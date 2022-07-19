Многообразие грибов, их роль в природе

Низшие грибы
Дрожжи не имеют мицелия и представляют собой неподвижные клетки овальной формы размером 2-10 мкм. Размножаются дрожжи почкованием или делением.
Дрожжи:
1 – отдельная клетка;
2-5 – почкование клеток;
Мукор – это не один вид, а род грибов, включающий более 50 видов.
Мукор по-другому называют белой плесенью. Его мицелий представляет собой переплетение гиф беловатого цвета и выглядит как пушистый белый налет.
Высшие грибы
Плесневые грибы развиваются сапротрофно в почве, на увлажненных продуктах, плодах и овощах, на животных и растительных остатках, образуя пушистые или паутинистые налеты (плесень) серого, зеленого, черного, сизого цвета.
Известным представителем плесневых грибов является пеницилл. Его мицелий состоит из разветвленных нитей и напоминает кисть, отсюда и его второе название «кистевик».
Другим представителем плесневых грибов является аспергилл. Его мицелий также состоит из разветвленных нитей, однако более тонкие концевые нити отходят от специального пузыря, а не от гифа.
Плесневые грибы:
1 – пеницилл;
2 – аспергилл.
Грибы-паразиты поражают преимущественно растения. У большинства таких грибов мицелий развивается внутри тканей корня, стебля, листа и плода, у некоторых – на поверхности органов растения. Также есть грибы, паразитирующие на животных и человеке.
Шляпочные грибы живут на богатой перегноем лесной почве (белый гриб, лисички), на полях и лугах (шампиньон луговой, опенок луговой), встречаются на гниющей древесине (опенок летний и зимний, вешенки).
В процессе их развития на мицелии формируются органы спороношения – плодовые тела, состоящие из ножки и шляпки. Ножка и шляпка образованы плотными пучками гиф. В шляпке можно различить два слоя: плотный верхний, часто окрашенный, покрытый кожицей, и нижний.
На пластинках, в трубочках образуются десятки миллионов спор. После созревания они высыпаются на почву, разносятся ветром, водой, насекомыми и другими животными, что способствует широкому распространению грибов.
Грибы имеют большое значение в природе:
Участвуют в круговороте веществ. Они разлагают органические вещества почвы до неорганических, которые далее усваиваются растениями.
Участвуют в почвообразовании. Почвенные грибы, в первую очередь плесневые, играют исключительную роль в процессах почвообразования. В грибах накапливаются органические вещества, которые после разрушения грибницы превращаются в перегной.
Образуют микоризу. Микориза – это объединение в одну систему корней растения и гифов гриба, она положительно влияет на жизнедеятельность растений и грибов. Ее могут образовывать шляпочные и многие плесневелые грибы. Шляпочные грибы вступают во взаимовыгодные отношения преимущественно с древесными растениями, а плесневелые - с травянистыми, включая большинство культурных видов.
Плодовые тела шляпочных грибов потребляют многие животные: млекопитающие (белки, мышевидные грызуны, барсуки, кабаны, косули), птицы, наземные моллюски и особенно насекомые.