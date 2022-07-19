Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц

Скелетные мышцы образованы поперечнополосатыми мышечными волокнами. Волокна образуют брюшко мышцы, которое на концах переходит в сухожилия, прикрепляющиеся к костям.
Внутри мышечного волокна расположены сократительные нити – миофибриллы.
Каждый мышечный пучок окружен соединительной тканью, а вся мышца – фасцией – соединительнотканной общей оболочкой.
В мышце находятся кровеносные и лимфатические сосуды, которые питают мышечную ткань, нервы, которые управляют ей.
Стенки внутренних органов (кишечника, желудка, мочевого пузыря и других) образованы гладкой мышечной тканью, а сердце – из коротких переплетенных волокон поперечнополосатой мышечной ткани, соединенных мостиками.
Мышечное волокно возбуждается нервными импульсами, поступающими от мотонейронов. Передача возбуждения происходит в нервно-мышечном синапсе. Сокращение мышцы складывается из суммы сокращений отдельных мышечных волокон.
Утомление мышц ― временное понижение работоспособности органа. Утомление мышц связано с накоплением в них молочной кислоты. Кроме того, при утомлении расходуются запасы гликогена, а следовательно, снижается интенсивность синтеза АТФ.
Работоспособность мышц повышается при тренировках.
Мышечная система человека
По выполняемой функции различают дыхательные, жевательные, мимические мышцы.
По действию на суставы: сгибатели, разгибатели, отводящие, приводящие, вращательные, сжиматели.
Если две мышцы в суставе выполняют одно действие, такие мышцы называются синергистами, если мышцы выполняют противоположные действия ― антагонистами.
В выполнении человеком любого движения принимают участие две группы противоположно действующих мышц: сгибатели и разгибатели суставов.
Сгибание в суставе осуществляется при сокращении мышц-сгибателей и одновременном расслаблении мышц-разгибателей.
Согласованная деятельность мышц-сгибателей и мышц-разгибателей возможна благодаря чередованию процессов возбуждения и торможения в спинном мозге. Например, сокращение мышц-сгибателей руки вызвано возбуждением двигательных нейронов спинного мозга. Одновременно расслабляются мышцы-разгибатели. Это связано с торможением двигательных нейронов.
Мышцы-сгибатели и разгибатели сустава могут одновременно находиться в расслабленном состоянии. Так, мышцы, свободно висящей вдоль тела руки, находятся в состоянии расслабления.
При удержании гири или гантели в горизонтально вытянутой руке наблюдается одновременное сокращение мышц-сгибателей и разгибателей сустава.
Работа мышц
Сокращения мышц происходят рефлекторно.
От рецепторов кожи, сухожилий и мышц нервный импульс по чувствительным нейронам перемещается в спинной, где принимается решение о совершении мышечной деятельности. Оттуда по двигательным нейронам нервный импульс перемещается к мышце, и она сокращается. Это безусловные или непроизвольные процессы. Когда решение о работе мышцы принимается головным мозгом, то это произвольный рефлекс.
Насчитывается около 400 мышц различной формы, размера и применения. Их работа осуществляет движение организма.
Среди мышц головы выделяют мимические мышцы, которые участвуют в артикуляции речи и формируют мимику, жевательные мышцы, осуществляющие пережевывание пищи, мышцы глаз, обеспечивающие движение глазного яблока, мышцы гортани, верхней части пищевода, которые отвечают за глотание, мышцы языка участвуют в создании звуков, перемещают пищу к зубам.
Мышцы шеи участвуют в наклонах и поворотах головы, жевании и дыхательных движениях.
Мышцы спины – самые мощные мышцы туловища. Они участвуют во многих процессах: поддержание осанки, удержании тела в вертикальном состоянии, поворотах и наклонах головы, подвижности позвоночника, а также обеспечивают движение ключиц, лопаток и ребер.
Мышцы груди осуществляют движение пояса верхних конечностей и дыхание совместно с диафрагмой.
Мышцы живота образуют стенки брюшной полости, предотвращают повреждение органов брюшной полости от механических воздействий, участвуют в дыхании и движении туловища.
Мышцы поясов конечностей обеспечивают движение конечностей в тазобедренном и плечевом суставах.
Мышцы свободных конечностей отвечают за движения рук и ног, укрепляют свод стопы.
Мышечная система человека