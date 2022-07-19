Отделы пищеварительной системы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики
Задания части 2 ОГЭ
Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей
Антропогенез
Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека
Экосистемы и присущие им закономерности
Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Смена сообществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Круговорот веществ Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Зоология
Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Тип Плоские черви Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Черепные (Позвоночные) Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Подтип Оболочники Тип Хордовые Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Земноводные Подтип Бесчерепные Классы членистоногих Общая характеристика животных Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Железы пищеварительной системы Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Сердечно-сосудистая система Неинфекционные заболевания человека Половая система Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Строение и функции нервной системы. ЦНС Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Лимфатическая система Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Роль витаминов Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Внутренняя среда организма Дыхательная система
Микробиология, микология
Физиология вирусов Морфология вирусов Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Морфология бактерий Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека
Эволюция живой природы
Формы борьбы за существование Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Геологические эры Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования
Организм как биологическая система
Постэмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Органогенез Эмбриональный период развития
Ботаника
Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Вегетативные органы растений. Побег Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и жизнедеятельность водорослей Двойное оплодотворение цветковых Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Ткани высших растений Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Отделы пищеварительной системы

Пищеварительная система человека осуществляет переваривание пищи (путём её физической и химической обработки), всасывание продуктов расщепления через слизистую оболочку в кровь и лимфу, выведение непереваренных остатков.

Картинки по запросу пищеварительная система

Рисунок 1. Пищеварительная система человека

Пищеварительная система человека состоит из органов желудочно-кишечного тракта и вспомогательных органов (слюнные железы, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и др.).

Ротовая полость

  • В ротовой полости происходит вкусовое восприятие пищи за счет рецепторов, пища пережевывается благодаря зубам и языку и смачивается слюной.

  • Слюна выделяется тремя парами крупных слюнных желез и множеством мелких, расположенных в эпителии ротовой полости.

  • За сутки выделяется 0,5-2,0 л слюны. Слюна содержит 99% воды и 1% других веществ:

Внимание! Нужно знать!

  • муцин ― слизистый белок, склеивает пищевой комок

  • амилаза ― расщепляет крахмал

  • гидрокарбонат натрия ― создаёт щёлочную среду для работы амилазы

  • лизоцим ― антибиотик (обеззараживает поступающую пищу)

Рисунок 2. Расположение слюнных желез

Безусловнорефлекторное выделение слюны происходит при раздражении рецепторов ротовой полости.

Условнорефлекторное ― при виде или запахе знакомой пищи, мыслях о пище, наступлении времени приема пищи и т. д.

Пережёвывание пищи осуществляется за счёт зубов.

Зубы

Зуб состоит из корня, находящегося в челюстной кости, шейки, окруженной десной, и коронки, находящейся в ротовой полости.

Основную массу зуба составляет дентин. Корень и шейка покрыты цементом, коронка ― эмалью. Внутри зуба имеется полость, заполненная пульпой ― соединительной тканью с кровеносными сосудами и нервами.

У взрослого человека на каждой челюсти с каждой стороны имеется 8 зубов: 2 резца, 1 клык, 2 малых коренных (премоляра) и 3 больших коренных зуба (моляра).

Рисунок 3. Строение зуба и зубная система человека

Виды зубов Функции
Резцы Разгрызают пищу
Клыки Откусывают твёрдую пищу
Коренные зубы (большие и малые) Перетеряют пищу

При глотании пища проходит через глотку:

● мягкое нёбо поднимается, закрывая проход в носовую полость;

● надгортанник опускается, закрывая проход в гортань (дыхательные пути).

Рисунок 4. Глотательные движения

Из глотки пища поступает в пищевод. Его стенки выделяют слизь и совершают перистальтические сокращения – проводят пищу до желудка.

Желудок

  • Полый мышечный орган. Объем 1,5-3 л, пища проводит здесь 3 часа.

  • Имеет три слоя мышц, которые перемешивают пищу с желудочным соком (3 л в сутки). Состав сока:

Внимание! Нужно знать!

  • пепсин ― расщепляет белки до аминокислот в кислой среде

  • для заданий знать не надо = липаза ― расщепляет до глицерина и жирных кислот эмульгированные (состоящие из мелких капелек) жиры молока и бульонов (остальные жиры расщепляются в кишечнике)

  • соляная кислота ― денатурирует белки, активизирует пепсин, убивает бактерии

  • слизь ― защищает эпителий желудка от механических повреждений и самопереваривания

Регуляция желудочного сокоотделения:

Условнорефлекторная ― на вид или запах знакомой пищи, мысли о пище, наступление времени приема пищи и т. д.

Безусловнорефлекторная ― на раздражение пищей рецепторов ротовой полости и желудка.

Гуморальная при всасывании питательных веществ в кровь (через слизистую оболочку в желудке) усиливается работа желёз желудка.

В желудке выделяют такие основные отделы: вход, свод, тело и выход (привратник). Вход — место перехода пищевода в желудок, а выход — место перехода желудка в двенадцатиперстную кишку.

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Рисунок 5. Строение желудка

Из желудка далее полупереваренные остатки направляются в кишечник.

Кишечник

Картинки по запросу кишечник

Рисунок 6. Кишечник человека

Большая площадь слизистой оболочки кишечника (около 500м2) необходима для всасывания питательных веществ. Она создается за счет:

  • Кольцеобразных складок

  • Ворсинок ― выростов эпителия, внутри которых содержатся кровеносные и лимфатические капилляры, а также гладкомышечные волокна

  • Микроворсинок ― выростов мембраны эпителиальных клеток ворсинок

Тонкий кишечник

Рисунок 7. Строение тонкого кишечника

Имеет длину 5-6 м, пища проводит в ней около 8 часов. Начальный отдел тонкой кишки называется двенадцатиперстная кишка, в неё впадают протоки печени и поджелудочной железы.

В тонком кишечнике происходит 3 процесса:

1. Моторика ― включает в себя:

  • перистальтические движения (продвижение пищи вдоль кишечника);

  • маятникообразные движения (перемешивание пищи);

  • сокращение гладкомышечных волокон ворсинок (из ворсинки выталкиваются кровь и лимфа, а вокруг нее перемешивается пища).

2. Переваривание в кишечнике бывает 2 видов:

  • полостное: идет за счет ферментов, выделяемых пищеварительными железами стенки кишечника (амилаза, липаза, трипсин) и поджелудочной железой (амилаза, липаза, трипсин):

Внимание! Нужно знать!

  • амилаза разлагает крахмал до глюкозы

  • липаза разлагает жиры до глицерина и жирных кислот

  • трипсин разлагает белки до аминокислот

  • пристеночное (мембранное) пищеварение идет за счет более крупных и эффективных ферментов, прикрепленных к мембране эпителия.

3. Всасывание ― это поступление веществ из полости кишки в клетки эпителия ворсинок, а оттуда ― в кровь (аминокислоты и моносахара) и лимфу (глицерин и жирные кислоты).

Рисунок 8. Строение кишечной ворсинки

Пищеварение в двенадцатиперстной кишке осуществляется с участием секретов печени и поджелудочной железы (см. теорию «Железы пищеварительной системы»).

Толстая кишка

Рисунок 9. Строение толстой кишки

Имеет длину 1,5 м, диаметр 5-8 см, пища проводит там около 20 часов. Состоит из слепой кишки с червеобразным отростком (аппендиксом), восходящей, поперечной, нисходящей, сигмовидной и прямой кишок.

Функции:

1. Всасывание воды: жидкий химус превращается в плотный кал. При нарушении работы толстого кишечника возникает понос (диарея).

2. В толстом кишечнике находится 1,5 кг бактерий

  • Они питаются веществами, которые не переварились в желудке и кишечнике, например, целлюлозой

  • Нормальная микрофлора кишечника: выделяет витамин К и несколько витаминов группы В

  • Также обладает устойчивостью к заселению посторонними микроорганизмами (например, гнилостными), потому что тормозит их развитие.

Для сохранения нормальной микрофлоры желательно:

  • есть растительную пищу (целлюлоза);

  • употреблять кисломолочные продукты;

  • ограничить пероральное употребление антибиотиков, лекарств вообще и консервов.

3. Аппендикс является рудиментарным органом, поскольку в процессе эволюции утратил свою первоначальную функцию ― пищеварительную, однако у человека он выполняет ряд второстепенных функций:

  • Защитную (благодаря наличию большого количества лимфоидных образований);

  • Секреторную (продуцирует амилазу и липазу);

  • Гуморальную (продуцирует гормоны, которые участвуют в функционировании сфинктеров кишечника и перистальтики)

4. В прямой кишке происходит формирование каловых масс и дефекация.

Прочитайте тему “Железы пищеварительной системы” и переходите к тестированию.