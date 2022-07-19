Гаметогенез

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Сердечно-сосудистая система Покровная система Половая система Выделительная система Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Роль витаминов Внутренняя среда организма Перифирическая нервная система Дыхательная система Отделы пищеварительной системы
Ботаника
Разнообразие отдела Покрытосеменные Ткани высших растений Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Лист Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Отдел Мхи Отдел Голосеменные Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Характеристика растительного организма Строение цветка Строение и жизнедеятельность водорослей
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Основы селекции организмов
Селекция животных Селекция микроорганизмов Селекция растений
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Круговорот веществ
Зоология
Тип Хордовые Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Разнообразие класса Земноводные Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Земноводные Классы членистоногих Общая характеристика животных Разнообразие класса Млекопитающие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Плоские черви Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы Тип Кольчатые черви Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки
Микробиология, микология
Лишайники – комплексные организмы Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Физиология бактерий Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Геологические эры Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Свойства популяции Результаты эволюции
Организм как биологическая система
Типы размножения Организм - целостная саморегулирующаяся система Органогенез Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение
Генетика
История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Гаметогенез

Процесс образования и развития гамет называется гаметогенезом.

У многоклеточных водорослей, многих грибов и высших споровых растений формирование гамет происходит в специальных органах полового размножения — гаметангиях. У высших споровых растений женские гаметангии называются архегониями, мужские — антеридиями. У животных гаметогенез протекает в специальных половых железах —гонадах. Однако, например, у губок и кишечнополостных половые железы отсутствуют и гаметы возникают из различных соматических клеток.

Сперматозоиды и яйцеклетки обычно формируются соответственно особями мужского и женского пола.

Биологические виды, у которых все организмы делятся в зависимости от производимых ими клеток на самцов и самок, называются раздельнополыми.

Встречаются виды, у которых один и тот же организм может образовывать как мужские, так и женские половые клетки. Такие организмы называются гермафродитами.

Гермафродитизм наблюдаются у многих беспозвоночных животных (моллюсков, плоских и кольчатых червей), а также у круглоротых (миксины) и рыб (морской окунь). В этом случае организмы, как правило, имеют ряд приспособлений, препятствующих самооплодотворению.

У большинства низших животных гаметы вырабатываются в течение всей жизни, у высших — только в период половой активности, с момента полового созревания до затухания деятельности желёз в старости.

Половые клетки в своем развитии претерпевают ряд сложных преобразований. Процесс формирования мужских половых клеток называется сперматогенез, женских — оогенез.

Сперматогенез и строение мужских гамет у высших животных

Сперматогенез происходит в мужских половых железах — семенниках. Сперматогенез складывается из четырех периодов: размножения, роста, созревания и формирования

Первая зона — зона размножения.

Клетки этой зоны называются сперматогониями. Они усиленно делятся митозом, благодаря чему увеличивается их количество и сам семенник.

Вторая зона – зона роста.

Следующая стадия, которая наступает после половой зрелости организма. Здесь клетки увеличиваются в размерах за счет возрастания количества цитоплазмы и превращаются в сперматоциты первого порядка.

Третий период - период созревания.

В это время сперматоциты первого порядка делятся мейозом. После первого деления образуется два сперматоцита второго порядка, а после второго — четыре сперматиды, имеющие овальную форму и значительно меньшие размеры.

Четвертый период - период формирования.

Далее у сперматид наступает период формирования, когда они изменяют свою форму, приобретают хвост и становятся зрелыми сперматозоидами.

Форма мужских гамет у разных видов животных различна. Наиболее типичны для высших животных сперматозоиды, имеющие головку, шейку и длинный хвост, служащий для активного передвижения. Именно такое строение имеют сперматозоиды человека.

Головка содержит ядро и незначительное количество цитоплазмы с органеллами. На переднем конце головки расположена акросома, представляющая собой видоизмененный аппарат Гольджи. В ней содержатся ферменты, растворяющие оболочку яйцеклетки при оплодотворении. В средней части находятся центриоли и митохондрия.

Сперматозоиды не имеют запасов питательных веществ и обычно быстро погибают.

На рис. Строение сперматозоида.

Оогенез и строение яйцеклеток у высших животных

Оогенез происходит в особых железах — яичниках — и включает три периода: размножение, рост и созревание. Период формирования здесь отсутствует.

Первая зона — зона размножения.

В период размножения интенсивно делятся предшественники половых клеток — оогонии. У млекопитающих этот период заканчивается еще до рождения. Оогонии сохраняются долгие годы без изменения.

Вторая зона – зона роста.

С наступлением половой зрелости отдельные оогонии периодически вступают в период роста. Клетки увеличиваются, в них накапливается желток – образуются ооциты первого порядка. Каждый ооцит окружается мелкими фолликулярными клетками, обеспечивающими его питание. Затем образуется зрелый ооцит, подходящий к поверхности яичника. Стенка его разрывается, и ооцит первого порядка попадает в брюшную полость, а далее в маточную трубу.

Третий период - период созревания.

Ооциты первого порядка вступают в период созревания — они делятся, но в отличие от аналогичного процесса при сперматогенезе здесь образуются клетки, не равные по размерам: при первом делении созревания образуется один ооцит второго порядка и маленькое первое направительное тельце, при втором делении — зрелая яйцеклетка и второе направительное тельце. Такое неравномерное распределение цитоплазмы обеспечивает яйцеклетке получение значительного количества питательных веществ, которые затем используются при развитии зародыша.

Зрелая яйцеклетка, как и сперматозоид, содержит в себе половинное число хромосом, так как в период созревания ооциты первого порядка претерпевают мейоз. Яйцеклетки чаще всего имеют сферическую форму. Они обычно значительно крупнее соматических клеток. Яйцеклетка человека, например, имеет в диаметре 150-200 мкм. Особенно больших размеров достигают яйцеклетки животных, эмбриональное развитие которых происходит вне тела матери (яйца птиц, рептилий, икринки амфибий и рыб).

Яйцеклетку млекопитающих и человека открыл Карл Бэр.

Рис. Строение яйцеклетки млекопитающего

Яйцеклетки чаще всего имеют сферическую форму. В них содержится ряд веществ, необходимых для формирования зародыша. В первую очередь это питательный материал — желток.

Яйцеклетки покрыты оболочками. По происхождению оболочки делят на первичные, вторичные и третичные. Первичная оболочка яйцеклетки является производной цитоплазмы и называется желточной оболочкой. Ее наличие характерно для яйцеклеток всех животных. Вторичные оболочки образуются за счет деятельности клеток, питающих яйцеклетку. Вторичная оболочка характерна, например, для членистоногих (хитиновая оболочка). Третичные оболочки возникают в результате деятельности желез половых путей. К третичным относятся скорлуповая, подскорлуповая и белковая оболочки яиц птиц и пресмыкающихся, студенистая оболочка яйцеклеток земноводных.

Оболочки выполняют защитные функции, обеспечивают обмен веществ с окружающей средой, а у плацентарных млекопитающих служат для внедрения зародыша в стенку матки.

Осеменение и оплодотворение

Оплодотворение – процесс слияния сперматозоида и яйцеклетки с образованием зиготы.

На рис. Процесс оплодотворения

При контакте с яйцеклеткой акросома сперматозоида разрывается и её содержимое высвобождается. Под воздействием ферментов акросомы оболочка яйцеклетки в месте контакта растворяется. Таким образом сперматозоид проникает в яйцеклетку.

Проникшее в цитоплазму яйцеклетки ядро сперматозоида набухает, достигает величины ядра яйцеклетки. Ядра сближаются и сливаются. Этот момент и есть собственно оплодотворение. В результате из двух гамет образуется одна диплоидная зигота, т. е. восстанавливается диплоидный набор хромосом.

При оплодотворении в яйцеклетку обычно проникает один сперматозоид. Однако у насекомых, рыб, птиц и других животных в яйцеклетку может проникать несколько сперматозоидов. Это явление получило название полиспермии. При этом с ядром яйцеклетки сливается ядро только одного сперматозоида. Ядра других сперматозоидов разрушаются. Тем не менее для оплодотворения требуется участие многих сперматозоидов, так как они выделяют ферменты, обеспечивающие их проникновение в яйцеклетку. Если ферментов недостаточно, оплодотворение не наступает.

У животных различают два способа оплодотворения:

  • наружное, при котором самка вымётывает яйцеклетки (икру), а самец – сперму – во внешнюю среду, где происходит оплодотворение. Наружное оплодотворение характерно для моллюсков, рыб и земноводных.


  • внутреннее, при котором слияние гамет происходит в половых путях самки. Оплодотворенная яйцеклетка зачастую выводится наружу. Внутреннее оплодотворение характерно для червей, насекомых, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих.

Внутреннее оплодотворение обеспечивает сохранение большего числа гамет, при наружном оплодотворении многие гаметы погибают. Но при внутреннем оплодотворении животным необходимо тратить энергию на поиск партнера.

Также выделяют наружно-внутренний способ оплодотворения, при котором самка способна захватывать половые продукты, выделенные самцом и оставленные во внешней среде на каком-либо субстрате. Оно характерно для ряда членистоногих, некоторых земноводных.