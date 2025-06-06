MAXIMUM для бизнеса
Корпоративные образовательные программы для бизнеса
Образовательные решения под ключ – с пользой для компании и смыслами для людей
Образовательные решения
Под любые форматы и целевые аудитории
Собственная методика
Технологии и команда из 2800+ экспертов-преподавателей
Быстрый старт от 5 дней
Сопровождаем до результата
Почему мы?
Только нужное
Разрабатываем под конкретные задачи — без типовых решений и лишнего
Эффект, который видно
Измеряем вовлечённость, прогресс и влияние на реальные показатели
Удобный формат
Предлагаем онлайн, офлайн или гибрид, полностью берём на себя организацию
Направления
ИИ для работы
Hard и soft skills
Профориентация
Детям сотрудников
Ещё 50+ направлений
Цифровые навыки, которые сразу работают
Обучение команды использованию нейросетей в рабочих задачах – без сложной теории
- Часы практики на ChatGPT, DeepSeek, Midjourney
- До –30% времени на рутину за счёт автоматизации
- По результатам готовые решения и шаблоны под задачи компании
Наши кейсы
ЦУМ
ИИ для аналитики и трансформации
Повысить уровень математической подготовки команды и внедрить ИИ-инструменты в рабочие процессы.
Решение: 40-часовой курс по ChatGPT, Midjourney, Make и др. с практикой на реальных задачах подразделений.
Итоги: Команда автоматизировала отчётность, начали использовать ИИ в аналитике и защитили собственные ИИ-проекты.
Ингосстрах
Просто быть уверенным в математике
Повысить уровень математической подготовки сотрудников в сфере страхования
Решение: Онлайн-обучение для 2000+ сотрудников, адаптированная программа, 4 потока.
Итоги: Рост знаний на 60–80%, 90% доходимости, запуск 2 сезона в 2025.
Газпромбанк
ГПБ.Дети на MAXIMUM
Разработать и провести масштабную профориентацию для детей сотрудников.
Решение: Профтестирование, 7 мастер-классов, тест-драйв профессий для 2000+ участников.
Итоги: Индивидуализированный подход, 100% положительная обратная связь, укрепление HR-бренда.
hh.ru
Школьная программа
Повысить узнаваемость бренда среди школьников и молодых специалистов.
Решение: Проведение 2500 мастер-классов в 5 городах России с интеграцией бренда.
Итоги: охват 50 000 школьников через офлайн-уроки, сбор анкет и трафик на hh Students.
Часто задаваемые вопросы
Готовы решить вашу задачу через образование?
Расскажите, что нужно – мы предложим решение.
Можете связаться напрямую: Александр Токарев, руководитель направления по работе с корпоративными клиентами
📞 8 (499) 110-92-26
✉️ aleksandr.tokarev@maximumtest.ru