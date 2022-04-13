Формы борьбы за существование

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Зоология
Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Разнообразие класса Млекопитающие Классы членистоногих Общая характеристика животных Тип Хордовые Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие класса Пресмыкающиеся Классы моллюсков Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Одноклеточные организмы Подтип Оболочники Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Тип Плоские черви Тип Моллюски Разнообразие класса Птицы
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания
Ботаника
Вегетативные органы растений. Лист Характеристика растительного организма Строение цветка Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Строение семени Вегетативные органы растений. Побег Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Ткани высших растений Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и разнообразие плодов Жизненные циклы растений Двойное оплодотворение цветковых Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Антропогенез
Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека Особенности высшей нервной деятельности человека
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Водные экосистемы Круговорот веществ Экологические проблемы Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Организм человека и его здоровье
Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Ткани в организме человека Дыхательная система Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Инфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Железы пищеварительной системы Внутренняя среда организма Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Половая система Роль витаминов Выделительная система Перифирическая нервная система Строение и функции нервной системы. ЦНС
Микробиология, микология
Физиология бактерий Физиология вирусов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Морфология вирусов Характеристика грибов
Эволюция живой природы
Свойства популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции Микроэволюция. Способы видообразования Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Формы естественного отбора
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Типы размножения Половое размножение Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Органогенез Мутационная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Гаметогенез Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система

Формы борьбы за существование

Борьба за существование ― один из движущих факторов эволюции, наряду с естественным отбором и наследственной изменчивостью, совокупность многообразных и сложных взаимоотношений, существующих между организмами и условиями среды.

Выделяют три формы борьбы за существование:

  1. Внутривидовая

  2. Межвидовая

  3. Борьба с неблагоприятными условиями

Внутривидовая борьба ― борьба между особями одного вида за пищу, место, свет, воду.

Результат борьбы: Сохранение популяции и вида за счет гибели слабых. Победа более жизнеспособной популяции над менее жизнеспособной, занимающей ту же экологическую нишу.

Примеры из царства животныхПримеры из царства растений

• состязание между хищниками одной популяции за добычу;

• внутривидовой каннибализм –уничтожение молодняка при избыточной численности популяции;

• борьба за главенство в стае

• в одновозрастном хвойном лесу одни деревья широко раскинули крону и больше улавливают света, их корни проникают глубже и достают воду и питательные вещества, принося ущерб слабым

Межвидовая борьба ― борьба между особями разных видов за пищу, место, воду, свет.

Результат борьбы: Использование одного вида другим в качестве пищи, расселение на новой территории.

Примеры из царства животныхПримеры из царства растений

• вытеснение жалоносной европейской пчелой местной австралийской;

• борьба за пищу между видами одного рода – серой и черной крысами;

• поедание хищниками жертв

• ели в лиственном лесу хорошо развиваются под пологом деревьев, а затем перегоняют в росте лиственные деревья, всходы которых в глубокой тени гибнут;

• сорные растения (аборигены данной местности) угнетают культурные растения;

• растения-паразиты питаются за счет растения-хозяина

Борьба с неблагоприятными условиями ― выживание наиболее приспособленных особей, популяций и видов в постоянно меняющихся условиях неживой природы.

Результат борьбы: Выживание в крайних или изменившихся условиях наиболее приспособленных.

Примеры из царства животныхПримеры из царства растений
• Зимой животные меняют окраску, густоту шерсти, впадают в спячку

• редукция листьев и образование длинных корней у растений пустыни;

• ловля насекомых у болотных растений (восполнение недостатка азота)

• растения-паразиты питаются за счет растения-хозяина

 

Рисунок 1. Межвидовая борьба 

 

 

Рисунок 2. Борьба с неблагоприятными условиями среды 

 

 

Рисунок 3. Внутривидовая борьба 