкающиеся выделяют три отряда: Чешуйчатые, Черепахи, Крокодилы.

Отряд Чешуйчатые Представители: Ящерицы (прыткая, живородящая, зеленая, желтопузик), агамы, гекконы, вараны (комодский, серый), хамелеоны, змеи (удав, питон, гадюка, кобра, уж).

Ящерица

Геккон

Уж

Количество видов: Около 7 000

Место обитания и образ жизни: Водная, наземно-воздушная и почвенная среды.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело вытянутое, слегка сжатое с боков, голова, туловище, хвост и 2 пары подвижных конечностей с коготками (конечностей нет у ящериц – (желтопузик, веретеница) и змей); голова подвижна.

Система опоры (скелет): В скелете развивается грудная клетка (есть рёбра), пояса конечностей и свободные 2 пары конечностей (у змей грудной клетки нет, ребра оканчиваются свободно).

Передвижение: Бег на 4 конечностях, тело не высоко над почвой или ползание, чешуи помогают при движении.

Пищеварительная система: Хищники. Зубы мелкие конические, сросшиеся с челюстями, у змей есть крупные (некоторые несут ядовитые железы), кишечник открывается в клоаку.

Кровеносная система: 3х камерное сердце с неполной перегородкой.

Дыхательная система: Легкие парные (у змей – одно), легочный или реберный тип дыхания.

Нервная система: Передний мозг имеет зачаток коры головного мозга, лучше развит мозжечок.

Органы чувств: Глаза с веками (у змей срастаются, образуя пленку) и мигательной перепонкой (змеи видят плохо) зрение хорошее. Орган обоняния, осязания и вкуса – раздвоенный язык (у змей). Орган слуха – внутреннее и среднее ухо (змеи слышат плохо).

Выделительная система: Тазовые почки.

Половая система: Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, яйцо содержит большое количество питательных веществ.

Развитие: Внешнее без метаморфоза, для змей характерна линька.

Значение:

Звено в цепи питания, многие ядовиты, регулируют численность грызунов и других животных, из яда готовят лекарственные препараты.

Отряд Черепахи Представители: Морские: суповая зеленая, кожистая, Бисса. Сухопутные: звездчатая, средиземноморская, дальневосточная, паучья, слоновая (самая большая). Пресноводные: болотная .

Красноухая черепаха

Сухопутная черепаха

Количество видов: Около 250-300

Место обитания и образ жизни: Водная и наземно-воздушная среда.

Тело (сегментация и другие особенности): Костный панцирь – карапакс, состоящий из спинного и брюшного щитов (у большинства), голова спереди заостренная, при опасности ― голова, шея и конечности втягиваются в карапакс; конечности у водных плоские, округлые с плавательными перепонками (ласты).

Система опоры (скелет): Скелет срастается с панцирем.

Передвижение: Плавание у водных; ползание на 4 конечностях, подтаскивая туловище.

Пищеварительная система: Хищники и травоядные, но зубов нет, челюсти покрыты роговым чехлом с режущим краем. У растительноядных есть зачаток слепой кишки, кишечник открывается в клоаку.

Кровеносная система: 3х камерное сердце с неполной перегородкой.

Дыхательная система: Легкие парные, легочный или реберный тип дыхания

Нервная система: Передний мозг имеет зачаток коры головного мозга, лучше развит мозжечок.

Органы чувств: Глаза с веками и мигательной перепонкой зрение хорошее. Орган обоняния, осязания и вкуса – раздвоенный язык. Орган слуха – внутреннее и среднее ухо.

Выделительная система: Тазовые почки.

Половая система: Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, яйцо содержит большое количество питательных веществ. Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, яйцо содержит большое количество питательных веществ. Развитие: Наружное (яйца покрыты кожистой и другими защитными оболочками, так как яйца развиваются на суше).

Значение:

Звено в цепи питания.

Отряд Крокодилы Представители: Крокодилы: нильский, миссисипский. Аллигаторы: каймановый, китайский, гавиаловый.

Нильский крокодил

Аллигатор

Количество видов: 26

Место обитания и образ жизни: Водная (предпочтительно) и наземно-воздушная среда.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело вытянутое, сплюснутое в спинно-брюшном направлении, мускулистый хвост сжат с боков, кожа с роговыми щитками и костными пластинами.

Система опоры (скелет): Передние конечности пятипалые, задние с 4мя пальцами с плавательными перепонками.

Передвижение: Ползание на 4 конечностях, подтаскивая туловище, в воде волнообразными движениями хвоста.

Пищеварительная система: Хищники. Глотают пищу не пережевывая, регулируют сжатие челюстей, зубы крупные чередуются с мелкими, конические, каждый в отдельной челюстной ямке, кишечник открывается в клоаку.

Кровеносная система: 4х камерное сердце.

Кровь разделяется на артериальную и венозную, и, как следствие, высокий обмен веществ.

Дыхательная система: Легкие более сложного строения, легочный или реберный тип дыхания.

Нервная система: Передний мозг имеет зачаток коры головного мозга, лучше развит мозжечок.

Органы чувств: Хорошо видят (даже ночью) и слышат, ноздри при погружении закрываются специальными клапанами.

Выделительная система: Тазовые почки.

Половая система: Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, яйцо содержит большое количество питательных веществ.

Развитие: Яйца засыпаются землёй (вперемешку с листьями и травой) или даже песком. Самки по возможности обычно остаются возле кладки, охраняя яйца от врагов, проявляя защиту о потомстве.

Значение:

Звено в цепи питания, используют шкуры (интенсивно истребляются).

Внимание! Частый вопрос на экзамене! Отличие змей от ящериц.

Сравнение змей и ящериц:

У змей сросшееся веко, оно прозрачное до момента линьки. У змей подвижное соединение челюстей.

У большинства ящериц две пары конечностей, видимые отверстия наружного слухового прохода и подвижное веко; но у некоторых из них эти признаки отсутствуют (как у всех змей). Сросшиеся веки свойственны большинству гекконов, взгляд которых в результате немигающий, как у змей.