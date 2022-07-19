Многообразие водорослей

Водоросли включают в себя около 25-30 тысяч видов. В соответствии с основной классификацией они делятся на Зеленые, Бурые и Красные водоросли.

Это деление основано на различиях в строении таллома, разном наборе фотосинтезирующих пигментов и запасных веществ, а также особенностях размножения и жизненного цикла.

Наиболее существенно на место обитания водорослей влияет характер пигмента, участвующего в фотосинтезе.

Отдел Зеленые водоросли

Самая распространенная группа – содержат зеленые и оранжевые пигменты, они способны улавливать ультрафиолетовые лучи, распространяющиеся на суше и сквозь сравнительно небольшую толщу воды.

Известно около 5700 видов зеленых водорослей, объединяемых в 360 родов.

Распространены преимущественно в пресных водах, встречаются и в морях.

Немногие зеленые водоросли приспособились к существованию на стволах деревьев, в почве и т.п.

Есть одноклеточные, колониальные и многоклеточные зеленые водоросли.

Из одноклеточных зеленых водорослей наиболее известны представители родов хлорелла, хлорококк, хламидомонада.

Хлорелла. Растения из рода хлорелла похожи на мелкие зеленые шарики. Каждый такой шарик представляет собой одну клетку, диаметр которой не превышает 15 мкм. Хлореллы обитают в пресной воде, на стволах деревьев, а также входят в состав тела лишайников.

Размножение хлореллы

Снаружи хлорелла покрыта оболочкой, под которой находятся цитоплазма, ядро, крупный хроматофор.

У зеленых водорослей хроматофор, как хлоропласты цветковых растений, содержит хлорофилл, который и придает всему организму зеленую окраску.

Через оболочку хлорелла поглощает воду, растворы минеральных веществ и углекислый газ.

Хлорелла способствует очищению водоемов от растворенных органических веществ, служит пищей мелким животным. В связи с этим ее используют в очистке сточных вод и в получении корма для сельскохозяйственных животных.

Хлорококк. Водоросли этого рода распространены повсеместно. Они образуют зеленый налет на деревьях, почве, скалах, вызывают «цветение воды», а также входят в состав тела лишайников. Их клетки округлой формы с плотной оболочкой, более крупные по сравнению с хлореллой. Основное отличие от хлореллы заключается в образовании зооспор – спор, имеющих жгутики.

Хлорококк

Хламидомонада. В отличие от хлореллы и хлорококка, хламидомонада обитает в пресных водоемах и ведет подвижный образ жизни. Она имеет 2 жгутика и светочувствительный глазок.

Хламидомонада

Летом при благоприятных условиях жизни хламидомонада быстро размножается делением. При похолодании или пересыхании водоемов и других неблагоприятных условиях хламидомонада размножается половым путем.

К многоклеточным зеленым водорослям относятся спирогира, улотрикс, кладофора.

Спирогира – нитчатая водоросль, состоящая из цилиндрических клеток. Спирогира является одной из наиболее распространённых водорослей пресных вод всех частей света, встречается также и в солоноватых водах. Спирогира образует большие ватообразные скопления, которые плавают на поверхности воды или стелются по дну и очень часто встречаются в тине стоячих и текучих вод, в прудах, болотах, канавах, реках и т.д.

Улотрикс – нитчатая водоросль. Представители обитают в морских и пресных водах, образуя на подводных предметах тину зелёного цвета.

Кладофора – нитчатая водоросль, тело представляет собой длинные разветвлённые нити, состоящие из одного ряда крупных клеток, в длину нередко достигающих 0,3 мм. Представители распространены в морских, солоноватых и пресных водах, где зачастую доминируют в составе перифитона, образуя массы тины. Устойчивы к воздействию растительноядных организмов.

представители Зеленых водорослей

Отдел Красные водоросли

Красные водоросли – имеют зеленый, оранжевый, красный и синий пигменты. Эти пигменты способны поглощать свет, проникающий сквозь значительную толщу воды, поэтому они могут обитать на дне морей, на еще большей глубине по сравнению с бурыми водорослями.

Поскольку большой пласт воды оказывает на растения значительное давление, их клеточная стенка модифицировалась: в ней появились прочные вещества (карбонаты кальция и магния)

Местообитание

Из 4000 видов красных водорослей (багрянок) только 200 видов обитает в пресноводных водоемах и почвах. Багрянки – глубоководные организмы. Они могут обитать на глубине до 100-200 м (а отдельные представители обнаружены на глубине до 300 и даже 500 м), но могут развиваться и в верхних горизонтах моря.

Строение красных водорослей

Слоевище (таллом) красных водорослей, как правило, многоклеточное (нитчатое или пластинчатое), редко одноклеточное. Некоторые красные водоросли, например кораллины, имеют скелет, состоящий из углекислого кальция (СаСO3) или магния (MgCO3). Они участвуют в образовании коралловых рифов.

Красными эти водоросли выглядят только, если их вытащить на поверхность. На большой глубине водолазам они кажутся черными, настолько эффективно поглощают они весь падающий на них свет.

Отсутствие жгутиковых форм на всех стадиях размножения – характерный признак красных водорослей.

Предполагают, что багрянки, в отличие от других водорослей, произошли от древних, примитивных эукариот, еще лишенных жгутиков.

Отдел Бурые водоросли

Бурые водоросли содержат помимо зеленого и оранжевого еще и бурый пигмент, который способен улавливать спектр лучей, проходящий в более глубокие слои воды. Поэтому в основном эти водоросли живут на дне морей.

Бурые водоросли обитают практически только в морях (в пресных водоемах встречается всего несколько видов). Глубина обитания относительно небольшая, для большинства видов – 5-15 м, но некоторые виды распространены до глубины 40-100 м и даже 200 м. Бурые водоросли входят в экологическую группу бентосных (донных) организмов.

Слоевище бурых водорослей – только многоклеточное. Крупные, иногда многометровые слоевища бурых водорослей удерживаются на плаву благодаря расположенным в талломе воздушным пузырькам.