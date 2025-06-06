MAXIMUM для бизнеса

Корпоративные образовательные программы для бизнеса

Образовательные решения под ключ – с пользой для компании и смыслами для людей

Образовательные решения

Под любые форматы и целевые аудитории

Собственная методика

Технологии и команда из 2800+ экспертов-преподавателей

Быстрый старт от 5 дней

Сопровождаем до результата

Почему мы?

Только нужное

Разрабатываем под конкретные задачи — без типовых решений и лишнего

Эффект, который видно

Измеряем вовлечённость, прогресс и влияние на реальные показатели

Удобный формат

Предлагаем онлайн, офлайн или гибрид, полностью берём на себя организацию

Направления

ИИ для работы

Hard и soft skills

Профориентация

Детям сотрудников

Ещё 50+ направлений

https://maximumtest-site.storage.yandexcloud.net/page-constructor/b5edf884-4a57-46d7-b559-068c559471a1-%D1%84%D1%8C%D0%B1%D1%8B%D1%8C%D0%B1%D1%84%D1%8B.webp

Цифровые навыки, которые сразу работают


Обучение команды использованию нейросетей в рабочих задачах – без сложной теории


  • Часы практики на ChatGPT, DeepSeek, Midjourney
  • До –30% времени на рутину за счёт автоматизации
  • По результатам готовые решения и шаблоны под задачи компании

Наши кейсы

  • yandex logo
    MAXIMUM Education
    4.9
    google logo
    MAXIMUM Education
    4.8
    student
  • avatar

    ЦУМ

    ИИ для аналитики и трансформации

    Повысить уровень математической подготовки команды и внедрить ИИ-инструменты в рабочие процессы.


    Решение: 40-часовой курс по ChatGPT, Midjourney, Make и др. с практикой на реальных задачах подразделений.

    ﻿

    Итоги: Команда автоматизировала отчётность, начали использовать ИИ в аналитике и защитили собственные ИИ-проекты.

    avatar

    Ингосстрах

    Просто быть уверенным в математике

    Повысить уровень математической подготовки сотрудников в сфере страхования


    Решение: Онлайн-обучение для 2000+ сотрудников, адаптированная программа, 4 потока.


    Итоги: Рост знаний на 60–80%, 90% доходимости, запуск 2 сезона в 2025.

  • avatar

    Газпромбанк

    ГПБ.Дети на MAXIMUM

    Разработать и провести масштабную профориентацию для детей сотрудников.


    Решение: Профтестирование, 7 мастер-классов, тест-драйв профессий для 2000+ участников.


    Итоги: Индивидуализированный подход, 100% положительная обратная связь, укрепление HR-бренда.

    avatar

    hh.ru

    Школьная программа

    Повысить узнаваемость бренда среди школьников и молодых специалистов.


    Решение: Проведение 2500 мастер-классов в 5 городах России с интеграцией бренда.


    Итоги: охват 50 000 школьников через офлайн-уроки, сбор анкет и трафик на hh Students.

Часто задаваемые вопросы

Готовы решить вашу задачу через образование?

Расскажите, что нужно – мы предложим решение.


Можете связаться напрямую: Александр Токарев, руководитель направления по работе с корпоративными клиентами


📞 8 (499) 110-92-26﻿

✉️ aleksandr.tokarev@maximumtest.ru


﻿

Как еще с нами можно связаться

Согласен на получение маркетинговых рассылок

Оставляя заявку, вы даете согласие на обработку персональных данных﻿

Как еще с нами можно связаться