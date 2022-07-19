Механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция

Главная функция нервной системы ― генерация и проведение нервных импульсов. Функциональной единицей является рефлекторная дуга.

Рефлекторная дуга ― цепочка нейронов, по которой передается возбуждение.

Рефлекторная дуга начинается с:

Рецептора – нервного окончания, способного преобразовывать энергию раздражителей в нервный импульс

Далее возбуждение передается на чувствительные нейроны, которые передают информацию от рецептора в нервные центры.

Нервный центр рефлекса – область передачи нервного импульса от чувствительного нейрона к двигательному или от чувствительного нейрона к вставочному нейрону, а уже затем на двигательные. Вставочные нейроны обрабатывают поступающую информацию.

Двигательные нейроны передают информацию от вставочного нейрона к исполнительному органу.

Последний компонент рефлекторной дуги – исполнительный орган, работающий по заданию нервной системы.

Представьте, как осуществляется всем знакомый рефлекс с отдергиванием руки от горячего чайника. Вы прикасаетесь к нему, чувствуете, что он горячий, посылаете информацию в мозг (в данном случае ― спинной, так как думать корой в этом случае не о чем), мозг принимает решение и переключает информацию через вставочные нейроны на двигательные, которые уже приводят мышцы в действие.

На уровне спинного мозга замыкаются дуги самых базовых рефлексов ― в частности, некоторых защитных (чихания, глотания, слюноотделения и т. д.).

Некоторая же информация по восходящим путям поступает в головной мозг (кору больших полушарий), где происходит ее более детальный и сложный анализ и принятие решений на основании совокупных данных о ситуации.

Прямая и обратная связь

Деятельность центральной нервной системы (ЦНС) не заканчивается только на управлении телом. Между ЦНС и органами существует прямая и обратная связь.

Прямая связь – передача приказа к какому-либо действию от ЦНС к органу путем первичного импульса. Отдать приказ – это важно, однако надо узнать о качестве его исполнения. Эту функцию берет на себя обратная связь.

Обратная связь – это связь между рабочим органом и центральной нервной системой, осуществляемая вторичными импульсами. Например, ЦНС сказала взять чашку, мышцы руки это выполнили, а потом возник обратный сигнал – насколько аккуратно была взята чашка, не выскользнула ли она из руки и прочее.

Благодаря обратной связи центральная нервная система узнает об ошибках в действиях, что позволяет исправлять неточности и учиться делать движения более четкими и правильными, приспосабливаться к изменяющимся условиям среды

Выделяют два вида рефлексов:

Безусловные: врожденные, сохраняются в течение всей жизни, характерны для всех особей вида, передаются по наследству, замыкаются на уровне спинного, продолговатого, среднего мозга, объединяются в инстинкты.

Условные: формируются в периоде жизни после рождения, обеспечивают приспособление к меняющимся условиям среды, индивидуальны, замыкаются на уровне коры больших полушарий, объединяются в навыки.

Внимание! Отличный способ выяснить, является рефлекс врожденным или приобретенным – представить, может ли он проявиться у маленького ребенка. Например, слюноотделение при виде лимона появляется у ребенка только после того, как он его однажды попробует (приобретенный рефлекс).

Гуморальная регуляция

Гуморальная регуляция – это регуляция деятельности организма через жидкие среды организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость) с помощью биологически активных веществ.

Существует несколько групп таких веществ:

Гормоны желез внутренней секреции

Вещества, участвующие в обмене веществ: кислород, углекислый газ, ионы и другие.

Биологически активные вещества разносятся с жидкими средами по всему организму, во все ткани, действуют на клеточном уровне, изменяя работу органов.