Железы пищеварительной системы

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Биология
Эволюция живой природы
Свойства популяции Теории происхождения жизни на Земле Доказательства эволюции Формы естественного отбора Результаты эволюции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Геологические эры Формы борьбы за существование Микроэволюция. Способы видообразования Определение вида и популяции Основные эволюционные представления Синтетическая теория эволюции
Генетика
Наследственные заболевания Сцепленное наследование Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Генетика пола История генетики
Антропогенез
Особенности высшей нервной деятельности человека Происхождение человека Высшая нервная деятельность Характеристика предков человека
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Экосистемы и присущие им закономерности
Водные экосистемы Типы взаимоотношений организмов Признаки экосистем. Типы пищевых систем Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Охрана биологического разнообразия Круговорот веществ Экологические проблемы Среда обитания организмов Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Смена сообществ
Зоология
Тип Плоские черви Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Жизненные циклы паразитических червей Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Круглые черви Тип Моллюски Разнообразие класса Млекопитающие Классы членистоногих Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Земноводные Тип Кольчатые черви Разнообразие класса Земноводные Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Классы моллюсков Подтип Оболочники Общая характеристика животных Тип Хордовые Общая характеристика класса Птицы Разнообразие класса Птицы
Биология как наука. Методы научного познания
Биологические науки Уровни организации живой природы Признаки биологических систем Универсальные методы научного познания Частные методы биологии Ученые-биологи и их открытия
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Перифирическая нервная система Инфекционные заболевания человека Дыхательная система Сердечно-сосудистая система Эндокринная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Органы чувств Большой и малый круги кровообращения Железы пищеварительной системы Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Половая система Внутренняя среда организма Строение и функции нервной системы. ЦНС Покровная система Неинфекционные заболевания человека Роль витаминов Иммунная система и иммунитет Опорно-двигательный аппарат Лимфатическая система
Основы селекции организмов
Селекция растений Селекция животных Селекция микроорганизмов
Микробиология, микология
Характеристика грибов Морфология бактерий Классификация грибов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Значение грибов в природе и для человека
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Типы размножения Половое размножение Гаметогенез Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Организм - целостная саморегулирующаяся система Ненаследственная изменчивость Органогенез Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Ритмическая деятельность организма. Значение сна Влияние вредных привычек на организм и стресса
Ботаника
Отдел Папоротникообразные Классы Однодольные и Двудольные Строение семени Характеристика растительного организма Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Ткани высших растений Отдел Покрытосеменные Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег Строение цветка Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение и разнообразие плодов Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Корень, стебель Строение и жизнедеятельность водорослей Отдел Мхи
Задания части 2 ОГЭ
Задание 26. Задача на подсчет ккал Задание 22. Задание с рисунком Задание 24. Задание с текстом Задание 23. Задание на методы биологии Задание 25. Задание с таблицей

Железы пищеварительной системы

Печень ― самая большая железа нашего тела, масса ее ― 1,5-2 кг.

  • Расположена печень человека преимущественно в правом подреберье, под диафрагмой.

  • Ткань печени состоит из долек, которые в свою очередь состоят из печеночных клеток ― гепатоцитов, имеющих многоугольную форму.

  • В них непрерывно вырабатывается желчь, собирающаяся в микроскопические протоки, сливающиеся в один общий.

  • Он открывается в двенадцатиперстную кишку, по которой сюда поступает желчь.

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Рисунок 1. Схематичное строение печени

Функции печени многообразны:

  

  • метаболическая = регулирует обмен белков и аминокислот, липидов, углеводов и биологически активных веществ (гормонов, витаминов), микроэлементов. Печень участвует в регуляции водного обмена.

  • депонирующая = в печени происходит накопление углеводов, белков, жиров, гормонов, витаминов и минеральных веществ.

  • секреторная = образование желчи, которая является важным путем удаления из плазмы ряда веществ.

  • барьерная = очищает кровь от вредных веществ, полученных в процессе пищеварения.

  • выделительная = с желчью выводятся такие продукты обмена веществ, как мочевая кислота, мочевина.

  • гомеостатическая = печень участвует в регуляции гомеостаза организма.

Функции желчи:

  • Желчь прекращает воздействие желудочного сока в тонком кишечнике, инактивируя пепсин.

  • Активизирует липазу поджелудочного сока;

  • Эмульгирует жиры, при этом деля их на маленькие частицы.

  • Всасывание жирорастворимых витаминов (А, D, К, Е).

  • Ферменты, входящие в состав секрета, активируют кишечную перистальтику. ВНИМАНИЕ! В желчном пузыре желчь накапливается, а синтезируется ― в печени.

Поджелудочная железа

  • Поджелудочная железа располагается рядом с 12-перстной кишкой, позади желудка.

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Рисунок 2. Схематичное строение поджелудочной железы

Железа смешанной секреции (см. подробнее «Эндокринные железы»). Она вырабатывает поджелудочный сок, поступающий в двенадцатиперстную кишку, содержащий ферменты, расщепляющие белки, жиры и углеводы.

Наиболее важные компоненты поджелудочного сока:

  • бикарбонат (NaHCO3), нейтрализующий кислое содержимое желудка,

  • ферменты пептидазы (трипсин и химотрипсин) разлагают белки и олигопептиды до аминокислот.

  • Внимание! Пептидазы секретируются в неактивной форме (трипсиноген, хемотрипсиноген) и активируются ферментами двенадцатиперстной кишки (энтерокиназой).

  • амилаза разлагает крахмал до глюкозы;

  • липаза разлагает жиры до глицерина и жирных кислот.

Под влиянием сока поджелудочной железы происходит основная химическая обработка всех компонентов пищи.

Слюнные железы

Рисунок 3. Расположение слюнных желез

  • Околоушные железы. Это самые крупные из всех слюнных желез. Они расположены подкожно и лежат в околоушно-жевательной области на ветви нижней челюсти, в жевательной мышце и зачелюстной ямке. Слюна из околоушных желез попадает в полость рта через проток, который открывается на слизистой, оболочке щеки напротив верхнего второго большого коренного зуба.

  • Поднижнечелюстные железы. По величине они средние из всех трех желез, размером с грецкий орех. Эти железы лежат в поднижнечелюстном клетчаточном пространстве дна полости рта под челюстно-подъязычными мышцами. Выводной проток поднижнечелюстной железы ― вартонов проток ― проходит вдоль внутренней поверхности подъязычной железы и открывается на подъязычном сосочке самостоятельно или вместе с протоком подъязычной железы.

  • Подъязычные железы. Подъязычная железа в 2-3 раза меньше поднижнечелюстной железы. Она находится под слизистой оболочкой дна полости рта в области подъязычных складок над челюстно-подъязычной мышцей.