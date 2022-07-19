Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ

Роль белков в обмене веществ

Белки должны постоянно поступать с пищей в организм, так как они не запасаются в нем. Поступающие белки в пищеварительной системе распадаются на аминокислоты, которые поступают в кровеносную систему и разносятся по всему организму. Попав в клетки тканей, из аминокислот будут синтезироваться белки, специфичные для человека.

Аминокислоты бывают заменимыми и незаменимыми. Заменимые аминокислоты могут синтезироваться в печени человека, а незаменимые не могут создаваться в организме.

Белки в зависимости от аминокислотного состава делят на полноценные и неполноценные.

Полноценные белки содержат все незаменимые аминокислоты.

Источниками полноценного белка являются продукты животного происхождения (мясо, яйца, рыба, молочные продукты).

Неполноценные белки не содержат всех необходимых аминокислот, они находятся в растительных продуктах (хлеб, крупы, овощи). Исключением являются бобовые – в них также есть незаменимые аминокислоты, однако усвоение их белков происходит труднее, чем из продуктов животного происхождения.

Если долгое время не есть продукты животного происхождения, то настанет нехватка незаменимых кислот в организме, будет происходить истощение мышц, нарушение состава и функций крови, снижается сопротивляемость инфекциям, может происходить задержка роста и развития молодого организма.

Роль углеводов в обмене веществ

Углеводы – это основной источник энергии в организме.

Углеводы бывают простые (глюкоза, фруктоза), они растворяются в воде и легко расщепляются с выделением большого количества энергии, и сложные (крахмал, целлюлоза или клетчатка, пектин), которые не растворяются в воде и с приложением энергии в пищеварительном тракте расщепляются до глюкозы.

В кишечнике глюкоза всасывается в кровь и разносится по организму. В печени избыток глюкозы запасается в другой сложный углевод – гликоген на «черный день». В тканях глюкоза используется для получения энергии. Целлюлоза в кишечнике способствует его моторике и служит питательной базой для полезных микроорганизмов, живущих в нем.

Избыток углеводов в организме превращается в жиры.

Роль жиров в обмене веществ

В организме человека жир находится в двух видах: структурном и резервном. Структурный жир входит в состав клеточных мембран, а резервный находится в жировых депо: в подкожном жировом слое, сальнике, между органами, около почек.

Жиры – мощный источник энергии. Кроме этого, из жиров образуются некоторые гормоны, так что без них обходиться нельзя.

Вода и минеральные соли

Вода – универсальный растворитель и среда, в которой происходят все процессы. Снижение содержания количества воды в организме вызывает нарушение функций клеток, тканей и органов.

Содержание воды в организме взрослого человека составляет 65-70% от массы тела, а у детей – около 80%. Если количество воды снижается до 20% от массы тела, наступает смерть. Избыточное содержание воды приводит к напряженной работе сердца, почек и желез.

Минеральные соли участвуют во всех процессах организма, поэтому должны постоянно поступать с пищей. Например, соли железа нужны для формирования эритроцитов, нормального дыхания, а соли кальция участвуют в росте костей, формирования зубов, свертывания крови, работы нервной системы. Фосфор входит в состав костей и зубов. А йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы.