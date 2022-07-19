Двумембранные органоиды живых клеток

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Биология
Опорно-двигательный аппарат
Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц Осанка. Первая помощь при травмах скелета Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей Осевой скелет. Скелет конечностей и головы
Системы регуляции
Ткани и органы в организме человека Соматический и вегетативный отделы нервной системы Внутренняя среда организма. Кровь Головной мозг Механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция Эндокринная система. Гуморальная регуляция Строение и функции нервной системы Иммунитет. Иммунология и здоровье Центральная нервная система. Спинной мозг и головной мозг
Системы органов
Лимфатическая система Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье Культура питания Покровная система Репродуктивная система Сердечно-сосудистая система. Работа сердца Первая помощь при обмороках и кровотечениях Мочевыделительная система Органы пищеварительной системы Витамины и их значение для организма Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания Культура ухода за кожей Обмен веществ и питание Дыхательная система Этапы дыхания. Легочные объемы Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ Пищеварение в тонкой и толстой кишке
Факторы здоровья человека
Науки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизни Двумембранные органоиды животных клеток Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье Клетка - структурная единица организма. Химический состав клетки Соматические и половые клетки. Деление клеток Одномембранные органоиды животных клеток Немембранные органоиды животных клеток Наследственность и здоровье
Связь с окружающей средой
Характеристика анализаторов Органы чувств. Анализаторы Гигиена органов чувств и здоровье

Двумембранные органоиды живых клеток

К двумембранным органоидам относятся:

  • Митохондрии

  • Ядро (см. теорию «Клетка - структурная единица организма...»)

  • Пластиды (в животных клетках их нет, они есть только у растений)

Митохондрии – полуавтономные органеллы клетки, основной функцией которых является синтез АТФ – универсального носителя энергии.

Дыхание (поглощение кислорода и выделение углекислого газа) происходит также за счёт ферментативных систем митохондрий.

Внутренний просвет митохондрий, называемый матриксом, отграничен от цитоплазмы двумя мембранами, наружной и внутренней, между которыми располагается межмембранное пространство. Внутренняя мембрана митохондрии образует складки, так называемые кристы.

В матриксе содержатся различные ферменты, принимающие участие в дыхании и синтезе АТФ. Центральное значение для синтеза АТФ имеет водородный потенциал внутренней мембраны митохондрии.

Митохондрии имеют собственный ДНК-геном и прокариотические рибосомы, что, безусловно, указывает на симбиотическое происхождение этих органелл.

В ДНК митохондрий закодированы не все митохондриальные белки, большая часть их генов находятся в ядерном геноме, а другие нужные им продукты синтезируются в цитоплазме клетки.

Теория симбиогенеза (происхождение митохондрий)

Современная теория симбиогенеза утверждает, что митохондрии – потомки определённых групп бактерий, которые вступили в симбиоз с предками современных эукариот. В ходе эволюции бактерии-эндосимбионты превратились в полуавтономные органоиды. Они сохранили способность синтезировать некоторые белки автономно от клетки-хозяина и способность размножаться путем деления. Но значительная часть генетического материала митохондрий переместилась в ядро. В результате эти органоиды утратили способность размножаться вне клетки-хозяина, свойственную многим симбиотическим бактериям.