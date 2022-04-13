Органы чувств

Органы чувств ― система сбора информации из внешней и внутренней среды организма.

Дистанционные органы чувств воспринимают раздражения на расстоянии (например, органы зрения, слуха, обоняния); другие органы (вкусовые и осязания) ― лишь при непосредственном контакте.

Человек получает информацию посредством шести основных органов чувств:

глаза (зрение), уши (слух), язык (вкус), нос (обоняние), кожа (осязание, ощущение боли, температуры), вестибулярный аппарат (чувство равновесия и положения в пространстве, ускорение, ощущение веса).

Компоненты анализатора

Анализатор ― система нейронов, задача которых сводится к восприятию сигнала, проведению информации о нем в головной мозг и анализе раздражения.

Термин был впервые введен И.П. Павловым.

Выделяют три основных компонента анализатора:

Периферический компонент представлен рецепторами, воспринимающими изменения окружающей среды (определенные раздражители ― звук, свет, химические вещества, изменение положения частей тела).

Каждый рецептор настроен на определенный раздражитель, например:

Рецепторы Раздражители Колбочки и палочки органа зрения изменение яркости освещения Органа слуха звуковая волна Вестибулярный аппарат (реснитчатые клетки) изменения положения головы и тела в пространстве и направление движения тела Вкуса различные вещества (хеморецепция) Обоняния определенные вещества Кожные рецепторы холод, тепло, давление, боль

После того как рецептор получил сигнал о каком-то явлении, он генерирует нервный импульс и передает его на следующий компонент анализатора.

2. Проводниковый компонент передает сигнал в центральную нервную систему.

Передача происходит по нервам: информация от рецепторов глаза проходит по зрительному нерву, от рецепторов органов слуха ― по слуховому нерву и т.д.

3. Центральный компонент обеспечивает конечный анализ поступившей информации и создание образа (зрительного, слухового и т.д.).

За анализ информации, поступающей от разных анализаторов, отвечают разные участки коры больших полушарий (КБП): зрение ― затылочная доля, слух - височная доля, чувствительность ― теменная доля. Также в коре есть представительства и других анализаторов (вкусового, обонятельного, статокинетического), но о них на экзамене не спрашивают.

Внимание! При повреждении одного из трех компонентов анализатора весь анализатор прекращает функционировать.

Строение зрительного анализатора

Зрительный анализатор включает в себя периферическую часть (глазное яблоко с вспомогательной и оптической системами), проводящий отдел (зрительный нерв), корковую часть анализатора.

Периферический отдел = рецепторы сетчатки глаза.

Проводниковый отдел = зрительный нерв.

Центральный отдел = зрительный центр в затылочной доле коры больших полушарий.

Системы зрительного анализатора:

Вспомогательная (брови, веки, слезный аппарат) осуществляет защиту глазного яблока; Оптическая (роговица ― водянистая влага ― радужка ― зрачок ― хрусталик ― стекловидное тело) последовательно преломляет световые лучи путем отражения и изменения количества пропускаемого света; Световоспринимающая (фоторецепторы сетчатки: колбочки (цветное зрение) и палочки (четкость и черно-белое зрение)) преобразует световой луч в нервный импульс путем возбуждения рецепторов.

Проблемы со зрительным анализатором

Дальнозоркость (Плохо вблизи, Хорошо вдали) ― изображение возникает позади сетчатки из-за врожденной уменьшенной формы глазного яблока или приобретенного уменьшение выпуклости хрусталика в результате нарушения процесса питания глаза. Коррекция очками с двояковыпуклыми линзами:

Близорукость (Плохо вдали, Хорошо вблизи) ― изображение возникает впереди сетчатки из-за врожденной вытянутой формы глазного яблока или приобретенного ослабления мышц хрусталика, приводящего к увеличению кривизны). Коррекция очками с двояковогнутыми линзами:

Органы слуха и равновесия

Периферический отдел = чувствительные волосковые клетки кортиева органа.

Проводниковый отдел = слуховой нерв.

Центральный отдел = слуховой центр в височной доле коры больших полушарий

Волосистые клетки реагируют на колебания жидкости внутри уха и передают нервные импульсы в виде акустической информации в периферический отдел головного мозга.

Ухо — это сложный орган, выполняющий две функции: слушание, посредством которого мы воспринимаем звуки и интерпретируем их, таким образом, общаясь с окружающей средой; и поддержание равновесия тела.

Ухо делится на 3 отдела, функции которых различны:

Наружное ухо состоит из ушной раковины и внешнего слухового канала, его назначение состоит в улавливании звуков Среднее ухо находится в височной кости, отделено от внутреннего уха подвижной мембраной ― барабанной перепонкой ― и содержит три суставные косточки: молоточек, наковальню и стремечко, принимающие участие в передаче звуков улитке Внутреннее ухо, также называемое лабиринтом, сформировано из двух отделов, выполняющих различные функции: передний лабиринт, или улитка, где находится кортиев орган, ответствен за слух, и задний лабиринт, или полукружные каналы, в котором вырабатываются импульсы, принимающие участие в поддержании равновесия тела

Кортиев орган представляет собой совокупность волосковых (сенсорно-эпителиальных) клеток, которые осуществляют преобразование звукового раздражения в нервный импульс путем раздражения волосковой части клетки колебаниями текториальной мембраны.

Вестибулярный аппарат ― орган, воспринимающий изменения положения головы и тела в пространстве и направление движения тела у позвоночных животных и человека; часть внутреннего уха.

Периферический отдел = полукружные канальца и преддверие внутреннего уха.

Проводниковый отдел = преддверно-улитковый нерв.

Центральный отдел = кора мозжечка.

Вестибулярный аппарат — сложный рецептор вестибулярного анализатора. Структурная основа вестибулярного аппарата — комплекс скоплений реснитчатых клеток внутреннего уха, эндолимфы, включенных в неё известковых образований — отолитов и желеобразных купул (образований) в ампулах полукружных каналов. Из рецепторов равновесия поступают сигналы двух типов: статические (связанные с положением тела) и динамические (связанные с ускорением). И те, и другие сигналы возникают при механическом раздражении чувствительных волосков смещением.

Строение вкусового анализатора

Периферический отдел = представлен вкусовыми луковицами (почками), которые расположены в сосочках языка. В меньшем количестве вкусовые луковицы встречаются на мягком небе и задней стенке глотки.

Проводящий отдел = языкоглоточный нерв.

Центральный отдел = вкусовой центр в височной доле коры больших полушарий.

Строение обонятельного анализатора

Обонятельный анализатор отвечает за восприятие и анализ запаха.

Периферический отдел = рецепторы слизистой оболочки верхней части носовой полости. Обонятельные рецепторы в слизистой носа оканчиваются обонятельными ресничками. Газообразные вещества растворяются в слизи, окружающей реснички, затем в результате химической реакции возникает нервный импульс.

Проводниковый отдел = обонятельный нерв.

Центральный отдел = обонятельный центр, расположенный на нижней поверхности височной и лобной долей коры больших полушарий.

В коре происходит определение запаха и формируется адекватная на него реакция организма.

Строение кожного анализатора

Периферический отдел = кожные рецепторы (болевые, тактильные, температурные).

Проводниковый отдел = центростремительные нервы, спинной, продолговатый, промежуточный мозг.

Центральный отдел = центр кожной чувствительности в теменной доле коры больших полушарий.

К кожному анализатору относят совокупность анатомических образований, согласованной деятельностью которых определяются такие виды кожной чувствительности, как чувство давления, растяжения, прикосновения, вибрации, тепла, холода и боли.

Кожа различных участков тела имеет разное количество рецепторов и соответственно обладает неодинаковой чувствительностью. Особенно большое количество рецепторов расположено на поверхности губ, на кожной поверхности кончиков пальцев.

Рецепторы кожи

Рецепторы кожи представляют собой свободные нервные окончания, которые расположены на разной глубине. Для каждого воздействия существует свой тип рецепторов, отличающихся друг от друга по форме и строению.

Рецепторов прикосновения и давления (тактильной чувствительности) — это механорецепторы, к которым относятся как свободные нервные окончания, проникающие в эпидермис и воспринимающие давление, так и инкапсулированные (имеющие капсулу) окончания (например, тельца Мейснера).

Температурное чувство (чувство холода и теплоты) воспринимается разными терморецепторами. Одни из них (нервные тельца, колбы Краузе) возбуждаются действием холода, другие (луковицеобразные тельца Руффини) – под действием тепла. Холодовые рецепторы, проникающие между клетками эпидермиса, расположены более поверхностно, чем тепловые.

Болевые рецепторы (ноцирецепторы) представляют собой специальные свободные нервные окончания.