Строение и функции нервной системы

Нервная система ― целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая совместно с эндокринной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма человека и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды.

Нервная система связывает в одно целое чувствительность, двигательную активность и работу других регуляторных систем (эндокринной и иммунной).

Основные понятия

Нейрон ― основная структурная и функциональная (то есть элементарная) единица нервной ткани.

Рисунок 1. Строение нейрона

На рисунке показано типичное строение нейрона. Его отличительной чертой являются множественные отростки. Также стоит отметить, что нейроны всегда имеют только одно ядро. Мы остановимся на элементах рисунка более подробно:

1. Аксон ― длинный отросток нейрона, может достигать в длину 1 м. Покрыт миелиновой оболочкой. Передает информацию от тела нейрона к другой клетке.

2. Дендриты ― короткие, сильно ветвящиеся отростки нейрона, несут информацию к телу нейрона от другой клетки.

Информация в нервной системе передается с помощью нервного импульса ― электрической волны, бегущей по отросткам. Чтобы передавать информацию от клетки к клетке, а также к исполнительным органам (мышцам, железам), существуют специальные контакты, они называются синапсами.

3. Синапс ― место соединения аксона одной нервной клетки с дендритом (или телом) другой, а также с мышечным волокном или секретирующей железой. Внешне он напоминает щель, полость между двумя этими элементами.

Рисунок 2. Синапс

Нерв ― совокупность аксонов, организованных в пучок и покрытых соединительной тканью.

Их задача ― связь ЦНС и иннервируемых органов.

Волокна, которые несут информацию к центру, называют чувствительными .

Те, которые несут импульсы к исполнительному органу, называются двигательными.

В одном нерве могут присутствовать как чувствительные, так и двигательные волокна.

Нервный узел (ганглий) ― скопления тел нейронов за пределами ЦНС.

Также необходимо знать, что в нервной системе помимо нервных клеток присутствуют специальные клетки-спутники, основная задача которых ― создание поддержки и опоры для нервных клеток, а также их защита и питание.

Нервная система делится на центральную и периферическую.

К центральной нервной системе относятся головной и спинной мозг.

Функционально нервную систему делят на соматическую и вегетативную.

Развитие нервной системы в онтогенезе

Из эктодермы, наружного зародышевого листка, образуется группа клеток, которая затем дифференцируется в зачатки нервной ткани – нервную пластинку. Затем из нервной пластинки образуется нервная трубка, дающая начало спинному мозгу. Передняя часть нервной трубки расширяется и образует головной мозг. Также из частей нервной пластинки будет развиваться периферическая нервная система путем миграции клеток в определенные части зародыша и образования нервов и нервных узлов.