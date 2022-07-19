Общая характеристика животных

Животные – эукариотические, гетеротрофные организмы. эукариотические, гетеротрофные организмы. • Подавляющее большинство животных – аэробные организмы (необходим кислород для процессов окисления), но есть и анаэробные организмы. • Для животных характерен гетеротрофный тип питания. Среди одноклеточных животных имеются организмы со смешанным (миксотрофным) типом питания. • В отличие от растений, большинство животных активно передвигается, многоклеточные животные имеют нервную систему. • Размножение – половое и бесполое.

На экзамене часто можно встретить задания, где просят указать различия между животными и растениями.

Царство Животные Царство Растения Гетеротрофы = Питаются готовыми органическими веществами Автотрофы Активно передвигаются Неподвижны Раздражимость проявляют с помощью рефлексов = реакций под управлением нервной системы Раздражимость проявляют с помощью тропизмов = рост в направлении стимулирующего фактора, например, солнечного света = фототропизм Рост ограничен = растут до определенных размеров Неограниченный рост = растут в течении всей жизни У большинства многоклеточных имеются специальные органы выделения, в частности для выведения азотистых веществ Продуктов выделения немного, специальных органов выделения нет Имеют органы движения, пищеварения, выделения, газообмена, кровообращения, нервная, органы чувств и др. Органы тела: Вегетативные: корень, стебель, лист; генеративные: цветок, плод, семя

Также важно знать различия в строении клеток животных и растений

Царство Животные Царство Растения Не имеют клеточную стенку Клеточная стенка из целлюлозы (=клетчатки) Имеют небольшие вакуоли (сократительная, пищеварительная) Имеют большую, постоянно существующую вакуоль, содержащую клеточный сок Не имеют пластид Есть пластиды Запасают гликоген Запасают крахмал Имеют клеточный центр Клеточный центр отсутствует !НО! есть у низших растений

Сравнение животной и растительной клетки

Главные типы животных

Известно около 1,5 млн. видов животных. На схеме представлены все те систематические единицы животных.

Классификация животных