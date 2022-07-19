Иммунитет. Иммунология и здоровье

Иммунитет ― сопротивляемость, невосприимчивость организма к генетически чужеродным белкам, организмам, ядовитым веществам.

При введении вакцины в организм человека попадает ослабленный (или погибший) возбудитель или даже его компоненты. При этом развивается типичный иммунный ответ, формируются антитела. Заболевание при этом либо не развивается вовсе, либо проходит в неяркой форме, так как возбудитель недостаточно силен, чтобы вызвать типичные признаки болезни. Однако информация о контакте с возбудителем сохраняется, и при последующих контактах сразу же выделяются антитела, и человек не заболевает. Вакцинация предохраняет человека от многих инфекционных заболеваний.

Любопытно! Благодаря английскому врачу Эдварду Дженнеру и открытому им методу вакцинации удалось победить оспу. Благодаря своей наблюдательности, Дженнер несколько десятков лет собирал информацию о заболеваемости доярок «коровьей оспой». Английский врач пришел к заключению, что содержимое молодых незрелых пустул коровьей оспы, которое он назвал словом «вакцина», предотвращает заболевание натуральной оспой в случае его попадания на руки молочниц, то есть, при инокуляции. Из этого следовал вывод о том, что искусственное заражение коровьей оспой ― безвредный и гуманный способ предотвращения натуральной оспы. В 1796 году Дженнер провел эксперимент на человеке, вакцинировав восьмилетнего мальчика Джеймса Фиппса. Впоследствии Дженнер открыл способ сохранения прививочного материала путем высушивания содержимого оспенных пустул и хранения его в стеклянной посуде, что позволило перевозить сухой материал в различные регионы.

При введении сыворотки в организм попадают готовые антитела, которые помогают организму бороться с заболеванием. Ее вводят человеку, который уже болеет, с целью лечения, а не профилактики.

Помимо антител в защите организма от инфекций большую роль играют белые клетки крови ― лейкоциты. Эти клетки способны мигрировать по организму в поисках болезнетворных агентов, находить их и элиминировать из организма. Впервые способность лейкоцитов к фагоцитозу отметил И.И. Мечников, это позволило ему создать клеточную теорию иммунитета.

Клеточный и гуморальный механизмы иммунитета

Клеточный иммунитет связан с уничтожением патогенных организмов клетками – фагоцитами.

Попавшие в организм вредные агенты поражают какой-либо орган, и это вызывает местную защитную реакцию – воспаление. К больному органу приливает кровь, а с ней клетки иммунной системы фагоциты, которые осуществляют фагоцитоз – поедание чужеродных объектов. При этом часть клеток крови погибает.

Фагоцитоз

Гуморальный иммунитет связан с лимфоцитами, которые играют в нем главную роль.

Антигены – это чужеродные белковые молекулы, которые могут быть частью чужеродного объекта, например, бактерии. Лимфоциты могут воспринимать антигены и осуществлять ответную реакцию в виде синтеза антител – особых защитных белковых молекул. Они присоединяются к антигенам, образуют с ними специальные соединения, и носитель антигена уничтожается фагоцитами. Антиген, который попал в организм, будет запоминаться иммунной системой. При следующем попадании этого антигена в организм иммунная система гораздо быстрее и сильнее сможет осуществить ответную реакцию.

Органы иммунной системы

Выделяют центральные и периферические органы иммунной системы.

К центральным органам относят красный костный мозг и тимус, а к периферическим ― селезёнку, лимфатические узлы, а также местно ассоциированную лимфоидную ткань.

Красный костный мозг ― центральный орган кроветворения и иммуногенеза.

Содержит самоподдерживающуюся популяцию стволовых клеток, здесь появляются все клетки кровеносной и иммунной системы.

Красный костный мозг находится в ячейках губчатого вещества плоских костей и в эпифизах трубчатых костей.

Костный мозг

Тимус (вилочковая железа) ― центральный орган иммунной системы.

В нём происходит дифференцировка лимфоцитов из предшественников, поступающих из красного костного мозга.

Расположение тимуса

Лимфатические узлы ― периферические органы иммунной системы.

Они располагаются по ходу лимфатических сосудов.

Здесь хранится информация о патогенах, а новые клетки иммунной системы учатся кого атаковать.

Селезёнка ― паренхиматозный зональный орган.

Является самым крупным органом иммунной системы, кроме того, выполняет депонирующую функцию по отношению к крови.

Расположение селезёнки

Функции селезёнки:

Главный источник образования циркулирующих лимфоцитов; действует как фильтр для бактерий, простейших и инородных частиц, а также продуцирует антитела (иммунная и кроветворная функции). Разрушение старых и повреждённых эритроцитов и тромбоцитов, остатки которых затем направляются в печень. Таким образом, селезенка через разрушение эритроцитов участвует в образовании желчи (фильтрационная функция, участие в обмене веществ, в том числе в обмене железа). Депонирование крови, накопление тромбоцитов (1/3 всех тромбоцитов в организме). На ранних стадиях развития плода селезёнка служит одним из органов кроветворения.

Иммунодефицит

СПИД расшифровывается как синдром приобретенного иммунодефицита. Это серьезное заболевание, появляющееся из-за ВИЧ – вируса иммунодефицита человека.

Болезнь имеет длительный скрытый период, вплоть до нескольких лет. Затем вирус поражает преимущественно Т-лимфоциты, их число снижается, что приводит к тяжелой нехватке иммунных клеток. Заболевший организм не может противостоять инфекциям, возрастает риск онкологических заболеваний. В итоге человек может умереть даже от обычной простуды. Существует несколько путей заражения ВИЧ: половой контакт, через кровь, от матери к ребенку в период беременности или кормления грудью. Лекарства от ВИЧ не существует, однако есть лекарства, позволяющие жить дольше и без особых мучений, даже есть возможность рождения здоровых детей. Однако для этого необходимо начать принимать противовирусную терапию вовремя и принимать ее в течение всей жизни.

Переливание крови

Иммунная система препятствует любым чужим организмам внутри себя, в том числе пересаженным тканям и органам. Чужая ткань отличается специальными сигнальными белками и углеводами на поверхности клеток, которые будут восприниматься как антигены. Это касается и переливания крови.

Донор – человек, дающий кровь, а реципиент – тот, кто ее принимает (кому переливают). Кровь несовместима, если организм реципиента реагирует на белки эритроцитов донора, разрушая их антителами плазмы крови. Изучение переливания крови позволило открыть группы крови.

Группа крови – это признак, который человек получает по наследству. Группа крови представлена определенными белками в крови и на поверхности эритроцитов. У человека существует 4 группы крови.

Кроме группы крови при переливании необходимо анализировать резус-фактор крови донора и реципиента.

Резус-фактор (Rh+/-) – это признак наличия определенного белка в плазме крови, который при переливании станет антигеном. Если белок есть – резус-фактор положительный, если нет – отрицательный.

Если отец и мать ребенка имеют различные резус-факторы, то у ребенка с матерью может случиться конфликт резус-факторов, что может привести к гибели плода. Поэтому необходимо проходить анализы до и во время беременности, чтобы в нужный момент скорректировать состояние матери и плода.