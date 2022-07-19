Общая характеристика животных

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм как биологическая система
Гаметогенез Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Ненаследственная изменчивость Органогенез Мутационная изменчивость Типы размножения Влияние вредных привычек на организм и стресса
Ботаника
Классы Однодольные и Двудольные Строение и жизнедеятельность водорослей Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение цветка Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Разнообразие отдела Покрытосеменные Ткани высших растений Строение семени Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные Характеристика растительного организма Отдел Голосеменные
Задания части 2 ОГЭ
Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом
Антропогенез
Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Смена сообществ Водные экосистемы Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Среда обитания организмов
Зоология
Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Классы моллюсков Классы членистоногих Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Круглые черви Тип Моллюски Тип Членистоногие Подтип Оболочники Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Результаты эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Организм человека и его здоровье
Инфекционные заболевания человека Лимфатическая система Отделы пищеварительной системы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Железы пищеварительной системы Покровная система Неинфекционные заболевания человека Иммунная система и иммунитет Внутренняя среда организма Большой и малый круги кровообращения Перифирическая нервная система Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Эндокринная система Половая система Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека
Микробиология, микология
Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания

Общая характеристика животных

Животные – эукариотические, гетеротрофные организмы.

• Подавляющее большинство животных – аэробные организмы (необходим кислород для процессов окисления), но есть и анаэробные организмы.

• Для животных характерен гетеротрофный тип питания. Среди одноклеточных животных имеются организмы со смешанным (миксотрофным) типом питания.

• В отличие от растений, большинство животных активно передвигается, многоклеточные животные имеют нервную систему.

• Размножение – половое и бесполое.

На экзамене часто можно встретить задания, где просят указать различия между животными и растениями.

Царство Животные Царство Растения

Гетеротрофы =

Питаются готовыми органическими веществами

 Автотрофы
Активно передвигаются Неподвижны

Раздражимость проявляют с помощью рефлексов =

реакций под управлением нервной системы

Раздражимость проявляют с помощью тропизмов =

рост в направлении стимулирующего фактора, например, солнечного света = фототропизм

Рост ограничен =

растут до определенных размеров

Неограниченный рост =

растут в течении всей жизни
У большинства многоклеточных имеются специальные органы выделения, в частности для выведения азотистых веществ Продуктов выделения немного, специальных органов выделения нет
Имеют органы движения, пищеварения, выделения, газообмена, кровообращения, нервная, органы чувств и др.

Органы тела:

Вегетативные: корень, стебель, лист; генеративные: цветок, плод, семя

Также важно знать различия в строении клеток животных и растений

Царство Животные Царство Растения
Не имеют клеточную стенку Клеточная стенка из целлюлозы (=клетчатки)
Имеют небольшие вакуоли (сократительная, пищеварительная) Имеют большую, постоянно существующую вакуоль, содержащую клеточный сок
Не имеют пластид Есть пластиды
Запасают гликоген Запасают крахмал
Имеют клеточный центр

Клеточный центр отсутствует

!НО! есть у низших растений

Сравнение животной и растительной клетки

Главные типы животных

Известно около 1,5 млн. видов животных. На схеме представлены все те систематические единицы животных.

Классификация животных