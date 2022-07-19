Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Микробиология, микология
Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы
Ботаника
Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Значение водорослей в природе и жизни человека Голосеменные Побег и почки. Строение стебля Строение и многообразие плодов Моховидные Папоротниковидные Размножение покрытосеменных растений Покрытосеменные, или Цветковые Видоизменения побегов Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение семян Общая характеристика водорослей Строение и видоизменения листа Классы Однодольные и Двудольные Многообразие водорослей Строение цветка. Соцветия Разнообразие голосеменных растений Плауновидные. Хвощевидные
Эволюция живой природы
Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира Освоение суши растениями и животными
Экосистемы и присущие им закономерности
Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов
Зоология
Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Головоногие моллюски Классы членистоногих Характеристика типа Членистоногие Разнообразие класса Земноводные Надкласс Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Брюхоногие и двустворчатые моллюски Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Класс Птицы Общие сведения о животном мире Разнообразие класса Пресмыкающиеся Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Класс Млекопитающие, или Звери Класс Земноводные, или Амфибии Одноклеточные животные, или Простейшие Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Тип Хордовые, характеристика подтипов Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Общая характеристика червей

Разнообразие класса Пресмыкающиеся

В классе пресмыкающиеся выделяют три отряда: Чешуйчатые, Черепахи, Крокодилы.

Отряд Чешуйчатые

Представители: Ящерицы (прыткая, живородящая, зеленая, желтопузик), агамы, гекконы, вараны (комодский, серый), хамелеоны, змеи (удав, питон, гадюка, кобра, уж).

Ящерица

Геккон

Уж

Количество видов: Около 7 000

Место обитания и образ жизни: Водная, наземно-воздушная и почвенная среды.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело вытянутое, слегка сжатое с боков, голова, туловище, хвост и 2 пары подвижных конечностей с коготками (конечностей нет у ящериц – (желтопузик, веретеница) и змей); голова подвижна.

Система опоры (скелет): В скелете развивается грудная клетка (есть рёбра), пояса конечностей и свободные 2 пары конечностей (у змей грудной клетки нет, ребра оканчиваются свободно).

Передвижение: Бег на 4 конечностях, тело не высоко над почвой или ползание, чешуи помогают при движении.

Пищеварительная система: Хищники. Зубы мелкие конические, сросшиеся с челюстями, у змей есть крупные (некоторые несут ядовитые железы), кишечник открывается в клоаку.

Кровеносная система: 3х камерное сердце с неполной перегородкой.

Дыхательная система: Легкие парные (у змей – одно), легочный или реберный тип дыхания.

Нервная система: Передний мозг имеет зачаток коры головного мозга, лучше развит мозжечок.

Органы чувств: Глаза с веками (у змей срастаются, образуя пленку) и мигательной перепонкой (змеи видят плохо) зрение хорошее. Орган обоняния, осязания и вкуса – раздвоенный язык (у змей). Орган слуха – внутреннее и среднее ухо (змеи слышат плохо).

Выделительная система: Тазовые почки.

Половая система: Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, яйцо содержит большое количество питательных веществ.

Развитие: Внешнее без метаморфоза, для змей характерна линька.

Значение:

Звено в цепи питания, многие ядовиты, регулируют численность грызунов и других животных, из яда готовят лекарственные препараты.

Отряд Черепахи

Представители:

Морские: суповая зеленая, кожистая, Бисса. Сухопутные: звездчатая, средиземноморская, дальневосточная, паучья, слоновая (самая большая).

Пресноводные: болотная .

Красноухая черепаха

Сухопутная черепаха

Количество видов: Около 250-300

Место обитания и образ жизни: Водная и наземно-воздушная среда.

Тело (сегментация и другие особенности): Костный панцирь – карапакс, состоящий из спинного и брюшного щитов (у большинства), голова спереди заостренная, при опасности ― голова, шея и конечности втягиваются в карапакс; конечности у водных плоские, округлые с плавательными перепонками (ласты).

Система опоры (скелет): Скелет срастается с панцирем.

Передвижение: Плавание у водных; ползание на 4 конечностях, подтаскивая туловище.

Пищеварительная система: Хищники и травоядные, но зубов нет, челюсти покрыты роговым чехлом с режущим краем. У растительноядных есть зачаток слепой кишки, кишечник открывается в клоаку.

Кровеносная система: 3х камерное сердце с неполной перегородкой.

Дыхательная система: Легкие парные, легочный или реберный тип дыхания

Нервная система: Передний мозг имеет зачаток коры головного мозга, лучше развит мозжечок.

Органы чувств: Глаза с веками и мигательной перепонкой зрение хорошее. Орган обоняния, осязания и вкуса – раздвоенный язык. Орган слуха – внутреннее и среднее ухо.

Выделительная система: Тазовые почки.

Половая система: Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, яйцо содержит большое количество питательных веществ.

Развитие: Наружное (яйца покрыты кожистой и другими защитными оболочками, так как яйца развиваются на суше).

Значение:

Звено в цепи питания.

Отряд Крокодилы

Представители: Крокодилы: нильский, миссисипский. Аллигаторы: каймановый, китайский, гавиаловый.

Нильский крокодил

Аллигатор

Количество видов: 26

Место обитания и образ жизни: Водная (предпочтительно) и наземно-воздушная среда.

Тело (сегментация и другие особенности): Тело вытянутое, сплюснутое в спинно-брюшном направлении, мускулистый хвост сжат с боков, кожа с роговыми щитками и костными пластинами.

Система опоры (скелет): Передние конечности пятипалые, задние с 4мя пальцами с плавательными перепонками.

Передвижение: Ползание на 4 конечностях, подтаскивая туловище, в воде волнообразными движениями хвоста.

Пищеварительная система: Хищники. Глотают пищу не пережевывая, регулируют сжатие челюстей, зубы крупные чередуются с мелкими, конические, каждый в отдельной челюстной ямке, кишечник открывается в клоаку.

Кровеносная система: 4х камерное сердце.

Кровь разделяется на артериальную и венозную, и, как следствие, высокий обмен веществ.

Дыхательная система: Легкие более сложного строения, легочный или реберный тип дыхания.

Нервная система: Передний мозг имеет зачаток коры головного мозга, лучше развит мозжечок.

Органы чувств: Хорошо видят (даже ночью) и слышат, ноздри при погружении закрываются специальными клапанами.

Выделительная система: Тазовые почки.

Половая система: Раздельнополые, оплодотворение внутреннее, яйцо содержит большое количество питательных веществ.

Развитие: Яйца засыпаются землёй (вперемешку с листьями и травой) или даже песком. Самки по возможности обычно остаются возле кладки, охраняя яйца от врагов, проявляя защиту о потомстве.

Значение:

Звено в цепи питания, используют шкуры (интенсивно истребляются).

Внимание! Частый вопрос на экзамене! Отличие змей от ящериц.

Сравнение змей и ящериц:

  1. У змей сросшееся веко, оно прозрачное до момента линьки.

  2. У змей подвижное соединение челюстей.

У большинства ящериц две пары конечностей, видимые отверстия наружного слухового прохода и подвижное веко; но у некоторых из них эти признаки отсутствуют (как у всех змей). Сросшиеся веки свойственны большинству гекконов, взгляд которых в результате немигающий, как у змей.