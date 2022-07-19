Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование

Изменчивость — свойство организмов приобретать новые по сравнению с родителями признаки.

Наследственная изменчивость

Для нормального индивидуального развития организма обязательно, чтобы переданные от родителей хромосомы были в правильном количестве и качестве, то есть сохранилась их целостность. Однако генетический материал может изменяться, в этом случае появляются мутации, и такая изменчивость называется мутационной.

Мутационная изменчивость может проявляться в изменении структуры одного гена или нескольких, потеря участка хромосомы, потеря или добавление целой хромосомы к обычному кариотипу. Если мутации происходят в половых клетках, то такая мутация перейдет к потомству, будет наследоваться. Если же мутация произойдет в соматической клетке, например, клетке печени, то такая мутация наследоваться не будет, однако может привести к болезни.

Другой вид наследственной изменчивости – комбинативная изменчивость. Существует несколько ее причин:

Сочетание половых клеток перед оплодотворением. Сперматозоидов, которые пытаются слиться с яйцеклеткой – миллионы, однако только один сможет ее оплодотворить.

Сочетание хромосом - в гамету может попасть любая хромосома из гомологичной пары.

При комбинативной изменчивости не происходит изменение самого генетического материала, происходит лишь различное комбинирование, сочетание генов в потомстве.

Ненаследственная изменчивость

Модификационная (фенотипическая) изменчивость заключается в том, что под действием разных условий внешней среды у организмов одного вида, генотипически одинаковых, наблюдается изменение признаков (фенотипа). Изменения эти индивидуальны и не наследуются, т. е. не передаются особям следующих поколений. Рассмотрим проявление подобной закономерности на примере.

В одном из опытов корневище одуванчика разрезали вдоль острой бритвой и высадили половинки в разных условиях ― в низине и в горах. К концу сезона из этих проростков выросли совершенно не похожие друг на друга растения.

А. Первое из них (в низине) было высоким, с большими листьями и крупным цветком.

Б. Второе, выросшее в горах, в суровых условиях, оказалось низкорослым, с мелкими листьями и цветком.

Генотип у этих двух растений абсолютно идентичен (ведь они выросли из половинок одного корневища), но их фенотипы существенно различались в результате разных условий произрастания. Потомки этих двух растений, выращенные в одинаковых условиях, ничем не отличались друг от друга. Следовательно, фенотипические изменения не наследуются.

Изменения фенотипа под воздействием условий внешней среды могут происходить не беспредельно, а только в ограниченном диапазоне (широком или узком), который обусловлен генотипом.

Диапазон, в пределах которого признак может изменяться, носит название нормы реакции.

Так, например, признаки у коров, учитываемые в животноводстве, ― удойность (т. е. количество вырабатываемого молока) и жирность молока ― могут изменяться, но в разных пределах. В зависимости от условий содержания и кормления животных удойность варьируется существенно (от стаканов до нескольких ведер в сутки). В данном случае говорят о широкой норме реакции. А вот жирность молока очень незначительно колеблется в зависимости от условий содержания (всего на сотые доли процента), т. е. этот признак характеризуется узкой нормой реакции.

Модификационная изменчивость Причина: Изменение условий среды Результат: Приспособленность Характер: Массовый

Наследственные заболевания

Наследственные заболевания возникают в результате мутаций. Мутации могут происходить на трех разных уровнях: на уровне гена (генные мутации), на уровне хромосомы (хромосомные) и на уровне числа хромосом.

На данный момент известно около 3500 генных мутаций. Они встречаются около 5-7% людей. Тип наследования генных заболеваний может быть или доминантным, или рецессивным. Примерами доминантного наследования могут являться заболевания: «куриная слепота» - неспособность видеть при сумеречном свете, некоторые виды близорукости, полидактилия – больше 5 пальцев на руке или ноге. По рецессивному признаку наследуются многие заболевания обмена веществ, например, фенилкетонурия, альбинизм, глухонемота.

Полидактилия

Хромосомные мутации связаны с потерей или добавлением участка хромосомы. Примером хромосомной мутации является «синдром кошачьего крика» . Это наследственное заболевание, которое сопровождается хромосомной мутацией, т.е. утратой плеча 5-й хромосомы. Эта мутация приводит к патологическому развитию гортани, что вызывает характерный плач ребенка. Болезнь несовместима с жизнью.

Мутации, связанные с изменением числа хромосом, сопровождаются многочисленными пороками в развитии и умственной отсталостью. Распространенным примером таких мутаций является болезнь Дауна, которая происходит из-за присутствия в кариотипе лишней хромосомы из 21-й пары (трисомия по 21-й хромосоме). Причиной служит нерасхождение половых хромосом при образовании половых клеток у матери.

В большинстве случаев появление у новорожденных лишней хромосомы возраст матери достигает, по крайней мере, 35 лет.

Болезни с наследственной предрасположенностью

В появлении многих заболеваний играет роль, как образ жизни, так и наследственные факторы. Например, человек имеет генетическую предрасположенность к заболеванию раком легких. К развитию такого заболевания может привести курение. Если человек ведет здоровый образ жизни и отказывается от вредных привычек, болезни с наследственной предрасположенностью могут проявиться слабо или не проявится совсем.

Предрасположенность – совершенно не 100% вероятность, что человек заболеет этим недугом.

К таким заболеваниям относят рак молочной железы, бронхиальную астму, язвенную болезнь желудка, гипертонию, диабет и другие.

Медико-генетическое консультирование

В большинстве развитых стран мира существует такое направление медицины как медико-биологическое консультирование. Они созданы для того, чтобы помочь установить степень риска рождения ребенка с наследственным заболеванием.

Врачи рекомендуют семьям в процессе планирования ребенка сделать генетический анализ на возможность наследования мутаций. Это важно, например, в случае если оба родителя имеют рецессивный ген какого-либо заболевания.

При возможности нарушения протекания беременности или возможности передаче ребенку неблагоприятных мутаций необходимо провести диагностику развивающегося плода. Для этого проводят УЗИ, исследование тканей плода или околоплодной жидкости, где могут быть вещества, свидетельствующие о нарушении обмена веществ у ребенка. При исследовании клеток плода можно увидеть хромосомные или связанные с числом хромосом мутации.