Отделы пищеварительной системы

Пищеварительная система человека осуществляет переваривание пищи (путём её физической и химической обработки), всасывание продуктов расщепления через слизистую оболочку в кровь и лимфу, выведение непереваренных остатков.

Рисунок 1. Пищеварительная система человека

Пищеварительная система человека состоит из органов желудочно-кишечного тракта и вспомогательных органов (слюнные железы, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и др.).

Ротовая полость

В ротовой полости происходит вкусовое восприятие пищи за счет рецепторов, пища пережевывается благодаря зубам и языку и смачивается слюной.

Слюна выделяется тремя парами крупных слюнных желез и множеством мелких, расположенных в эпителии ротовой полости.

За сутки выделяется 0,5-2,0 л слюны. Слюна содержит 99% воды и 1% других веществ:

Внимание! Нужно знать! муцин ― слизистый белок, склеивает пищевой комок

амилаза ― расщепляет крахмал

гидрокарбонат натрия ― создаёт щёлочную среду для работы амилазы

лизоцим ― антибиотик (обеззараживает поступающую пищу)

Рисунок 2. Расположение слюнных желез

Безусловнорефлекторное выделение слюны происходит при раздражении рецепторов ротовой полости.

Условнорефлекторное ― при виде или запахе знакомой пищи, мыслях о пище, наступлении времени приема пищи и т. д.

Пережёвывание пищи осуществляется за счёт зубов.

Зубы

Зуб состоит из корня, находящегося в челюстной кости, шейки, окруженной десной, и коронки, находящейся в ротовой полости.

Основную массу зуба составляет дентин. Корень и шейка покрыты цементом, коронка ― эмалью. Внутри зуба имеется полость, заполненная пульпой ― соединительной тканью с кровеносными сосудами и нервами.

У взрослого человека на каждой челюсти с каждой стороны имеется 8 зубов: 2 резца, 1 клык, 2 малых коренных (премоляра) и 3 больших коренных зуба (моляра).

Рисунок 3. Строение зуба и зубная система человека

Виды зубов Функции Резцы Разгрызают пищу Клыки Откусывают твёрдую пищу Коренные зубы (большие и малые) Перетеряют пищу

При глотании пища проходит через глотку:

● мягкое нёбо поднимается, закрывая проход в носовую полость;

● надгортанник опускается, закрывая проход в гортань (дыхательные пути).

Рисунок 4. Глотательные движения

Из глотки пища поступает в пищевод. Его стенки выделяют слизь и совершают перистальтические сокращения – проводят пищу до желудка.

Желудок

Полый мышечный орган. Объем 1,5-3 л, пища проводит здесь 3 часа.

Имеет три слоя мышц, которые перемешивают пищу с желудочным соком (3 л в сутки). Состав сока:

Внимание! Нужно знать! пепсин ― расщепляет белки до аминокислот в кислой среде

для заданий знать не надо = липаза ― расщепляет до глицерина и жирных кислот эмульгированные (состоящие из мелких капелек) жиры молока и бульонов (остальные жиры расщепляются в кишечнике)

соляная кислота ― денатурирует белки, активизирует пепсин, убивает бактерии

слизь ― защищает эпителий желудка от механических повреждений и самопереваривания

Регуляция желудочного сокоотделения:

Условнорефлекторная ― на вид или запах знакомой пищи, мысли о пище, наступление времени приема пищи и т. д.

Безусловнорефлекторная ― на раздражение пищей рецепторов ротовой полости и желудка.

Гуморальная — при всасывании питательных веществ в кровь (через слизистую оболочку в желудке) усиливается работа желёз желудка.

В желудке выделяют такие основные отделы: вход, свод, тело и выход (привратник). Вход — место перехода пищевода в желудок, а выход — место перехода желудка в двенадцатиперстную кишку.

Рисунок 5. Строение желудка

Из желудка далее полупереваренные остатки направляются в кишечник.

Кишечник

Рисунок 6. Кишечник человека

Большая площадь слизистой оболочки кишечника (около 500м2) необходима для всасывания питательных веществ. Она создается за счет:

Кольцеобразных складок

Ворсинок ― выростов эпителия, внутри которых содержатся кровеносные и лимфатические капилляры, а также гладкомышечные волокна

Микроворсинок ― выростов мембраны эпителиальных клеток ворсинок

Тонкий кишечник

Рисунок 7. Строение тонкого кишечника

Имеет длину 5-6 м, пища проводит в ней около 8 часов. Начальный отдел тонкой кишки называется двенадцатиперстная кишка, в неё впадают протоки печени и поджелудочной железы.

В тонком кишечнике происходит 3 процесса:

1. Моторика ― включает в себя:

перистальтические движения (продвижение пищи вдоль кишечника);

маятникообразные движения (перемешивание пищи);

сокращение гладкомышечных волокон ворсинок (из ворсинки выталкиваются кровь и лимфа, а вокруг нее перемешивается пища).

2. Переваривание в кишечнике бывает 2 видов:

полостное: идет за счет ферментов, выделяемых пищеварительными железами стенки кишечника (амилаза, липаза, трипсин) и поджелудочной железой (амилаза, липаза, трипсин):

Внимание! Нужно знать! амилаза разлагает крахмал до глюкозы

липаза разлагает жиры до глицерина и жирных кислот

трипсин разлагает белки до аминокислот

пристеночное (мембранное) пищеварение идет за счет более крупных и эффективных ферментов, прикрепленных к мембране эпителия.

3. Всасывание ― это поступление веществ из полости кишки в клетки эпителия ворсинок, а оттуда ― в кровь (аминокислоты и моносахара) и лимфу (глицерин и жирные кислоты).

Рисунок 8. Строение кишечной ворсинки

Пищеварение в двенадцатиперстной кишке осуществляется с участием секретов печени и поджелудочной железы (см. теорию «Железы пищеварительной системы»).

Толстая кишка

Рисунок 9. Строение толстой кишки

Имеет длину 1,5 м, диаметр 5-8 см, пища проводит там около 20 часов. Состоит из слепой кишки с червеобразным отростком (аппендиксом), восходящей, поперечной, нисходящей, сигмовидной и прямой кишок.

Функции:

1. Всасывание воды: жидкий химус превращается в плотный кал. При нарушении работы толстого кишечника возникает понос (диарея).

2. В толстом кишечнике находится 1,5 кг бактерий

Они питаются веществами, которые не переварились в желудке и кишечнике, например, целлюлозой

Нормальная микрофлора кишечника: выделяет витамин К и несколько витаминов группы В

Также обладает устойчивостью к заселению посторонними микроорганизмами (например, гнилостными), потому что тормозит их развитие.

Для сохранения нормальной микрофлоры желательно:

есть растительную пищу (целлюлоза);

употреблять кисломолочные продукты;

ограничить пероральное употребление антибиотиков, лекарств вообще и консервов.

3. Аппендикс является рудиментарным органом, поскольку в процессе эволюции утратил свою первоначальную функцию ― пищеварительную, однако у человека он выполняет ряд второстепенных функций:

Защитную (благодаря наличию большого количества лимфоидных образований);

Секреторную (продуцирует амилазу и липазу);

Гуморальную (продуцирует гормоны, которые участвуют в функционировании сфинктеров кишечника и перистальтики)

4. В прямой кишке происходит формирование каловых масс и дефекация.

Прочитайте тему “Железы пищеварительной системы” и переходите к тестированию.