Первая помощь при обмороках и кровотечениях

Обморок – кратковременное состояние, при котором происходит потеря сознания. Перед обмороком человек ощущает головокружение, тошноту и помутнение в глазах. – кратковременное состояние, при котором происходит потеря сознания. Перед обмороком человек ощущает головокружение, тошноту и помутнение в глазах.

При обмороке необходимо уложить человека так, чтобы его голова находилась ниже туловища, при этом кровь будет приливать к мозгу и улучшаться его кровоснабжение. Также следует расстегнуть стесняющую одежду и проветрить помещение.

Кровотечение

Нарушение кровеносных сосудов приводит к кровотечению. Оно бывает наружное и внутреннее.

При наружном кровотечении кровь вытекает из сосудов вне тела, а при внутреннем – в полость тела, последнее более опасное, так как его сложнее обнаружить и остановить.

По типу повреждения сосуда кровотечение бывает артериальное, венозное и капиллярное.

Артериальное кровотечение

Наиболее опасно. Из-за высокого давления в сосуде кровь изливается фонтаном, очень быстро, поэтому вскоре случится серьезная кровопотеря без оказания медицинской помощи. Артериальная кровь алая из-за высокого содержания кислорода в ней. При таком кровотечении надо остановить кровь, пережимая артерию пальцами в точках по ходу артерии ближе к сердцу. Такого способа остановки крови не хватит надолго, далее следует использовать жгут (только при сильном кровотечении конечностей), накладывая его выше раны до остановки кровотечения. Необходимо использовать под жгут подкладку из одежды или полотенец.

Надо быть осторожным при затягивании жгута, если его затянуть слишком сильно, будут повреждаться мышцы, нервы и сосуды, конечность приобретет синюшный цвет (в норме конечность должна стать бледноватой). Каждый час жгут стоит снимать на 10-15 минут летом и на полчаса зимой, при этом перекрывая кровотечение пальцами. При артериальном кровотечении обязательна помощь врача.

Наложение жгута

Венозное кровотечение

При венозном кровотечении кровь течет медленно, непрерывной струей темно-красного цвета. Остановить венозное кровотечение возможно с помощью давящей повязки, состоящей из стерильной марли, комка ваты и туго затянутых бинтов.

Капиллярное кровотечение

Капиллярное кровотечение наименее опасно, наблюдается при небольших порезах. При нормальной свертываемости крови капиллярное кровотечение останавливается самостоятельно. Для лучшего выздоровления накладывается стерильная повязка или бактерицидный пластырь.

Капиллярное кровотечение