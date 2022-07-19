Отделы пищеварительной системы

Пищеварительная система человека осуществляет переваривание пищи (путём её физической и химической обработки), всасывание продуктов расщепления через слизистую оболочку в кровь и лимфу, выведение непереваренных остатков.
Рисунок 1. Пищеварительная система человека
Пищеварительная система человека состоит из органов желудочно-кишечного тракта и вспомогательных органов (слюнные железы, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и др.).
В ротовой полости происходит вкусовое восприятие пищи за счет рецепторов, пища пережевывается благодаря зубам и языку и смачивается слюной.
Слюна выделяется тремя парами крупных слюнных желез и множеством мелких, расположенных в эпителии ротовой полости.
За сутки выделяется 0,5-2,0 л слюны. Слюна содержит 99% воды и 1% других веществ:
муцин ― слизистый белок, склеивает пищевой комок
амилаза ― расщепляет крахмал
гидрокарбонат натрия ― создаёт щёлочную среду для работы амилазы
лизоцим ― антибиотик (обеззараживает поступающую пищу)
Рисунок 2. Расположение слюнных желез
Безусловнорефлекторное выделение слюны происходит при раздражении рецепторов ротовой полости.
Условнорефлекторное ― при виде или запахе знакомой пищи, мыслях о пище, наступлении времени приема пищи и т. д.
Пережёвывание пищи осуществляется за счёт зубов.
Зубы
Зуб состоит из корня, находящегося в челюстной кости, шейки, окруженной десной, и коронки, находящейся в ротовой полости.
Основную массу зуба составляет дентин. Корень и шейка покрыты цементом, коронка ― эмалью. Внутри зуба имеется полость, заполненная пульпой ― соединительной тканью с кровеносными сосудами и нервами.
У взрослого человека на каждой челюсти с каждой стороны имеется 8 зубов: 2 резца, 1 клык, 2 малых коренных (премоляра) и 3 больших коренных зуба (моляра).
Рисунок 3. Строение зуба и зубная система человека
|Виды зубов
|Функции
|Резцы
|Разгрызают пищу
|Клыки
|Откусывают твёрдую пищу
|Коренные зубы (большие и малые)
|Перетеряют пищу
При глотании пища проходит через глотку:
● мягкое нёбо поднимается, закрывая проход в носовую полость;
● надгортанник опускается, закрывая проход в гортань (дыхательные пути).
Рисунок 4. Глотательные движения
Из глотки пища поступает в пищевод. Его стенки выделяют слизь и совершают перистальтические сокращения – проводят пищу до желудка.
Полый мышечный орган. Объем 1,5-3 л, пища проводит здесь 3 часа.
Имеет три слоя мышц, которые перемешивают пищу с желудочным соком (3 л в сутки). Состав сока:
пепсин ― расщепляет белки до аминокислот в кислой среде
для заданий знать не надо = липаза ― расщепляет до глицерина и жирных кислот эмульгированные (состоящие из мелких капелек) жиры молока и бульонов (остальные жиры расщепляются в кишечнике)
соляная кислота ― денатурирует белки, активизирует пепсин, убивает бактерии
слизь ― защищает эпителий желудка от механических повреждений и самопереваривания
Регуляция желудочного сокоотделения:
Условнорефлекторная ― на вид или запах знакомой пищи, мысли о пище, наступление времени приема пищи и т. д.
Безусловнорефлекторная ― на раздражение пищей рецепторов ротовой полости и желудка.
Гуморальная — при всасывании питательных веществ в кровь (через слизистую оболочку в желудке) усиливается работа желёз желудка.
В желудке выделяют такие основные отделы: вход, свод, тело и выход (привратник). Вход — место перехода пищевода в желудок, а выход — место перехода желудка в двенадцатиперстную кишку.
Рисунок 5. Строение желудка
Из желудка далее полупереваренные остатки направляются в кишечник.
Рисунок 6. Кишечник человека
Большая площадь слизистой оболочки кишечника (около 500м2) необходима для всасывания питательных веществ. Она создается за счет:
Кольцеобразных складок
Ворсинок ― выростов эпителия, внутри которых содержатся кровеносные и лимфатические капилляры, а также гладкомышечные волокна
Микроворсинок ― выростов мембраны эпителиальных клеток ворсинок
Рисунок 7. Строение тонкого кишечника
Имеет длину 5-6 м, пища проводит в ней около 8 часов. Начальный отдел тонкой кишки называется двенадцатиперстная кишка, в неё впадают протоки печени и поджелудочной железы.
В тонком кишечнике происходит 3 процесса:
1. Моторика ― включает в себя:
перистальтические движения (продвижение пищи вдоль кишечника);
маятникообразные движения (перемешивание пищи);
сокращение гладкомышечных волокон ворсинок (из ворсинки выталкиваются кровь и лимфа, а вокруг нее перемешивается пища).
2. Переваривание в кишечнике бывает 2 видов:
полостное: идет за счет ферментов, выделяемых пищеварительными железами стенки кишечника (амилаза, липаза, трипсин) и поджелудочной железой (амилаза, липаза, трипсин):
амилаза разлагает крахмал до глюкозы
липаза разлагает жиры до глицерина и жирных кислот
трипсин разлагает белки до аминокислот
пристеночное (мембранное) пищеварение идет за счет более крупных и эффективных ферментов, прикрепленных к мембране эпителия.
3. Всасывание ― это поступление веществ из полости кишки в клетки эпителия ворсинок, а оттуда ― в кровь (аминокислоты и моносахара) и лимфу (глицерин и жирные кислоты).
Рисунок 8. Строение кишечной ворсинки
Пищеварение в двенадцатиперстной кишке осуществляется с участием секретов печени и поджелудочной железы (см. теорию «Железы пищеварительной системы»).
Рисунок 9. Строение толстой кишки
Имеет длину 1,5 м, диаметр 5-8 см, пища проводит там около 20 часов. Состоит из слепой кишки с червеобразным отростком (аппендиксом), восходящей, поперечной, нисходящей, сигмовидной и прямой кишок.
Функции:
1. Всасывание воды: жидкий химус превращается в плотный кал. При нарушении работы толстого кишечника возникает понос (диарея).
2. В толстом кишечнике находится 1,5 кг бактерий
Они питаются веществами, которые не переварились в желудке и кишечнике, например, целлюлозой
Нормальная микрофлора кишечника: выделяет витамин К и несколько витаминов группы В
Также обладает устойчивостью к заселению посторонними микроорганизмами (например, гнилостными), потому что тормозит их развитие.
Для сохранения нормальной микрофлоры желательно:
есть растительную пищу (целлюлоза);
употреблять кисломолочные продукты;
ограничить пероральное употребление антибиотиков, лекарств вообще и консервов.
3. Аппендикс является рудиментарным органом, поскольку в процессе эволюции утратил свою первоначальную функцию ― пищеварительную, однако у человека он выполняет ряд второстепенных функций:
Защитную (благодаря наличию большого количества лимфоидных образований);
Секреторную (продуцирует амилазу и липазу);
Гуморальную (продуцирует гормоны, которые участвуют в функционировании сфинктеров кишечника и перистальтики)
4. В прямой кишке происходит формирование каловых масс и дефекация.
Прочитайте тему “Железы пищеварительной системы” и переходите к тестированию.