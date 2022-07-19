Селекция микроорганизмов

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ Водные экосистемы Круговорот веществ
Зоология
Тип Плоские черви Разнообразие класса Млекопитающие Классы членистоногих Общая характеристика класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика животных Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Моллюски Классы моллюсков Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Одноклеточные организмы Разнообразие класса Птицы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Тип Членистоногие Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Тип Хордовые
Организм как биологическая система
Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Типы размножения Эмбриональный период развития Гаметогенез Влияние вредных привычек на организм и стресса Постэмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Мутационная изменчивость Ритмическая деятельность организма. Значение сна Половое размножение
Ботаника
Жизненные циклы растений Характеристика растительного организма Строение цветка Классы Однодольные и Двудольные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Ткани высших растений Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Двойное оплодотворение цветковых Вегетативные органы растений. Лист Отдел Мхи Отдел Папоротникообразные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Вегетативные органы растений. Корень, стебель Отдел Покрытосеменные Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение семени Строение и жизнедеятельность водорослей
Генетика
История генетики Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола
Задания части 2 ОГЭ
Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Покровная система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Неинфекционные заболевания человека Большой и малый круги кровообращения Ткани в организме человека Внутренняя среда организма Инфекционные заболевания человека Роль витаминов Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Органы чувств Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Половая система Иммунная система и иммунитет Железы пищеварительной системы Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Лимфатическая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат Дыхательная система
Микробиология, микология
Характеристика грибов Значение грибов в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека
Эволюция живой природы
Свойства популяции Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Формы борьбы за существование Формы естественного отбора Синтетическая теория эволюции Теории происхождения жизни на Земле Геологические эры Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления
Антропогенез
Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Варианты ОГЭ
Вариант 1

Селекция микроорганизмов

В связи с бурным развитием производств, основанных на биотехнологиях, стала актуальной селекция микроорганизмов (выведение новых их штаммов, имеющих значение для производства кормового белка, ферментативных и витаминных препаратов, антибиотиков, используемых в сельском хозяйстве, медицине, пищевой промышленности). При этом используют способность микроорганизмов непрерывно синтезировать белки при благоприятных условиях. Разработаны способы внедрения в бактериальную клетку (а конкретно — в бактериальную плазмиду — кусочек ДНК) определённых генов, в т. ч. человека. Это обеспечивает интенсивную выработку ею белка, кодируемого чужим геном. На методах генной инженерии основано производство интерферонов (белков, подавляющих размножение вирусов), инсулина (регулятор уровня глюкозы в крови), гормонов роста и др.

Главная цель – добиться высокой производительности от одной клетки.

Отличительные черты:

  • неограниченное количество начального материала для работы – за несколько дней в питательной среде можно вырастить миллионы бактерий;

  • одноклеточные организмы содержат гаплоидный набор хромосом, поэтому легче выявить мутации уже в первом поколении;

  • геном бактерий более простой, чем многоклеточных организмов, что позволяет более эффективно регулировать взаимодействие генов.

Методы:

  • Искусственный отбор - выборка наиболее производительных и неприхотливых образцов микроорганизмов и культивирование их в искусственной среде

  • Искусственный мутагенез - внешнее воздействие на жизнедеятельность микроорганизмов. Применение ультрафиолета, радиации, химических веществ для получения необходимой мутации

  • Генная инженерия - выделение необходимых генов и внедрение их в другие организмы, преобразование, «редактирование» ДНК и РНК, создание генетически модифицированных организмов. Используют метод рекомбинантных плазмид. Рекомбинантная плазмида (recombinant plasmid) - плазмида, состав которой искусственно изменен с использованием методов генной инженерии; включает участки ДНК разных плазмид либо содержит последовательности нуклеотидов, выделенные из хромосом каких-либо организмов.

Метод рекомбинантных плазмид

  • Хромосомная инженерия-манипуляции с хромосомами и их участками называют хромосомной инженерией. Её методы дают возможность заменить одну или обе гомологичные хромосомы на другие или ввести дополнительные хромосомы в генотип организма. Метод добавления хромосом в геном детально разработан на культурных злаках. Ученые внесли отдельные хромосомы ржи в хромосомный набор пшеницы. Привнесённые хромосомы ржи дали возможность существенно повысить зимостойкость гибридной пшеницы, придали ей устойчивость к полеганию и к заболеваниям.

Клонирование – процесс или технология получения клонов. Клоном принято называть организм, генетически идентичный или почти идентичный другому.

При клонировании генетический материал берут из клетки одной живущей особи, то есть из одной оплодотворенной клетки (зиготы) удаляют ядро. Затем извлекают ядро из клетки взрослой особи этого же вида и имплантируют его в лишенную ядра зиготу. Это яйцо имплантируют в матку самки данного вида и дают ему возможность расти до рождения клона.

Примеры:

  • Получение ферментов, используемых в промышленности, например, амилаза входит в состав стиральных порошков, улучшает качества муки, ускоряет процессы брожения;

  • Получение незаменимых аминокислот;

  • Производство антибиотиков;

  • Получение дополнительных источников энергии – этанола, водорода, газа;

  • Изготовление хлебобулочных изделий (выращивание дрожжей);

  • Производство спирта и алкогольной продукции;

  • Изготовление кисломолочных продуктов;

  • Выращивание металлов из бедных руд;

  • Очистка сточных вод.