Опорно-двигательный аппарат человека

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм как биологическая система
Органогенез Бесполое размножение Гаметогенез Селекция животных Ненаследственная изменчивость Половое размножение Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Эмбриональный период развития Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов
Цитология
Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Органические вещества клетки. Белки Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Биосинтез белка Митоз Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Немембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Общее строение клетки, классификация органоидов Репликация ДНК Мейоз Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Минеральные вещества клетки, вода Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Определение вида и популяции Результаты эволюции Происхождение человека Доказательства эволюции Формы естественного отбора Формы борьбы за существование Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Генетика
Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана)
Микробиология, микология
Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология вирусов Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека
Биология как наука. Методы научного познания
Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Отделы пищеварительной системы Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Эндокринная система Органы чувств Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Большой и малый круги кровообращения Половая система Покровная система Внутренняя среда организма Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Неинфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Лимфатическая система Железы пищеварительной системы Дыхательная система
Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха
Ботаника
Строение цветка Характеристика растительного организма Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Папоротникообразные Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Классы Однодольные и Двудольные Отдел Мхи Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Двойное оплодотворение цветковых Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные
Зоология
Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Тип Хордовые Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Тип Кольчатые черви Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Подтип Бесчерепные Тип Моллюски Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Разнообразие класса Пресмыкающиеся Классы моллюсков Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Плоские черви
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком

Опорно-двигательный аппарат человека

Опорно-двигательный аппарат — это совокупность мышц, костей, формирующих скелет, и их сочленений, которые позволяют человеку управлять телом, его движениями.

В опорно-двигательном аппарате выделяют две части: пассивную и активную.

  • Пассивная часть представляет собой скелет, образованный костями и их соединениями (в скелете человека более 200 костей и их соединений).

  • Активная часть представлена скелетными мышцами, образованными поперечнополосатой мышечной тканью, диафрагмой, стенками внутренних органов.

Скелет человека

Скелет выполняет две основные функции: механическую и биологическую.

Механическая функция:

– опорная функция — кости вместе с их соединениями составляют опору тела, к которой прикрепляются мягкие ткани и органы;

– функция передвижения (с помощью скелетных мышц);

– рессорная функцию — за счет суставных хрящей и других конструкций скелета (свод стопы, изгибы позвоночника), смягчающих толчки и сотрясения;

– защитную функцию — формирование костных образований для защиты важных органов: головного и спинного мозга; сердца, легких, органов половой системы.

Биологическая функция:

– кроветворная функция — красный костный мозг, находящийся в костях, является источником клеток крови;

– запасающая функция — кости служат депо для многих неорганических соединений: фосфора, кальция, железа, магния и поэтому участвуют в поддержании постоянного минерального состава внутренней среды организма.

Скелет человека образован разного вида костями. По форме и строению кости делятся на:

  • Трубчатые кости (длинные и короткие) — это кости скелета свободных конечностей; Функции: образуют скелет конечностей. Рычажная: способность к передвижению и подъёму тяжестей.

  • Губчатые кости: длинные — ребра и грудина; короткие — позвонки, кости запястья, предплюсны; Функция: двигательная.

  • Плоские кости — кости крыши черепа, лопатка, тазовая кость, построенные из губчатого вещества, окруженного пластинкой компактного вещества; Функция: защита внутренних органов, прикрепление свободных конечностей.

  • Смешанные кости — височные и основания черепа. Функции различны.

Картинки по запросу типы костей человека

Рисунок 1. Типы костей

Строение кости

Кости также участвуют в минеральном обмене и выполняют кроветворную функцию.

  • Кости образованы в основном соединительной костной тканью. В состав кости входят органические и неорганические вещества. Органическое вещество — остеин, придающий ей эластичность и упругость; твердость кость приобретает благодаря накоплению в ней минеральных веществ (кальция, фосфора). В костях детей больше органических веществ, поэтому они очень упруги, поддаются искривлению и менее ломки. У взрослого человека на 2/3 минеральных веществ приходится 1/3 органических, поэтому к старости кости становятся хрупкими и чаще подвержены переломам.

  • Поверхность кости покрыта надкостницей, обеспечивающей рост кости в толщину, чувствительность, питание, срастание костей после переломов.

  • В длину кость растет благодаря делению групп клеток, находящихся на ее концах. На суставных поверхностях надкостницы нет.

  • Кость состоит из плотного компактного и губчатого вещества. Тело длинных костей образовано компактным веществом, под слоем которого в коротких и плоских костях, а также на концах длинных костей находится губчатое вещество.

  • Полость между перегородками губчатого вещества заполнена красным костным мозгом — тканью, образующей клетки крови.

Похожее изображение

Рисунок 2. Строение трубчатой кости

Части трубчатой кости:

Диафиз (тело кости) – костная трубка из компактного вещества, содержащая жёлтый костный мозг.

Метафиз – концы диафиза из губчатого вещества, прилегающие к эпифизу.

Эпифиз – суставные концы из губчатого вещества.

Рисунок 2. Части трубчатой кости

В состав кости входит:

● органическое вещество — оссеин, придающий ей эластичность и упругость;

● вода;

● твердость кость приобретает благодаря накоплению в ней минеральных веществ (кальция, фосфора).

В костях детей больше органических веществ, поэтому они очень упруги, поддаются искривлению и менее ломки. У взрослого человека на 2/3 минеральных веществ приходится 1/3 органических, поэтому к старости кости становятся хрупкими и чаще подвержены переломам.

Рисунок 3. Состав костей

Соединения костей

Все соединения костей можно разделить на две группы:

  • непрерывные (=неподвижные) соединения, более ранние по развитию в филогенезе, неподвижные или малоподвижные по функции; осуществляется посредством соединительной ткани, хрящей и костной ткани (кости собственно черепа), которые образуют швы.

  • прерывные (=подвижные) соединения, более поздние по развитию и более подвижные по функции. Образуют сустав. Все суставы имеют общий план строения, включающий суставную полость, суставную сумку и суставные поверхности.

Между этими формами существует переходная — от непрерывных к прерывным или наоборот — полусустав.

Сустав образован суставными поверхностями, покрытыми суставным хрящом, суставной соединительно-тканной сумкой, суставной полостью, содержащей суставную жидкость.

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Рисунок 3. Строение сустава

  • Суставная полость выделяется условно, так как в норме между суставной сумкой и суставными концами костей пустоты не существует, а находится жидкость.

  • Суставная сумка состоит из двух слоев, наружный слой переходит в надкостницу. Внутренний слой выделяет в полость сустава жидкость, играющую роль смазки, обеспечивая свободное скольжение суставных поверхностей.

  • Суставные поверхности сочленяющихся костей покрыты суставным хрящом. Гладкая поверхность суставных хрящей способствует движению в суставах.

  • В зависимости от количества сочленяющихся костей суставы делятся на: простые, в которых соединяется две кости (плечевой, тазобедренный); сложные, в которых сочленяется больше двух костей (локтевой, коленный).

Скелет человека

Скелет человека состоит из:

● скелета головы, черепа;

● скелета туловища, которое подразделяется на позвоночник и грудную клетку, состоящую из ребер и грудины;

● скелета конечностей (скелет свободных конечностей, скелет пояса конечности).