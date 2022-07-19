Двумембранные органоиды живых клеток

К двумембранным органоидам относятся:

Митохондрии

Ядро (см. теорию «Клетка - структурная единица организма...»)

Пластиды (в животных клетках их нет, они есть только у растений)

Митохондрии – полуавтономные органеллы клетки, основной функцией которых является синтез АТФ – универсального носителя энергии.

Дыхание (поглощение кислорода и выделение углекислого газа) происходит также за счёт ферментативных систем митохондрий.

Внутренний просвет митохондрий, называемый матриксом, отграничен от цитоплазмы двумя мембранами, наружной и внутренней, между которыми располагается межмембранное пространство. Внутренняя мембрана митохондрии образует складки, так называемые кристы.

В матриксе содержатся различные ферменты, принимающие участие в дыхании и синтезе АТФ. Центральное значение для синтеза АТФ имеет водородный потенциал внутренней мембраны митохондрии.

Митохондрии имеют собственный ДНК-геном и прокариотические рибосомы, что, безусловно, указывает на симбиотическое происхождение этих органелл.

В ДНК митохондрий закодированы не все митохондриальные белки, большая часть их генов находятся в ядерном геноме, а другие нужные им продукты синтезируются в цитоплазме клетки.

Теория симбиогенеза (происхождение митохондрий)

Современная теория симбиогенеза утверждает, что митохондрии – потомки определённых групп бактерий, которые вступили в симбиоз с предками современных эукариот. В ходе эволюции бактерии-эндосимбионты превратились в полуавтономные органоиды. Они сохранили способность синтезировать некоторые белки автономно от клетки-хозяина и способность размножаться путем деления. Но значительная часть генетического материала митохондрий переместилась в ядро. В результате эти органоиды утратили способность размножаться вне клетки-хозяина, свойственную многим симбиотическим бактериям.