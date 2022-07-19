Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Биотические и антропогенные факторы Искусственные экосистемы Экологические факторы Экосистема Среда обитания организмов
Зоология
Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Класс Птицы Многообразие зверей. Домашние млекопитающие Общая характеристика червей Класс Млекопитающие, или Звери Одноклеточные животные, или Простейшие Классы членистоногих Тип Хордовые, характеристика подтипов Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Разнообразие класса Пресмыкающиеся Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви Класс Земноводные, или Амфибии Характеристика типа Членистоногие Общие сведения о животном мире Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство Брюхоногие и двустворчатые моллюски Головоногие моллюски Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных Надкласс Рыбы Разнообразие класса Земноводные
Микробиология, микология
Бактерии - доядерные организмы Характеристика царства Грибы Роль грибов в жизни человека Многообразие и классификация организмов. Вид - основная единица систематики Значение бактерий в природе и жизни человека Многообразие грибов, их роль в природе Лишайники - комплексные организмы
Ботаника
Значение водорослей в природе и жизни человека Строение цветка. Соцветия Побег и почки. Строение стебля Строение и многообразие плодов Покрытосеменные, или Цветковые Строение и видоизменения листа Виды корней, типы корневых систем. Видоизменения корней Моховидные Папоротниковидные Разнообразие голосеменных растений Размножение покрытосеменных растений Общая характеристика водорослей Многообразие водорослей Видоизменения побегов Голосеменные Разнообразие отдела Покрытосеменные Строение семян Плауновидные. Хвощевидные Классы Однодольные и Двудольные
Эволюция живой природы
Охрана растительного и животного мира Этапы эволюции органического мира Освоение суши растениями и животными

Побег и почки. Строение стебля

Побег – наземная часть растения, состоящая из стебля и листьев, а также несущая на себе почки.

Морфология побега

Почка – зачаточный побег с очень укороченными междоузлиями. Почки делят по назначению и по расположению.

По назначению выделяют вегетативные и генеративные почки. Они отличаются как по внешнему виду, так и по внутреннему строению.

Почки

  • Вегетативную почку легко узнать по заостренному кончику и вытянутой форме. В этой почке находятся зачатки листьев и стебля, а также так называемый конус нарастания – место, за счет которого происходит рост почки и на месте которого при прорастании этой почки появится новая.

  • Генеративная почка несет в себе помимо зачаточного стебля и листьев также и зачаточные цветки. Внешне эти почки более крупные, чем вегетативные, имеют округлую форму и сглаженную верхушку.

Весной, когда наступают благоприятные условия – увеличивается длина светового дня, повышается температура – почки активизируются, набухают. Начинается активное деление клеток конуса нарастания, постепенно увеличивается длина стебля, почечные чешуи раздвигаются и становятся видны листья, которые тоже растут. Таким образом, происходит развитие побега.

Почки, расположенные на вершине побега, называют верхушечными. Они обеспечивают рост растения в высоту. В пазухах листьев располагаются боковые (или пазушные) почки, они отвечают за ветвление побегов и разрастание растения.

Стебель

Стебель осевая часть побега, состоящая из узлов и междоузлий.

Узлом называют часть побега, из которой выходят один или несколько листьев, находятся боковые почки или образуются придаточные корни.

Междоузлием называют часть побега между двумя узлами.

У одних растений узлы выражены хорошо: бамбук, гвоздика, у других – слабо: огурцы, томаты.

Стебель выполняет две основные функции, которые определяют его строение. С одной стороны, выполняя

  • Опорную функцию, он обеспечивает устойчивость растения, а также способствует созданию оптимального расположения листьев для фотосинтеза, поэтому в стебле очень хорошо развита механическая ткань.

  • Он является посредником между корнем и листьями: за счет проводящей ткани он транспортирует вещества в оба направления. Молодые стебли также могут фотосинтезировать, а в многолетних стеблях откладываются питательные вещества.

Стебли растений-суккулентов (кактус, молочай), накапливают воду специальных вместилищах, что позволяет им жить в крайне сухих местах. (некоторые суккуленты накапливают влагу в листьях: алоэ, агава).

Форма стебля может быть чрезвычайно разнообразна: они могут быть прямостоячими, стелющимися, вьющимися и лазящими.

Рост стебля в высоту обеспечивает верхушечная почка, в толщину – камбий. Необходимо знать строение стебля в разрезе. Наиболее хорошо оно прослеживается в стволах деревьев.

Строение стебля

  1. Самый внутренний слой дерева – сердцевина, состоит из молодых живых клеток, способных накапливать питательные вещества.

  2. Вокруг сердцевины расположена древесина (ксилема). Состоит из сосудов, транспортирующих воду и минеральные вещества от корней вверх.

  3. Камбий производит различные типы клеток в зависимости от времени года. Весной образуются крупные клетки и сосуды, к осени клетки становятся более мелкими, зимой деление клеток камбия прекращается. За счет разности плотности образующихся слоев и их чередования можно определить возраст дерева и погодные условия, в которых оно росло.

  4. Самый наружный слой дерева – кора, которая образуется из клеток камбия, которые делятся наружу.

Из них образуется луб, состоящий из трех основных элементов:

  • Ситовидных трубок, по которым транспортируются органические вещества от листьев к корню,

  • Лубяные волокна,

  • Элементы запасающей ткани.

Строение стебля