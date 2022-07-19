Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Селекция микроорганизмов Постэмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Бесполое размножение Органогенез Эмбриональный период развития Типы размножения Половое размножение Селекция животных Организм - целостная саморегулирующаяся система Селекция растений Комбинативная изменчивость Гаметогенез
Эволюция живой природы
Формы естественного отбора Результаты эволюции Свойства популяции Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Микроэволюция. Способы видообразования Законы и правила в теории эволюции Синтетическая теория эволюции Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Происхождение человека Формы борьбы за существование Доказательства эволюции Взаимодействие природы и общества
Экосистемы и присущие им закономерности
Круговорот веществ Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Сукцессия Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Экологические проблемы
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки
Цитология
Общее строение клетки, классификация органоидов Двумембранные органоиды Органические вещества клетки. Углеводы Репликация ДНК Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Липиды Клеточная теория Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Метаболизм и основные понятия Биосинтез белка Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Транспорт веществ в клетке Пластический обмен. Хемосинтез Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Мейоз Клеточный цикл Одномембранные органоиды Митоз Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств
Генетика
Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола

Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств

Все клеточные формы жизни на Земле можно разделить на два надцарства на основании строения составляющих их клеток:

Прокариоты (доядерные) – более простые по строению и возникли в процессе эволюции раньше;

Эукариоты (ядерные) – более сложные, возникли позже.

Клетки, составляющие тело человека, в основном, являются эукариотическими.

Несмотря на многообразие форм, организация клеток всех живых организмов подчинена единым структурным принципам:

● Общий план строения клетки: наличие клеточной мембраны, цитоплазмы, ядра

● Принципиальное сходство процессов обмена веществ и энергии в клетке

● Кодирование наследственной информации при помощи нуклеиновых кислот

● Единство химического состава клеток

● Сходные процессы деления клеток

Прокариоты (от лат. Pro – перед, до и греч. Κάρῠον – ядро, орех) – организмы, не обладающие, в отличие от эукариот, оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами (за исключением плоских цистерн у фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий).

У прокариот генетический материал представлен кольцевой молекулой ДНК (нуклеоидом). Основное содержимое клетки, заполняющее весь её объём, — вязкая зернистая цитоплазма.

К прокариотам относятся бактерии, в том числе цианобактерии (сине-зелёные водоросли), и археи.

• Нуклеоид — не ограниченный мембранами участок цитоплазмы, в котором расположена кольцевая молекула ДНК — «бактериальная хромосома», где хранится весь генетический материал клетки.

· Плазмиды — небольшие дополнительные кольцевые молекулы ДНК, несущие обычно всего несколько генов. Плазмиды, в отличие от бактериальной хромосомы, не являются обязательным компонентом клетки. Обычно они придают бактерии определенные полезные для неё свойства, такие как устойчивость к антибиотикам.

• Жгутики — органеллы движения некоторых бактерий. Бактериальный жгутик построен значительно проще эукариотического, и он в 10 раз тоньше, внешне не покрыт плазматической мембраной и состоит из одинаковых молекул белков, которые образуют цилиндр. В мембране жгутик закреплен при помощи базального тела.

Пили — поверхностные структуры, присутствующие у многих бактериальных клеток и представляющие собой прямые белковые цилиндры. Пили участвуют в передаче генетического материала между бактериальными клетками (конъюгация).

Споры (эндоспоры) — окруженные плотной оболочкой структуры, содержащие ДНК бактерии и обеспечивающее выживание в неблагоприятных условиях. К образованию спор способны лишь некоторые виды прокариот, в частности, возбудитель столбняка, возбудитель ботулизма и возбудитель сибирской язвы. Споры бактерий могут выдерживать довольно жесткие условия среды, такие как длительное высушивание, кипячение, коротковолновое облучение.

• Слизистая капсула – слизистая структура, располагающаяся над клеточной стенкой, состоит из полисахаридов.

Эукариоты (от греч. Ευ – хорошо, полностью и κάρῠον – ядро, орех) – организмы, обладающие оформленным клеточным ядром, отграниченным от цитоплазмы ядерной оболочкой.

Генетический материал заключён в нескольких линейных двухцепочных молекулах ДНК (в зависимости от вида организмов их число на ядро может колебаться от двух до нескольких сотен), прикреплённых изнутри к мембране клеточного ядра и образующих у подавляющего большинства комплекс с белками-гистонами, называемый хроматином.

В клетках эукариот имеется система внутренних мембран, образующих, помимо ядра, ряд других органоидов (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи и др.). Кроме того, у подавляющего большинства имеются постоянные внутриклеточные симбионты – митохондрии, а у водорослей и растений – пластиды.

Прокариоты Эукариоты
Средний диаметр 0,5-10 мкм Средний диаметр 10-100 мкм
Имеют одну кольцевую молекулу ДНК, размещенную в цитоплазме Имеют несколько линейных молекул ДНК – хромосом, локализованных в ядре
Деление клетки происходит посредством бинарного деления, без образования веретена деления. Деление клетки происходит путем мейоза или митоза.
Отсутствуют мембранные органоиды, иногда плазмалемма образует выпячивание внутрь клетки Присутствует большое количество мембранных органелл

В природе выделяют четыре царства живой природы.

Царство Бактерии

Бактериальная клетка – типичная клетка прокариот.

1. Ядерный аппарат. Кольцевая ДНК – нуклеоид. Есть плазмиды.

2. Клеточная стенка из муреина.

3. Не имеет мембранных органоидов. Есть только рибосомы, редко бывают вакуоли.

4. Запасает различные полисахариды.

5. По способу питания может быть, как автотрофом, так и гетеротрофом.

Царство Грибы

Клетка грибов:

1. Имеет ядро. Линейные хромосомы.

2. Клеточная стенка есть, содержит хитин.

3. Имеет мембранные органоиды. Вакуоли развиваются у старых клеток.

4. Запасающий углевод – гликоген.

5. По способу питания гетеротрофы.

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Тело гриба образовано нитевидными структурами в один ряд клеток – гифами. У некоторых грибов перегородки между клетками утрачиваются, и возникает грибница, состоящая из одной гигантской многоядерной клетки. Грибы не способны к активному движению, зато они могут расти неограниченно – это признаки, которые объединяют грибы с растениями.

Царство Растения

Клетка растений:

1. Имеет ядро. Линейные хромосомы.

2. Клеточная стенка есть, содержит целлюлозу.

3. Имеет мембранные органоиды.

Есть крупные вакуоли с клеточным соком и пластиды – главное отличие растительной клетки от других.

4. Запасающий углевод – крахмал.

5. По способу питания автотрофы.

Для обеспечения фотосинтеза в клетках растений содержатся пластиды, несущие хлорофилл и другие пигменты.

Картинки по запросу "растительная клетка""

Царство Животные

Клетка животных:

1. Имеет ядро. Линейные хромосомы.

2. Клеточная стенка отсутствует. Поэтому клетка животных способна к фаго –и пиноцитозу. Имеет гликокаликс, который выполняет рецепторную и маркерную функции.

3. Имеет мембранные органоиды. Есть клеточный центр. В некоторых клетках есть мелкие сократительные и пищеварительные вакуоли.

4. Запасающий углевод – гликоген.

5. По способу питания гетеротрофы.

Для лучшего запоминания закрепим информацию о клетках разных царств в таблице.