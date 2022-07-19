Половая система (мужская и женская)

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Ткани в организме человека Железы пищеварительной системы Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система Иммунная система и иммунитет Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Внутренняя среда организма Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Половая система Лимфатическая система Покровная система Сердечно-сосудистая система Выделительная система Большой и малый круги кровообращения Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей
Экосистемы и присущие им закономерности
Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Круговорот веществ Экологические проблемы Виды экосистем Сукцессия Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов
Эволюция живой природы
Происхождение человека Доказательства эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология бактерий Физиология вирусов Физиология бактерий Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Ботаника
Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Отдел Мхи Строение семени Ткани высших растений Разнообразие отдела Покрытосеменные Размножение водорослей Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение и разнообразие плодов Классы Однодольные и Двудольные
Зоология
Тип Членистоногие Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Классы моллюсков Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Хордовые Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви
Организм как биологическая система
Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития Типы размножения Селекция животных Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез
Цитология
Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Углеводы Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Клеточная теория Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Митоз Органические вещества клетки. Белки Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)

Половая система (мужская и женская)

Человек, как и все живое, способен к самовоспроизведению, т.е. к сохранению и продолжению своего вида, воспроизведению себе подобных.

Человек, как и все млекопитающие, является существом раздельнополым, и для него свойственно размножение при помощи половых клеток — половое размножение, при котором происходит слияние мужской и женской гамет.

При слиянии сперматозоида и яйцеклетки образуется оплодотворенное яйцо — зигота, в результате деления которой и формируется многоклеточный организм. Сначала он растет и развивается в теле матери, в специальном органе — матке.

После рождения человека его рост и развитие продолжаются (до достижения зрелого возраста).

Пол человека

Пол человека определяется совокупностью анатомических, генетических, физиологических и других признаков, отличающих мужской организм от женского.

В норме пол человека определяется по первичным половым признакам (особенностям анатомического строения органов размножения).

В репродуктивной системе различают наружные и внутренние органы размножения.

Мужская половая система

Внутренние (семенники, семявыносящие протоки, предстательная железа, семенные пузырьки);

наружные (половой член и мошонка)

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Семенники (яички) ― парные мужские половые железы, которые состоят из семенных канальцев, и расположены вне полости тела, в мошонке (кожно-мускульном мешочке).

Это связано с тем, что нормальное созревание сперматозоидов происходит только при пониженной температуре (около 35 °С).

В семенниках одновременно развиваются мужские половые клетки ― сперматозоиды и вырабатываются половые гормоны.

Сперматозоиды состоят из:

  • головки, содержащей ядро и акросому – видоизменённый аппарат Гольджи, с помощью ферментов которого сперматозоид расщепляет оболочку яйцеклетки, чтобы попасть внутрь;

  • шейку и среднюю часть, содержащую митохондрию, которая вырабатывает энергию для движений жгутика;

  • жгутика (хвоста), с помощью которого сперматозоиды передвигаются, благодаря его волнообразным движениям.

Зрелые сперматозоиды выталкиваются сокращением гладких мышц из семенника в семявыводящий проток, и смешиваются с веществами, вырабатываемыми простатой и семенными пузырьками, образуя семенную жидкость (сперму). В 1 см³ спермы содержится от 60 до 20 млн сперматозоидов. Наружу сперма выводится по мочеиспускательному каналу, проходящему внутри полового члена.

Женская половая система

Внутренние (яичники, маточные трубы (яйцеводы), матка и влагалище);

наружные (большие и малые половые губы, клитор)

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Яичники ― парные женские половые железы, расположенные в брюшной полости.

Снаружи яичники покрыты белочной оболочкой, под которой в соединительной ткани расположены граафовы пузырьки (фолликулы), в которых созревают женские половые клетки (яйцеклетки).

Важно! Все яйцеклетки в женском организме формируются ещё в эмбриональном периоде. В постэмбриональном периоде происходит только их созревание.

Маточные трубы (фаллопиевы трубы, или яйцеводы) открываются в матку.

Матка ― это полый мышечный орган, выстланный слизистой оболочкой (эндометрием).

Нижний конец матки ― шейка матки ― открывается во влагалище. Его вход расположен между кожными складками ― половыми губами. У девочек он закрыт перепонкой из соединительной ткани – девственной плевой.

Рядом со входом во влагалище находится отверстие мочеиспускательного канала (относится к мочевыделительной системе органов).

Оплодотворение

Оплодотворение ― процесс, в результате которого сперматозоид сближается с яйцеклеткой и их ядра, сливаются в единое целое ― зиготу ― клетку, ядро которой содержит 46 хромосом (по 23 от матери и отца) и которая многократно делясь, даёт начало новому организму.

Во время полового акта сперматозоиды (около 200 миллионов) попадают во влагалище и передвигаются по направлению к матке. За несколько часов сперматозоиды достигают маточной трубы, где они могут встретить яйцеклетку.

Внимание!

Процесс оплодотворения происходит в маточной трубе (фаллопиевой трубе)!

Множество сперматозоидов окружают яйцеклетку, и поверхность их головок вступает в контакт с её оболочками. При этом сперматозоиды выделяют фермент, увеличивающий проницаемость оболочек яйцеклетки. Обычно в яйцеклетку проникает и сливается с ней только один сперматозоид. После этого вокруг яйцеклетки образуется особая оболочка, препятствующая проникновению в неё ядер других сперматозоидов.

Пол будущего человека определяется в момент оплодотворения и зависит от того, какой сперматозоид оплодотворит яйцеклетку. Все яйцеклетки содержат хромосому Х. Половина сперматозоидов содержит хромосому Х, а другая половина содержит хромосому Y. Если яйцеклетку оплодотворит Х-содержащий сперматозоид, появится девочка; если Y-содержащий — родится мальчик.

Оплодотворение возможно в течение 12-24 часов после овуляции (так как в течение этого периода яйцеклетка сохраняет свою жизнеспособность). Способность к оплодотворению сперматозоидов сохраняется от 2 до 4 суток.

Овуляция ― выход яйцеклетки из яичника в маточную трубу в результате разрыва зрелого фолликула.

Если после оплодотворения образовавшаяся зигота делится митозом на две, то это приводит к развитию однояйцевых близнецов. Они всегда одного пола и очень похожи друг на друга.

При овуляции и оплодотворении двух (или более) яйцеклеток образуются два или более плода. Это будущие разнояйцевые близнецы. Они не очень похожи друг на друга и даже могут быть разного пола.

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Половое созревание мальчиков

Первые признаки полового созревания мальчика ― увеличение размеров семенников и наружных половых органов. В семенниках начинают созревать сперматозоиды и вырабатывается мужской половой гормон, под действием которого формируются мужские вторичные половые признаки:

  • Появляется оволосение внизу живота (на лобке), в подмышечных впадинах и на лице

  • Быстро растёт скелет (ежегодная прибавка в росте мальчиков может достигать 10 см) и мышцы; плечи расширяются, а таз остается узким (фигура приобретает мужской силуэт)

  • Голос становится более низким ― «ломается» (это происходит из-за того, что увеличиваются и изменяются хрящи гортани и длина голосовых связок)

  • Под влиянием полового гормона усиливается секреция кожных желез, особенно на лице и спине (может появляться угревая сыпь, исчезающая, как правило, к 25-30 годам)

  • Около 14 лет начинает выделяться сперма, непроизвольное выделение которой чаще всего происходит во время сна и называется поллюцией (поллюции свидетельствуют о том, что семенники развиваются нормально и мальчик становится юношей)

Образование сперматозоидов и половых гормонов в мужском организме продолжается до 50–55 лет, затем постепенно прекращается.

Половое созревание девочек

У девочек к 10 годам увеличивается выделение гормонов гипофиза, которые вызывают рост яичников. В яичниках начинают вырабатываться женские половые гормоны, под воздействием которых развиваются женские вторичные половые признаки:

  • Молочные железы

  • Волосы на лобке и в подмышечных впадинах

  • Под влиянием полового гормона усиливается секреция кожных желез, особенно на лице и спине (может появляться угревая сыпь, исчезающая, как правило, к 25-30 годам)

  • Интенсивно растет и развивается скелет: расширяются кости таза, плечи остаются узкими (фигура приобретает женский силуэт)

  • В 12-14 лет появляется менструация ― признак созревания яйцеклеток в фолликулах яичников. Сначала менструальные циклы нерегулярны, а регулярный менструальный цикл устанавливается, как правило через 2-3 года

В возрасте 45-55 лет менструальные циклы у женщины прекращаются ― наступает менопауза.

Периоды жизни человека и их характеристики

Период Возраст Характеристики
1. Новорождённый ребёнок 0-1 мес

Характерны безусловные рефлексы

Интенсивный рост

2. Грудной ребёнок 1 мес - 1 год

Хватательные движения, молочные зубы

Интенсивный рост

3. Детство 1-3 года Развиваются речь и память
4. Дошкольный и младший школьный возраст 3-11 лет Развиваются речь, личность, воображение
5. Подростковый возраст 12-16 лет

Усиливаются вторичные половые признаки

Интенсивный синтез половых гормонов

6. Юношеский возраст 16-21 год Завершаются рост и развитие организма
7. Зрелый возраст 22-60 лет Стабильность в строении тела
8. Пожилой возраст 61-74 года

Замедление обмена веществ

Угасание функций

Уменьшение размера и работоспособности органов