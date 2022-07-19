Сцепленное наследование генов

Мендель изучил наследование только семи пар признаков у душистого горошка. Его законы подтвердились на самых разных видах организмов, т. е. было признано, что эти законы носят всеобщий характер. Однако позже было замечено, что у душистого горошка два признака — форма пыльцы и окраска цветков — не дают независимого распределения в потомстве. Потомки оставались похожими на родителей.
Каковы же закономерности наследования генов, локализованных в одной хромосоме? Этот вопрос был изучен американским генетиком Т. Морганом и его учениками.
В своих экспериментах Томас Морган и его коллеги изучали наследование признаков у дрозофил.
A – серый цвет тела;
a – чёрный цвет тела;
B – длинные крылья;
b – зачаточные крылья.
При проведении экспериментов Т. Морган скрещивал между собой серых мушек с длинными крыльями (AABB) и чёрных мушек с зачаточными крыльями (aabb). Всё поколение при этом получилось единообразным, согласно первому закону Менделя (AaBb) – серые мушки с длинными крыльями.
Далее Морган использовал анализирующее скрещивание с особью aabb – чёрное тело и зачаточные крылья.
Т. Морган и его коллеги получили неожиданный результат: кроме ожидаемых фенотипов потомства (серое тело и длинные крылья, чёрное тело и зачаточные крылья), были получены особи со смешанными признаками – серое тело и зачаточные крылья (Aabb), и чёрное тело, и длинные крылья (aaBb).
Т. Морган пришёл к выводу, что, кроме гамет AB и ab были получены гаметы Ab и aB, произошёл кроссинговер – обмен участками между гомологичными хромосомами.
1. Гены располагаются в хромосомах; различные хромосомы содержат неодинаковое число генов; набор генов каждой из негомологичных хромосом уникален.
2. Каждый ген имеет определенное место (локус) в хромосоме; в идентичных локусах гомологичных хромосом находятся аллельные гены.
3. Гены расположены в хромосомах в определенной линейной последовательности.
4. Гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются совместно, образуя группу сцепления; число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом и постоянно для каждого вида организмов;
Так, у человека 46 хромосом — 23 группы сцепления, у дрозофилы 8 хромосом — 4 группы сцепления.
Внимание! На половых хромосомах бывают псевдоаутосомные участки, т. е. гены, которые есть и на Х, и на Y-хромосоме. Подобные варианты встречаются в генетических задачах ЕГЭ.
Расстояние между генами измеряется в морганидах.
1 морганида = 1% вероятности кроссинговера.
6. На основании частот рекомбинации определяют расстояние между генами. Что позволяет строить генетические карты хромосом.
Она представляет собой отрезок прямой, на котором нанесён порядок расположения генов и указано расстояние между ними в морганидах.
Генетические карты хромосом составлены для многих видов организмов: насекомых (дрозофила, комар, таракан и др.), грибов (дрожжи, аспергилл), для бактерий и вирусов.
Генетическая карта дрозофилы