Тип Членистоногие

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Половое размножение Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Селекция животных
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Ботаника
Отдел Папоротникообразные Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Строение цветка Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение семени Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли
Зоология
Тип Моллюски Классы моллюсков Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Хордовые Тип Кольчатые черви Общая характеристика класса Земноводные Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика животных Тип Круглые черви Подтип Черепные (Позвоночные) Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные
Цитология
Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Немембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Транспорт веществ в клетке Минеральные вещества клетки, вода Общее строение клетки, классификация органоидов Митоз Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Репликация ДНК
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Половая система Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Внутренняя среда организма Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Роль витаминов Перифирическая нервная система Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Иммунная система и иммунитет Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Органы чувств

Тип Членистоногие

Более 1 500 000 видов.

Тип включает:

Подтип Жабернодышащие: классы: Ракообразные

Подтип Хелицеровые: классы: Мечехвосты, Ракоскорпионы (гигантские щитни – полностью вымершие), Паукообразные

Подтип Трахейные: класс Насекомые, Многоножки

Особенности типа Членистоногие

• Трехслойные (экто-, энто- и мезодерма).

Двустороннесимметричные (билатеральные) многоклеточные животные.

Имеют гемоцель.

Наружный скелет из кутикулы, пропитанный особым органическим веществом – хитином.

Жесткий хитиновый покров ограничивает возрастание размеров тела, поэтому для животных характерна линька.

Вместо кожно-мускульного мешка возникает поперечнополосатая мускулатура.

Сегментированное тело (вместо одинаковых сегментов кольчатых червей сегменты членистоногих различны на разных участках тела: голова, грудь и брюшкогетерономная метамерия) и членистые конечности.

Картинки по запросу "строение членистоногх""

Кровеносная система: Незамкнутая с гемолимфой

Картинки по запросу "кровеносная система членистоногих""

Хорошо развита нервная система и органы чувств (зрения, обоняния, осязания, равновесия, у некоторых – слуха).

Раздельнополые.

Развитие может происходить без превращения и с превращением.

Прочитайте тему “Классы членистоногих” и переходите к тестированию.