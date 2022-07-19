Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Микробиология, микология
Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы
Ботаника
Строение цветка. Соцветия Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Разнообразие голосеменных растений Строение и многообразие плодов Покрытосеменные, или Цветковые Многообразие водорослей Моховидные Строение и видоизменения листа Значение водорослей в природе и жизни человека Строение семян Побег и почки. Строение стебля Голосеменные Разнообразие отдела Покрытосеменные Папоротниковидные Размножение покрытосеменных растений Плауновидные. Хвощевидные Общая характеристика водорослей Классы Однодольные и Двудольные Видоизменения побегов
Эволюция живой природы
Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира Освоение суши растениями и животными
Экосистемы и присущие им закономерности
Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов
Зоология
Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Класс Млекопитающие, или Звери Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Общая характеристика червей Классы членистоногих Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Надкласс Рыбы Характеристика типа Членистоногие Тип Хордовые, характеристика подтипов Класс Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Брюхоногие и двустворчатые моллюски Головоногие моллюски Класс Земноводные, или Амфибии Одноклеточные животные, или Простейшие Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Общие сведения о животном мире Разнообразие класса Земноводные

Многообразие грибов, их роль в природе

Классификация грибов

Низшие грибы

  • Дрожжи не имеют мицелия и представляют собой неподвижные клетки овальной формы размером 2-10 мкм. Размножаются дрожжи почкованием или делением. http://sbio.info/images/tmp55-4.jpg

Дрожжи:

1отдельная клетка;

2-5почкование клеток;

  • Мукор – это не один вид, а род грибов, включающий более 50 видов.

Мукор по-другому называют белой плесенью. Его мицелий представляет собой переплетение гиф беловатого цвета и выглядит как пушистый белый налет.

Грибница (мицелий) мукора хотя и состоит из нитевидных гиф, по сути является одной огромной клеткой со множеством ядер.

Высшие грибы

  • Плесневые грибы развиваются сапротрофно в почве, на увлажненных продуктах, плодах и овощах, на животных и растительных остатках, образуя пушистые или паутинистые налеты (плесень) серого, зеленого, черного, сизого цвета.

Известным представителем плесневых грибов является пеницилл. Его мицелий состоит из разветвленных нитей и напоминает кисть, отсюда и его второе название «кистевик».

Другим представителем плесневых грибов является аспергилл. Его мицелий также состоит из разветвленных нитей, однако более тонкие концевые нити отходят от специального пузыря, а не от гифа.

Плесневые грибы:

1пеницилл;

2аспергилл.

  • Грибы-паразиты поражают преимущественно растения. У большинства таких грибов мицелий развивается внутри тканей корня, стебля, листа и плода, у некоторых – на поверхности органов растения. Также есть грибы, паразитирующие на животных и человеке.

  • Шляпочные грибы живут на богатой перегноем лесной почве (белый гриб, лисички), на полях и лугах (шампиньон луговой, опенок луговой), встречаются на гниющей древесине (опенок летний и зимний, вешенки).

В процессе их развития на мицелии формируются органы спороношения – плодовые тела, состоящие из ножки и шляпки. Ножка и шляпка образованы плотными пучками гиф. В шляпке можно различить два слоя: плотный верхний, часто окрашенный, покрытый кожицей, и нижний.

У одних грибов – пластинчатых – нижний слой шляпки состоит из радиально расположенных пластинок (у сыроежек, груздей, шампиньонов, бледной поганки). У белого гриба, подберезовика, подосиновика, масленка он состоит из многочисленных трубочек, поэтому их называют трубчатыми.

На пластинках, в трубочках образуются десятки миллионов спор. После созревания они высыпаются на почву, разносятся ветром, водой, насекомыми и другими животными, что способствует широкому распространению грибов.

Значение грибов в природе

Грибы имеют большое значение в природе:

  • Участвуют в круговороте веществ. Они разлагают органические вещества почвы до неорганических, которые далее усваиваются растениями.

  • Участвуют в почвообразовании. Почвенные грибы, в первую очередь плесневые, играют исключительную роль в процессах почвообразования. В грибах накапливаются органические вещества, которые после разрушения грибницы превращаются в перегной.

  • Образуют микоризу. Микориза – это объединение в одну систему корней растения и гифов гриба, она положительно влияет на жизнедеятельность растений и грибов. Ее могут образовывать шляпочные и многие плесневелые грибы. Шляпочные грибы вступают во взаимовыгодные отношения преимущественно с древесными растениями, а плесневелые - с травянистыми, включая большинство культурных видов.

  • Плодовые тела шляпочных грибов потребляют многие животные: млекопитающие (белки, мышевидные грызуны, барсуки, кабаны, косули), птицы, наземные моллюски и особенно насекомые.