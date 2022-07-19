Половая система (мужская и женская)

Человек, как и все живое, способен к самовоспроизведению, т.е. к сохранению и продолжению своего вида, воспроизведению себе подобных.
Человек, как и все млекопитающие, является существом раздельнополым, и для него свойственно размножение при помощи половых клеток — половое размножение, при котором происходит слияние мужской и женской гамет.
При слиянии сперматозоида и яйцеклетки образуется оплодотворенное яйцо — зигота, в результате деления которой и формируется многоклеточный организм. Сначала он растет и развивается в теле матери, в специальном органе — матке.
После рождения человека его рост и развитие продолжаются (до достижения зрелого возраста).
Пол человека
Пол человека определяется совокупностью анатомических, генетических, физиологических и других признаков, отличающих мужской организм от женского.
В норме пол человека определяется по первичным половым признакам (особенностям анатомического строения органов размножения).
В репродуктивной системе различают наружные и внутренние органы размножения.
Мужская половая система
наружные (половой член и мошонка)
Это связано с тем, что нормальное созревание сперматозоидов происходит только при пониженной температуре (около 35 °С).
В семенниках одновременно развиваются мужские половые клетки ― сперматозоиды и вырабатываются половые гормоны.
Сперматозоиды состоят из:
головки, содержащей ядро и акросому – видоизменённый аппарат Гольджи, с помощью ферментов которого сперматозоид расщепляет оболочку яйцеклетки, чтобы попасть внутрь;
шейку и среднюю часть, содержащую митохондрию, которая вырабатывает энергию для движений жгутика;
жгутика (хвоста), с помощью которого сперматозоиды передвигаются, благодаря его волнообразным движениям.
Зрелые сперматозоиды выталкиваются сокращением гладких мышц из семенника в семявыводящий проток, и смешиваются с веществами, вырабатываемыми простатой и семенными пузырьками, образуя семенную жидкость (сперму). В 1 см³ спермы содержится от 60 до 20 млн сперматозоидов. Наружу сперма выводится по мочеиспускательному каналу, проходящему внутри полового члена.
Женская половая система
наружные (большие и малые половые губы, клитор)
Снаружи яичники покрыты белочной оболочкой, под которой в соединительной ткани расположены граафовы пузырьки (фолликулы), в которых созревают женские половые клетки (яйцеклетки).
Маточные трубы (фаллопиевы трубы, или яйцеводы) открываются в матку.
Нижний конец матки ― шейка матки ― открывается во влагалище. Его вход расположен между кожными складками ― половыми губами. У девочек он закрыт перепонкой из соединительной ткани – девственной плевой.
Рядом со входом во влагалище находится отверстие мочеиспускательного канала (относится к мочевыделительной системе органов).
Оплодотворение
Во время полового акта сперматозоиды (около 200 миллионов) попадают во влагалище и передвигаются по направлению к матке. За несколько часов сперматозоиды достигают маточной трубы, где они могут встретить яйцеклетку.
Процесс оплодотворения происходит в маточной трубе (фаллопиевой трубе)!
Множество сперматозоидов окружают яйцеклетку, и поверхность их головок вступает в контакт с её оболочками. При этом сперматозоиды выделяют фермент, увеличивающий проницаемость оболочек яйцеклетки. Обычно в яйцеклетку проникает и сливается с ней только один сперматозоид. После этого вокруг яйцеклетки образуется особая оболочка, препятствующая проникновению в неё ядер других сперматозоидов.
Пол будущего человека определяется в момент оплодотворения и зависит от того, какой сперматозоид оплодотворит яйцеклетку. Все яйцеклетки содержат хромосому Х. Половина сперматозоидов содержит хромосому Х, а другая половина содержит хромосому Y. Если яйцеклетку оплодотворит Х-содержащий сперматозоид, появится девочка; если Y-содержащий — родится мальчик.
Оплодотворение возможно в течение 12-24 часов после овуляции (так как в течение этого периода яйцеклетка сохраняет свою жизнеспособность). Способность к оплодотворению сперматозоидов сохраняется от 2 до 4 суток.
Если после оплодотворения образовавшаяся зигота делится митозом на две, то это приводит к развитию однояйцевых близнецов. Они всегда одного пола и очень похожи друг на друга.
При овуляции и оплодотворении двух (или более) яйцеклеток образуются два или более плода. Это будущие разнояйцевые близнецы. Они не очень похожи друг на друга и даже могут быть разного пола.
Половое созревание мальчиков
Первые признаки полового созревания мальчика ― увеличение размеров семенников и наружных половых органов. В семенниках начинают созревать сперматозоиды и вырабатывается мужской половой гормон, под действием которого формируются мужские вторичные половые признаки:
Появляется оволосение внизу живота (на лобке), в подмышечных впадинах и на лице
Быстро растёт скелет (ежегодная прибавка в росте мальчиков может достигать 10 см) и мышцы; плечи расширяются, а таз остается узким (фигура приобретает мужской силуэт)
Голос становится более низким ― «ломается» (это происходит из-за того, что увеличиваются и изменяются хрящи гортани и длина голосовых связок)
Под влиянием полового гормона усиливается секреция кожных желез, особенно на лице и спине (может появляться угревая сыпь, исчезающая, как правило, к 25-30 годам)
Около 14 лет начинает выделяться сперма, непроизвольное выделение которой чаще всего происходит во время сна и называется поллюцией (поллюции свидетельствуют о том, что семенники развиваются нормально и мальчик становится юношей)
Образование сперматозоидов и половых гормонов в мужском организме продолжается до 50–55 лет, затем постепенно прекращается.
Половое созревание девочек
У девочек к 10 годам увеличивается выделение гормонов гипофиза, которые вызывают рост яичников. В яичниках начинают вырабатываться женские половые гормоны, под воздействием которых развиваются женские вторичные половые признаки:
Молочные железы
Волосы на лобке и в подмышечных впадинах
Под влиянием полового гормона усиливается секреция кожных желез, особенно на лице и спине (может появляться угревая сыпь, исчезающая, как правило, к 25-30 годам)
Интенсивно растет и развивается скелет: расширяются кости таза, плечи остаются узкими (фигура приобретает женский силуэт)
В 12-14 лет появляется менструация ― признак созревания яйцеклеток в фолликулах яичников. Сначала менструальные циклы нерегулярны, а регулярный менструальный цикл устанавливается, как правило через 2-3 года
В возрасте 45-55 лет менструальные циклы у женщины прекращаются ― наступает менопауза.
Периоды жизни человека и их характеристики
|Период
|Возраст
|Характеристики
|1. Новорождённый ребёнок
|0-1 мес
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Характерны безусловные рефлексы
Интенсивный рост
|2. Грудной ребёнок
|1 мес - 1 год
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Хватательные движения, молочные зубы
Интенсивный рост
|3. Детство
|1-3 года
|Развиваются речь и память
|4. Дошкольный и младший школьный возраст
|3-11 лет
|Развиваются речь, личность, воображение
|5. Подростковый возраст
|12-16 лет
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Усиливаются вторичные половые признаки
Интенсивный синтез половых гормонов
|6. Юношеский возраст
|16-21 год
|Завершаются рост и развитие организма
|7. Зрелый возраст
|22-60 лет
|Стабильность в строении тела
|8. Пожилой возраст
|61-74 года
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Замедление обмена веществ
Угасание функций
Уменьшение размера и работоспособности органов