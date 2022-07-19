Побег и почки. Строение стебля

Морфология побега
По назначению выделяют вегетативные и генеративные почки. Они отличаются как по внешнему виду, так и по внутреннему строению.
Почки
Вегетативную почку легко узнать по заостренному кончику и вытянутой форме. В этой почке находятся зачатки листьев и стебля, а также так называемый конус нарастания – место, за счет которого происходит рост почки и на месте которого при прорастании этой почки появится новая.
Генеративная почка несет в себе помимо зачаточного стебля и листьев также и зачаточные цветки. Внешне эти почки более крупные, чем вегетативные, имеют округлую форму и сглаженную верхушку.
Весной, когда наступают благоприятные условия – увеличивается длина светового дня, повышается температура – почки активизируются, набухают. Начинается активное деление клеток конуса нарастания, постепенно увеличивается длина стебля, почечные чешуи раздвигаются и становятся видны листья, которые тоже растут. Таким образом, происходит развитие побега.
Стебель
Узлом называют часть побега, из которой выходят один или несколько листьев, находятся боковые почки или образуются придаточные корни.
Междоузлием называют часть побега между двумя узлами.
У одних растений узлы выражены хорошо: бамбук, гвоздика, у других – слабо: огурцы, томаты.
Стебель выполняет две основные функции, которые определяют его строение. С одной стороны, выполняя
Опорную функцию, он обеспечивает устойчивость растения, а также способствует созданию оптимального расположения листьев для фотосинтеза, поэтому в стебле очень хорошо развита механическая ткань.
Он является посредником между корнем и листьями: за счет проводящей ткани он транспортирует вещества в оба направления. Молодые стебли также могут фотосинтезировать, а в многолетних стеблях откладываются питательные вещества.
Форма стебля может быть чрезвычайно разнообразна: они могут быть прямостоячими, стелющимися, вьющимися и лазящими.
Строение стебля
Самый внутренний слой дерева – сердцевина, состоит из молодых живых клеток, способных накапливать питательные вещества.
Вокруг сердцевины расположена древесина (ксилема). Состоит из сосудов, транспортирующих воду и минеральные вещества от корней вверх.
Камбий производит различные типы клеток в зависимости от времени года. Весной образуются крупные клетки и сосуды, к осени клетки становятся более мелкими, зимой деление клеток камбия прекращается. За счет разности плотности образующихся слоев и их чередования можно определить возраст дерева и погодные условия, в которых оно росло.
Самый наружный слой дерева – кора, которая образуется из клеток камбия, которые делятся наружу.
Из них образуется луб, состоящий из трех основных элементов:
Ситовидных трубок, по которым транспортируются органические вещества от листьев к корню,
Лубяные волокна,
Элементы запасающей ткани.
Строение стебля