Сцепленное наследование генов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Половая система Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат Неинфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы Органы чувств Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Лимфатическая система Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Железы пищеварительной системы Дыхательная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Сукцессия Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем
Организм как биологическая система
Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Половое размножение Мутационная изменчивость Ненаследственная изменчивость Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Селекция животных
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Микробиология, микология
Морфология бактерий Физиология вирусов Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Ботаника
Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Покрытосеменные Строение цветка Отдел Мхи Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Размножение водорослей
Зоология
Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Птицы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Классы моллюсков Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Общая характеристика животных Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Земноводные Подтип Оболочники
Цитология
Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Биосинтез белка Органические вещества клетки. Белки Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Митоз Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Минеральные вещества клетки, вода Мейоз Клеточная теория Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования
Генетика
История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания

Сцепленное наследование генов

Хромосомная теория наследственности – это теория, согласно которой передача наследственной информации в ряду поколений связана с передачей хромосом, в которых последовательно расположены гены.

Мендель изучил наследование только семи пар признаков у душистого горошка. Его законы подтвердились на самых разных видах организмов, т. е. было признано, что эти законы носят всеобщий характер. Однако позже было замечено, что у душистого горошка два признака — форма пыльцы и окраска цветков — не дают независимого распределения в потомстве. Потомки оставались похожими на родителей.

Каковы же закономерности наследования генов, локализованных в одной хромосоме? Этот вопрос был изучен американским генетиком Т. Морганом и его учениками.

В своих экспериментах Томас Морган и его коллеги изучали наследование признаков у дрозофил.

A – серый цвет тела;

a – чёрный цвет тела;

B – длинные крылья;

b – зачаточные крылья.

При проведении экспериментов Т. Морган скрещивал между собой серых мушек с длинными крыльями (AABB) и чёрных мушек с зачаточными крыльями (aabb). Всё поколение при этом получилось единообразным, согласно первому закону Менделя (AaBb) – серые мушки с длинными крыльями.

Далее Морган использовал анализирующее скрещивание с особью aabb – чёрное тело и зачаточные крылья.

Т. Морган и его коллеги получили неожиданный результат: кроме ожидаемых фенотипов потомства (серое тело и длинные крылья, чёрное тело и зачаточные крылья), были получены особи со смешанными признаками – серое тело и зачаточные крылья (Aabb), и чёрное тело, и длинные крылья (aaBb).

Т. Морган пришёл к выводу, что, кроме гамет AB и ab были получены гаметы Ab и aB, произошёл кроссинговер – обмен участками между гомологичными хромосомами.

Хромосомная теория наследственности была сформулирована Т. Морганом и его учениками в начале 20-х гг. XX в:

1. Гены располагаются в хромосомах; различные хромосомы содержат неодинаковое число генов; набор генов каждой из негомологичных хромосом уникален.

2. Каждый ген имеет определенное место (локус) в хромосоме; в идентичных локусах гомологичных хромосом находятся аллельные гены.

3. Гены расположены в хромосомах в определенной линейной последовательности.

4. Гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются совместно, образуя группу сцепления; число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом и постоянно для каждого вида организмов;

Группы генов, расположенных в одной хромосоме, составляют группу сцепления. Сцепленные гены расположены в хромосомах в линейном порядке.

Так, у человека 46 хромосом — 23 группы сцепления, у дрозофилы 8 хромосом — 4 группы сцепления.

Внимание! На половых хромосомах бывают псевдоаутосомные участки, т. е. гены, которые есть и на Х, и на Y-хромосоме. Подобные варианты встречаются в генетических задачах ЕГЭ.

5. Сцепление генов может нарушаться в процессе кроссинговера, что приводит к образованию рекомбинантных хромосом; частота кроссинговера зависит от расстояния между генами: чем больше расстояние, тем больше величина кроссинговера;

Расстояние между генами измеряется в морганидах.

1 морганида = 1% вероятности кроссинговера.

6. На основании частот рекомбинации определяют расстояние между генами. Что позволяет строить генетические карты хромосом.

Генетическое картирование – определение положения какого-либо гена по отношению к другим генам. Постоянство процента кроссинговера между определенными генами позволяет локализовать их.

Генетическая карта – схема взаимного расположения и относительных расстояний между генами определённых хромосом, находящихся в одной группе сцепления.

Она представляет собой отрезок прямой, на котором нанесён порядок расположения генов и указано расстояние между ними в морганидах.

Генетические карты хромосом составлены для многих видов организмов: насекомых (дрозофила, комар, таракан и др.), грибов (дрожжи, аспергилл), для бактерий и вирусов.

Генетическая карта дрозофилы