Многообразие грибов, их роль в природе

Классификация грибов

Низшие грибы

Дрожжи не имеют мицелия и представляют собой неподвижные клетки овальной формы размером 2-10 мкм. Размножаются дрожжи почкованием или делением.

Дрожжи:

1 – отдельная клетка;

2-5 – почкование клеток;

Мукор – это не один вид, а род грибов, включающий более 50 видов.

Мукор по-другому называют белой плесенью. Его мицелий представляет собой переплетение гиф беловатого цвета и выглядит как пушистый белый налет.

Грибница (мицелий) мукора хотя и состоит из нитевидных гиф, по сути является одной огромной клеткой со множеством ядер.

Высшие грибы

Плесневые грибы развиваются сапротрофно в почве, на увлажненных продуктах, плодах и овощах, на животных и растительных остатках, образуя пушистые или паутинистые налеты (плесень) серого, зеленого, черного, сизого цвета.

Известным представителем плесневых грибов является пеницилл. Его мицелий состоит из разветвленных нитей и напоминает кисть, отсюда и его второе название «кистевик».

Другим представителем плесневых грибов является аспергилл. Его мицелий также состоит из разветвленных нитей, однако более тонкие концевые нити отходят от специального пузыря, а не от гифа.

Плесневые грибы:

1 – пеницилл;

2 – аспергилл.

Грибы-паразиты поражают преимущественно растения. У большинства таких грибов мицелий развивается внутри тканей корня, стебля, листа и плода, у некоторых – на поверхности органов растения. Также есть грибы, паразитирующие на животных и человеке.

Шляпочные грибы живут на богатой перегноем лесной почве (белый гриб, лисички), на полях и лугах (шампиньон луговой, опенок луговой), встречаются на гниющей древесине (опенок летний и зимний, вешенки).

В процессе их развития на мицелии формируются органы спороношения – плодовые тела, состоящие из ножки и шляпки. Ножка и шляпка образованы плотными пучками гиф. В шляпке можно различить два слоя: плотный верхний, часто окрашенный, покрытый кожицей, и нижний.

У одних грибов – пластинчатых – нижний слой шляпки состоит из радиально расположенных пластинок (у сыроежек, груздей, шампиньонов, бледной поганки). У белого гриба, подберезовика, подосиновика, масленка он состоит из многочисленных трубочек, поэтому их называют трубчатыми.

На пластинках, в трубочках образуются десятки миллионов спор. После созревания они высыпаются на почву, разносятся ветром, водой, насекомыми и другими животными, что способствует широкому распространению грибов.

Значение грибов в природе

Грибы имеют большое значение в природе: