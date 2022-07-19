Строение и многообразие плодов

В результате двойного оплодотворения у покрытосеменных из семязачатка образуется семя.
Одновременно с развитием семени завязь цветка разрастается и превращается в плод.
Плод состоит из околоплодника и одного или многих семян. Околоплодник защищает семена от повреждений и во многих случаях способствует их распространению.
Кроме завязи в образовании плода могут принимать участие и другие части цветка.
Ложные плоды – образованы из основания околоцветника, тычинок, цветоложа.
Группы плодов, образовавшихся из соцветия и сросшихся как бы в один плод, называют соплодием (ананас, свёкла).
Плоды очень разнообразны по происхождению и строению околоплодника, размерам, форме, окраске. Классификация плодов основывается на строении околоплодника, его консистенции, числе семян. На основе этих признаков плоды делят на:
Сухие и сочные
Односемянные и многосемянные
Раскрывающиеся и нераскрывающиеся
Листовка – образована одним плодолистиком и раскрывается одним швом (живокость). Если в цветке много пестиков, то тогда листовки из одного пестика составляют единый плод – многолистовку (купальница, калужница).
Боб – одногнездный плод, образован одним плодолистиком, раскрывается двумя створками (горох, фасоль, акация).
Стручок – двугнездный плод, образован двумя плодолистиками, раскрывается двумя створками, между которыми имеется перегородка, к которой прикрепляются семена (редька, капуста, горчица).
Стручочек – отличается от стручка тем, что длина его не превышает ширину более чем в 2 раза (пастушья сумка, ярутка).
Коробочка – многосемянной плод, образованный несколькими плодолистиками, раскрывается разнообразными способами: створками, дырочками, крышечкой и т.д. (мак, ива, тополь).
Орех – околоплодник деревянистый или плотно кожистый, не срастается с семенем. Пестик образован несколькими плодолистиками (лещина, липа).
Орешек – образуется из пестика, который состоит из одного плодолистика. Околоплодник сухой, деревянистый (рогоз). Если пестиков в цветке много, образуется многоорешек (лютик, лапчатки).
Семянка – имеет кожистый околоплодник, не срастающийся с семенем (одуванчик, ромашка, василёк).
Зерновка – имеет плёнчатый околоплодник, срастающийся с семенем. Характерна для злаков.
Жёлудь – имеет плотно-кожистый околоплодник; при плодах есть плюска, образованная срастанием деревянистых прицветных чешуй (каштан, дуб).
Костянка – односемянной плод с чётко различимыми слоями околоплодника: наружный слой плёнчатый; срединный – сочный, мясистый; внутренний деревянистый, образующий косточку (слива, вишня, черешня). Если в цветке несколько пестиков, развивается многокостянка (у ежевики, малины).
Ягода – плод многосемянный, с плёнчатым или плёнчато-кожистым наружным слоем околоплодника, сочным срединным и плёнчатым внутренним слоем. Образуется в цветках с верхней (виноград, ландыш) и нижней (черника, смородина) завязью. Пестик состоит из нескольких плодолистиков.
Яблоко – многосемянный, многогнёздный плод с кожистым наружным слоем околоплодника, сочным и мясистым срединным и хрящеватым внутренним слоем. Образуется из цветков с нижней завязью (рябина, айва, яблоня).
Тыквина – многосемянный плод с твёрдым, иногда деревянистым наружным слоем околоплодника и сочными, мясистыми срединным и внутренним слоями. Образуется тыквина в цветках с нижней завязью из пестиков, состоящих из нескольких плодолистиков.
Померанец – многосемянный, многогнёздный плод, образуется в цветках с верхней завязью из пестика, который состоит из нескольких плодолистиков. Наружный слой околоплодника кожистый, с эфиромасличными желёзками, срединный – губчатый, белый; внутренний – мясистый, сочный (апельсин, лимон).
В ходе эволюции у растений выработались различные приспособления к расселению. Распространение семян в плодах способствует расширению территории обитания вида растения, заселение растениями островов и территорий после пожаров, вулканических извержений и обогащения состава растительных сообществ. Семена могут распространяться следующими способами:
Самостоятельно - плод созревает, трескается и семена с помощью механических сил катапультируются на большие расстояния. Это можно пронаблюдать у таких растений как бешеный огурец, горох, фасоль, мак.
С помощью ветра. На плодах и семенах многих растений (береза, клен) образуются крылышки, волоски (тополь) или парашютики (одуванчик), которые помогают уносить их на дальние расстояния. Сами плоды или семена при этом должны быть легкими.
При помощи воды. У растений, растущих в водоемах или по их берегам (кувшинки, стрелолисты), плоды и семена обычно распространяются по воде. Они не смачиваются водой и не тонут благодаря имеющимся выростам или воздушным полостям.
Животные или человек также могут быть причиной расселения растений. Например, сочный околоплодник у плодов рябины привлекает птиц, крючочки у плодов лопуха служат для удержания в шерсти зверей. Иногда человек, не желая того, способствует распространению сорняков: то высевают их семена вместе с семенами культурных растений, то переносит из района в район на обуви или одежде (череда).