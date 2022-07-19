Железы пищеварительной системы

Околоушные железы. Это самые крупные из всех слюнных желез. Они расположены подкожно и лежат в околоушно-жевательной области на ветви нижней челюсти, в жевательной мышце и зачелюстной ямке. Слюна из околоушных желез попадает в полость рта через проток, который открывается на слизистой, оболочке щеки напротив верхнего второго большого коренного зуба.