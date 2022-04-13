Отдел Покрытосеменные

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Микробиология, микология
Морфология вирусов Характеристика грибов Морфология бактерий Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Классификация грибов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение вирусов в природе и для человека
Организм как биологическая система
Влияние вредных привычек на организм и стресса Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Половое размножение Гаметогенез Мутационная изменчивость Бесполое размножение Типы размножения Ритмическая деятельность организма. Значение сна Постэмбриональный период развития Органогенез Комбинативная изменчивость
Задания части 2 ОГЭ
Задание 25. Задание с таблицей Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Водные экосистемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Виды экосистем Смена сообществ
Зоология
Общая характеристика животных Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Пресмыкающиеся Тип Круглые черви Тип Плоские черви Разнообразие класса Птицы Общая характеристика класса Млекопитающие Классы моллюсков Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Земноводные Тип Членистоногие Разнообразие класса Земноводные Одноклеточные организмы Разнообразие класса Млекопитающие Классы членистоногих Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Кишечнополостные Жизненные циклы паразитических червей Подтип Бесчерепные Подтип Оболочники Тип Хордовые Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски
Эволюция живой природы
Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Доказательства эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Синтетическая теория эволюции Свойства популяции Формы естественного отбора Микроэволюция. Способы видообразования Основные эволюционные представления
Ботаника
Характеристика растительного организма Ткани высших растений Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Строение цветка Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Строение и разнообразие плодов Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Строение и жизнедеятельность водорослей Вегетативные органы растений. Лист Размножение водорослей Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Голосеменные Строение семени Отдел Покрытосеменные
Генетика
Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики Наследственные заболевания
Антропогенез
Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия Биологические науки Уровни организации живой природы
Организм человека и его здоровье
Инфекционные заболевания человека Отделы пищеварительной системы Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Внутренняя среда организма Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат Органы чувств Железы пищеварительной системы Неинфекционные заболевания человека Половая система Роль витаминов Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Перифирическая нервная система Дыхательная система Лимфатическая система Ткани в организме человека Сердечно-сосудистая система Строение и функции нервной системы. ЦНС Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Эндокринная система Иммунная система и иммунитет Большой и малый круги кровообращения

Отдел Покрытосеменные

Цветковые – самая распространенная группа растений на Земле. Этот отдел включает в себя 500 семейств, в которые входят около 250 тысяч видов. Наибольшее количество покрытосеменных растений обитает во влажных тропиках, однако их можно встретить практически во всех климатических зонах.

Эти растения впервые возникли в начале Мелового периода Мезозойской эры. Их предками, вероятнее всего, были голосеменные. Благодаря хорошо развитой способности к эволюционным изменениям – развитию приспособленности к разнообразным средам обитания – уже к концу периода Покрытосеменные заняли господствующее положение в растительном мире, которое остается за ними и до настоящего времени.

Необходимо понимать, какие именно признаки и свойства Цветковых растений позволяют им так широко распространиться по Земному шару.

Цветок – видоизмененный побег – отлично приспособлен для семенного размножения. Появление цветка стало решающим факторов в эволюции растений.

В отличие от голосеменных, цветковые растения могут опыляться не только ветром, но и насекомыми. Эволюция цветков шла параллельно с эволюцией насекомых, что позволило им адаптироваться друг под друга. Яркая окраска, душистый аромат, съедобные пыльца и нектар – все это привлекает насекомых-опылителей, которые на своем теле переносят пыльцу от цветка к цветку.

Опыление насекомыми требует меньшего количества пыльцы и более эффективно. Вид опыления влияет не только на форму и размер цветка, но и на особенности жизнедеятельности.

Сравнительная характеристика ветро- и насекомоопыляемых растений.

Ветроопыляемые и насекомоопыляемые растения

(Внимание! Задание 23)

Еще одно отличие от голосеменных – закрытое положение семязачатков. Они располагаются не голо на семенных чешуях, а прикрыты (защищены) завязью пестика.

Проводящая ткань у покрытосеменных достигла максимального развития: появились настоящие сосуды, которые обеспечивают быстрый и эффективный восходящий и нисходящий транспорт веществ в растении.

Гаметофит покрытосеменных еще больше редуцирован: они утратили и антеридии, и архегонии.

Таким образом, гаметофит представляет собой всего несколько клеток: мужской – пыльцевое зерно, женский – зародышевый мешок. Развитие таких гаметофитов идет значительно быстрее и является прогрессивной чертой покрытосеменных.

Двойное оплодотворение ведет к формированию не только зиготы, но и богатого ценными питательными веществами эндосперма.

Спорофит у покрытосеменных представлен самыми разнообразными формами: лианами, деревьями, кустарниками, одно- и многолетними травами. Это позволяет им заселять обширные территории с различными условиями окружающей среды.

Цветковые растения – единственная группа, способная создавать фитоценозы – ярусные сообщества. Ярусность позволяет растениям с различными потребностями сосуществовать на одной территории. Светолюбивые растения обычно занимают более высокое положение, теневыносливые растут в нижних ярусах.

Прочитайте темы: “Строение цветка”, “Строение и разнообразие плодов” и переходите к тестированию.