Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания

Человек не прекращает дышать всю свою жизнь, поэтому чистота воздуха имеет огромное значение. Примеси различных веществ в воздухе отрицательно сказываются на его здоровье.

Последствия загрязнения воздуха

Загрязнение атмосферы представляет опасность для здоровья и жизни людей: увеличивается число онкологических заболеваний дыхательной системы, возрастает число слизистых оболочек дыхательных путей, снижению общей сопротивляемости организма.

Основными загрязнителями помещений являются пыль, микроорганизмы, оксиды серы, азота, углерода, органические примеси.

Больные люди – это источники микроорганизмов, они выделяют возбудителей заболеваний при дыхании, чихании, разговоре. В помещении, где скапливается много людей, основным источником органических примесей является разлагающийся пот. При этом загрязнении воздуха снижается активность нервной системы, люди быстрее утомляются, ухудшается память.

Важный фактор риска дыхательной системы

Курение и вдыхание дыма, содержащего наркотические вещества, особенно опасно для здоровья человека.

В связи с высокой чувствительностью слизистой оболочки у курильщиков чаще возникают заболевания дыхательной системы, и они бывают более серьезными, перерастают в бронхиты и воспаления легких. Также из-за курения гораздо выше вероятность рака легких.

Жизненная емкость легких курящих меньше на 1 л - 1,5 л чем у некурящих, это снижает эффективность газообмена в легких.

Первая помощь при нарушениях дыхания

При помощи утопающему необходимо расчистить дыхательные пути от песка и ила и освободить легкие от воды.

Для освобождения легких от воды утопающего кладут вниз лицом на колено и резкими движениями сдавливают грудную клетку и живот. При необходимости стоит сделать искусственное дыхание.

Техника искусственного дыхания

При завалах землей очистить нос и рот от грязи. Пострадавшего положить лицом вверх на твердую поверхность, с помощью валика запрокинуть голову назад для того, чтобы корень языка не закрывал проход в дыхательное горло. Встать сбоку у изголовья пострадавшего Есть два варианта техники искусственного дыхания: «рот в нос» или «рот в рот». При использовании техники «рот в рот» спасатель делает глубокий вдох и, закрыв нос пострадавшего, выдыхает ему в рот. Если грудная клетка расширилась, то техника выполнена правильно. Затем следует надавить на грудную клетку и сделать выдох. Оба действия необходимо производить ритмично – 16-20 раз в минуту. При способе «рот в нос» следует закрыть пострадавшему рот и выдыхать воздух через нос, наполняя его легкие воздухом. При сдавливании горла, западении языка (например, при потере сознания) может произойти удушье. Чтобы этого не произошло, следует открыть пострадавшему рот и вытянуть язык вперед или поместить валик под голову так, чтобы голова была откинута назад Для возбуждения дыхательного центра необходимо дать понюхать нашатырный спирт

При правильно исполненной технике искусственного дыхания спасатель как бы дышит за пострадавшего.