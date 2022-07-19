Строение и функции нервной системы. ЦНС

Нервная система ― целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая совместно с эндокринной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма человека и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды.

Нервная система действует как интегративная система, связывая в одно целое чувствительность, двигательную активность и работу других регуляторных систем (эндокринной и иммунной).

Основные понятия

Нейрон ― основная структурная и функциональная (то есть элементарная) единица нервной ткани.

Рисунок 1. Строение нейрона

На рисунке показано типичное строение нейрона. Его отличительной чертой являются множественные отростки. Также стоит отметить, что нейроны всегда имеют только одно ядро. Мы остановимся на элементах рисунка более подробно:

1. Аксон ― длинный отросток нейрона, может достигать в длину 1 м. Покрыт миелиновой оболочкой. Передает информацию от тела нейрона. Такое направление называется центробежным.

2. Дендриты ― короткие, сильно ветвящиеся отростки нейрона, несут информацию к нейрону. Такое направление называют центростремительным.

Информация в нервной системе передается с помощью нервного импульса ― электрической волны, бегущей по отросткам. Чтобы передавать информацию от клетки к клетке, а также к исполнительным органам (мышцам, железам), существуют специальные контакты, они называются синапсами.

3. Синапс ― место соединения аксона одной нервной клетки с дендритом (или телом) другой, а также с мышечным волокном или секретирующей железой.

Как работает синапс:

1. Возбуждение достигает аксона пресинаптического нейрона;

2. В результате в синаптическую щель выбрасывается медиатор из синаптических пузырьков (медиатор — химический сигнал, который передает нервный импульс от клетки к клетке);

3. Медиатор связывается с рецептором на постсинаптической мембране, вызывает возбуждение постсинаптического нейрона;

Рисунок 2. Синапс

Нерв ― совокупность аксонов, организованных в пучок и покрытых соединительной тканью.

Их задача ― связь ЦНС и иннервируемых органов.

Волокна, которые несут информацию к центру, называют чувствительными .

Те, которые несут импульсы к исполнительному органу, называются двигательными.

В одном нерве могут присутствовать как чувствительные, так и двигательные волокна.

Нервный узел (ганглий) ― скопления тел нейронов за пределами ЦНС.

Также необходимо знать, что в нервной системе помимо нервных клеток присутствуют специальные клетки-спутники, основная задача которых ― создание поддержки и опоры для нервных клеток, а также их защита и питание.

Центральная нервная система

Нервная система делится на центральную и периферическую.

К центральной нервной системе относятся головной и спинной мозг.

Головной мозг

Головной мозг ― передний отдел центральной нервной системы, состоящий из пяти частей:

Переднего Промежуточного Среднего Заднего (мост и мозжечок) Продолговатого мозга.

Необходимо знать взаиморасположение и функции каждого отдела.

Рисунок 3. Отделы головного мозга

Кора больших полушарий

Кора больших полушарий головного мозга представляет собой наиболее молодое образование центральной нервной системы.

Деятельность коры больших полушарий основана на принципе условного рефлекса, поэтому ее называют условно-рефлекторной.

Она осуществляет быструю связь с внешней средой и приспособление организма к изменяющимся условиям внешней среды.

Глубокие борозды делят каждое полушарие большого мозга на лобную, височную, теменную, затылочную доли и островок.

Рисунок 4. Доли коры больших полушарий

Сенсорные зоны коры больших полушарий ― участки коры, в которых располагаются центральные отделы анализаторов.

Доля КБП Анализатор Затылочная доля зрительная зона Височная доля слуховая зона Теменная доля зона вкусовых ощущений Гиппокамп и височная доля зона обонятельных ощущений

Всего от ствола головного мозга отходит 12 пар черепно-мозговых нервов (обонятельный, зрительный, глазодвигательный, лицевой и другие).

Спинной мозг

Находится в позвоночном канале. Он представляет собой цилиндрический тяж длиной 43-45 см и массой около 30 г.

Спинной мозг омывается спинномозговой жидкостью, которая защищает его от толчков.

Наверху спинной мозг переходит в нижний отдел головного мозга ― продолговатый мозг, а внизу заканчивается на уровне поясничных позвонков.

Спинной мозг разделен на две симметричные половины передней и задней продольными бороздами.

Рисунок 5. Строение спинного мозга

В центре спинного мозга проходит спинномозговой канал , заполненный спинномозговой жидкостью. Вокруг него сосредоточено серое вещество , образованное телами нейронов, на поперечном срезе имеющее форму бабочки (в нём различают передние, задние и боковые рога ).

Наружный слой спинного мозга образован белым веществом, состоящим из отростков нейронов, образующих проводящие пути.

Для экзамена важно понимание понятия «рефлекторная дуга»: В ее состав входят три звена: ● Чувствительный нейрон (передает сгенерированное возбуждение в спинной мозг); ● Вставочный нейрон (передает импульс от чувствительного нейрона на вставочный, либо в другой отдел ЦНС); ● Двигательный нейрон (посылает нервный импульс к рабочему органу).

Рисунок 6. Спинной мозг

Спинной мозг подразделяется на участки — сегменты .

От каждого сегмента отходят спинномозговые нервы. Всего от спинного мозга отходит 31 пара смешанных спинномозговых нервов , каждый из которых начинается двумя корешками: передним (двигательным) и задним (чувствительным).

В составе передних корешков находятся также вегетативные нервные волокна.

На задних корешках расположены нервные узлы — скопления тел чувствительных нейронов.

Соединяясь, корешки образуют смешанные нервы. Каждая пара спинномозговых нервов иннервирует определенный участок тела.

Функции спинного мозга:

Спинной мозг выполняет две основные функции: рефлекторную и проводниковую.

● рефлекторная — осуществляется соматической и вегетативной нервными системами.

● проводниковая — осуществляется белым веществом восходящих и нисходящих проводящих путей.

Прочитайте тему “Периферическая нервная система” и “Рефлекторная дуга.Рефлексы.Торможение” и переходите к тестированию.