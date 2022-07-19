Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс

В отличие от микроэволюции, протекающей внутри популяции, макроэволюция ― эволюция надвидовая. Тем не менее, в макроэволюции действуют всё те же процессы: борьба за существование, естественный отбор.
Макроэволюция позвоночных
В общем смысле макроэволюцией можно назвать развитие жизни на Земле в целом, включая и ее происхождение.
Между микро- и макроэволюцией нельзя провести резкую грань, потому что процесс микроэволюции, первично вызывающий дивергенцию популяций (вплоть до видообразования), продолжается без какого-либо перерыва и на макроэволюционном уровне внутри вновь возникших форм.
Формы эволюции
Например, разные подвиды вьюрков на Галапагосских островах, конечности наземных и водных млекопитающих, ротовые аппараты разных типов у насекомых
Рисунок 1. Дивергенция вьюрков
Например, роющие конечности крота и медведки; колючки кактусов (видоизменённые листья), белой акации (прилистники) и боярышника (видоизменённые побеги); жабры рыб и жабры личинок стрекоз.
Рисунок 2. Конвергенция у водоплавающих (обтекаемая форма тела) и летающих (крылья) организмов
Например, развитие саблезубости у кошачьих, появление ласт у китообразных и ластоногих, сходство млекопитающих тропических лесов, обитающих на разных континентах.
Рисунок 3. Параллелизм в форме тела котика, тюленя и моржа
Например, динамика развития системы «растение – гусеницы, которые его поедают». Растение производит ядовитые для гусениц вещества, но определенные виды гусениц в ходе эволюции приобрели нечувствительность к растительным ядам; более того, они накапливают их в своем теле и сами становятся несъедобными для птиц.
Ещё один яркий пример коэволюции – совместная эволюция цветковых растений и их опылителей (коэволюция при мутуализме). Цветок некоторых растений устроен таким образом, что достать нектар может только один определённый вид.
Рисунок 4. Пример коэволюции – колибри и цветковые
Рисунок 5. Формы эволюционного процесса
Основные направления эволюции
Изучением направлений эволюции занимался русский биолог А. Н. Северцов. Учение о прогрессе в эволюции было в дальнейшем развито его учеником И. И. Шмальгаузеном.
К основным направлениям эволюции относятся:
1. Биологический прогресс.
2. Биологический регресс.
Биологический прогресс
Критерии биологического прогресса:
увеличение численности;
повышение видового разнообразия (прогрессивная дифференциация);
расширение ареала.
Механизм биологического прогресса:
возникновение новых приспособлений снижает гибель особей → средний уровень численности вида возрастает → увеличивается плотность населения → обостряется внутривидовая конкуренция + возрастает приспособленность → расширяется ареал → вид заселяет новые территории и вынужден приспосабливаться к новым условиям → отдельные популяции приобретают разные признаки (дивергенция признаков) → происходит образование дочерних таксонов.
По мнению А.Н. Северцова биологический прогресс может быть достигнут тремя путями:
1. Ароморфозом
2. Идиоадаптацией
3. Дегенерацией
Ароморфозы
Именно путем ароморфозов возникают крупные таксономические группы – отряды, классы, отделы и т.д.
С ароморфозами прежде всего связаны эволюционные преобразования кровеносной, дыхательной, нервной и других систем органов, оказывающих непосредственное влияние на увеличение интенсивности обмена веществ и энергии.
Ароморфозы формируются на основе наследственной изменчивости и естественного отбора и являются приспособлениями широкого значения. Они дают преимущества в борьбе за существование и открывают возможности освоения новой, прежде недоступной среды обитания.
Идиоадаптации
Повышения уровня организации при этом не происходит. Благодаря идиоадаптации образуются мелкие таксономические группы: виды, роды, семейства.
Виды идиоадаптаций:
1. по форме (жук-плавунец, обтекаемая форма у водных животных)
2. по окраске (см. подробнее “Результаты эволюции”)
3. по размножению (подбрасываемые кукушкой яиц в чужие гнёзда, забота о потомстве)
4. по передвижению (перепонки водоплавающих птиц, моржи, тюлени; трубчатые кости и киль у птиц).
5. приспособления к условиям окружающей среды (подкожный жир, линька и т. д.)
Дегенерация
В филогенезе А. Н. Северцов ввел понятия общей и частной дегенерации.
Общая дегенерация, по Северцову, связана с морфофизиологическим регрессом – упрощением организации. Происходит при переходе от активного образа жизни к более пассивному; к паразитическому и подземному образу жизни.
Так, малая подвижность и пассивный тип питания двустворчатых моллюсков привели к исчезновению головы, ленточные черви утратили пищеварительную систему.
При частной дегенерации у организмов в процессе их исторического развития редуцируются органы, имевшиеся у предков, например конечности у безногих ящериц, раковина у головоногих моллюсков. Причина редукции органов – отсутствие условий, необходимых для их развития и функционирования.
Направления биологического прогресса
Биологический регресс
Регресс, как правило, ведёт к вымиранию видов. В последнее время виновником биологического регресса часто становится человек.
Критерии биологического регресса:
снижение численности особей
уменьшение видового разнообразия
сужение ареала
В состоянии биологического регресса в настоящее время находятся крупные млекопитающие, такие, как уссурийский тигр, гепард, белый медведь, и целые группы животных: китообразные, амфибии, человекообразные обезьяны (кроме людей).