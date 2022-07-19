Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Сукцессия Среда обитания организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические законы и правила Экологические проблемы Круговорот веществ Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Типы взаимоотношений организмов
Биология как наука. Методы научного познания
Ученые-биологи и их открытия Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Частные методы биологии Биологические науки Универсальные методы научного познания
Цитология
Немембранные органоиды Мейоз Метаболизм и основные понятия Транспорт веществ в клетке Минеральные вещества клетки, вода Репликация ДНК Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Клеточный цикл Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Пластический обмен. Фотосинтез Двумембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Углеводы Одномембранные органоиды Митоз Клеточная теория Общее строение клетки, классификация органоидов Биосинтез белка
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Неаллельные взаимодействия генов Генетика пола Основные понятия генетики Аллельные взаимодействия генов Наследственные заболевания Сцепленное наследование История генетики
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Постэмбриональный период развития Эмбриональный период развития Комбинативная изменчивость Селекция животных Селекция растений Ненаследственная изменчивость Организм - целостная саморегулирующаяся система Половое размножение Органогенез Гаметогенез Селекция микроорганизмов Бесполое размножение Типы размножения
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Свойства популяции Микроэволюция. Способы видообразования Результаты эволюции Синтетическая теория эволюции Доказательства эволюции Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Взаимодействие природы и общества Происхождение человека Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Геологические эры Формы естественного отбора Теории происхождения жизни на Земле

Клеточная теория

Клеточная теория – это обобщенные представления о строении клеток как единиц живого, об их размножении и роли в формировании многоклеточных организмов.

Создатели клеточной теории – ботаник Маттиас Шлейден и гистолог, физиолог, цитолог Теодор Шванн не открыли ничего глобально нового, а лишь обобщили знания, полученные благодаря изобретениям и открытиям различными естествоведами:

I. Янсены (1590)

изобрели простейший увеличительный прибор, соединив вместе две линзы.

II. Роберт Гук (1665)

Первым наблюдал с помощью увеличительных линз подразделение тканей пробки дуба на «ячейки», после чего ввел новый термин «клетка».

Его описания послужили толчком для появления систематических исследований анатомии растений, которые подтвердили наблюдения Роберта Гука и показали, что разнообразные части растений состоят из тесно расположенных «пузырьков», или «мешочков».

Роберт Гук

III. А. Левенгук (1680)

Oткрыл мир одноклеточных организмов и впервые увидел клетки животных (эритроциты, сперматозоиды).

Однако эти и другие многочисленные исследования не привели в то время к пониманию универсальности клеточного строения, к четким представлениям о том, что же являет собой клетка.

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Антони Ван Левенгук

Прогресс в изучении клетки связан с развитием микроскопирования в XIX в.

К этому времени изменились представления о строении клеток: главным в организации клетки стала считаться не клеточная стенка, а собственно ее содержимое – протоплазма. В протоплазме был открыт постоянный компонент клетки – ядро.

IV. Карл Бэр (1827 год)

Обнаружил яйцеклетку млекопитающих, что дало представление о том, что каждый организм развивается из одной клетки.

V. Р. Броун (1831-1833)

Обнаружил в клетках ядро – основную составляющую часть клетки.

VI. М. Шлейден (1837)

Предложил новую теорию образования растительных клеток, основанную на представлении о решающей роли в этом процессе клеточного ядра. Учёный полагал, что новая клетка как бы выдувается из ядра и затем покрывается клеточной стенкой. Эти исследования способствовали созданию клеточной теории.

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Маттиас Шлейден

VII. Т. Шванн (1838)

Он показал, что клетки растений и животных принципиально сходны между собой.

«Заслуга Т. Шванна заключалась не в том, что он открыл клетки как таковые, а в том, что он научил исследователей понимать их значение».

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Теодор Шванн

VIII. Р. Вирхов (1858)

Доказал, что ядро является главной составной частью клетки и что клетки образуются только от их деления.

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Рудольф Вирхов

Создание клеточной теории стало важнейшим событием в биологии, одним из решающих доказательств единства всей живой природы. Клеточная теория оказала значительное влияние на развитие биологии, послужила главным фундаментом для развития таких дисциплин как эмбриология, гистология и физиология.

Основные положения клеточной теории сохранили свое значение и на сегодняшний день, хотя за более чем сто пятьдесят лет были получены новые сведения о структуре, жизнедеятельности и развитии клеток.

1. Клетка – элементарная единица живого: вне клетки нет жизни.

Представление о клетке как о самостоятельной жизнедеятельной единице было дано еще в работах Т. Шванна. Р. Вирхов также считал, что каждая клетка несет в себе полную характеристику жизни: «Клетка есть последний морфологический элемент всех живых тел, и мы не имеем права искать настоящей жизнедеятельности вне ее».

Клетка – ограниченная активной мембраной упорядоченная структура биополимеров и их макромолекулярных комплексов, участвующих в метаболических и энергетических процессах, осуществляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом.

Клетки обладают всеми признаками «живого»:

● имеют клеточное строение;

● у каждой клетки есть обмен веществ;

● могут воспроизводить себе подобных, передавая свои признаки следующему поколению (наследственность), данные признаки могут изменяться (изменчивость);

● состоят из органогенов;

● растут;

● реагируют на изменение внешней и внутренней среды;

● обладают саморегуляцией и т.д.

2. Все клетки гомологичны, то есть имеют сходное строение, химический состав и общие принципы жизнедеятельности.

Это обобщение, сделанное еще Т. Шванном, нашло свое подтверждение и развитие в современной цитологии, использующей новые достижения техники, такие, как электронный микроскоп.

Термин «гомологичность» означает сходство по коренным свойствам и отличие по второстепенным. Гомологичность строения клеток наблюдается внутри каждого из типов клеток: наличие цитоплазматической мембраны, цитоплазмы и ядерного аппарата (не обязательно ядра).

3. Новые клетки образуются только в результате деления исходных клеток: клетка от клетки.

Формулировка положения «всякая клетка от клетки» («omnis cellula e cellula») связана с именем знаменитого ученого Р. Вирхова. Размножение прокариотических и эукариотических клеток происходит только путем деления исходной клетки, которому предшествует воспроизведение ее генетического материала (редупликация ДНК).

4. Клетки способны к самостоятельной жизни, но в многоклеточных организмах их работа скоординирована, и организм представляет собой целостную систему.

Роль отдельных клеток в многоклеточном организме подвергалась неоднократному обсуждению и критике и претерпела наибольшие изменения. Т. Шванн представлял себе многогранную деятельность организма как сумму жизнедеятельности отдельных клеток. Так как, клетка – это единица функционирования в многоклеточном организме. Клетки объединены в функциональные системы, в ткани и органы, которые находятся во взаимной связи друг с другом. Вот почему мы говорим об организме как о целом.

Итог: именно клетка является единицей развития живых организмов, единицей их строения, функционирования и единицей патологических изменений организма.

Важно! Знать не только сами положения, но и их значение в науке.

Положение клеточной теории Смысл положения
1. Клетка является универсальной структурной, функциональной и генетической единицей живого.

● Клетка – минимальная структура, обладающая признаками жизни.

● Клетка имеет возможность независимого существования.
2. Все клетки имеют сходное строение, химический состав и общие принципы жизнедеятельности.

● Единое происхождение различных царств живой природы, их родство.

● Любая клетка имеет: мембрану, цитоплазму, ядерный аппарат (не обязательно ядро).
3. Новые клетки образуются только в результате деления исходных клеток. ● Новые клетки (то есть жизнь) не рождаются из ничего.
4. Клетки способны к самостоятельной жизнедеятельности, но в многоклеточных организмах их работа скоординирована, и организм представляет собой целостную систему.

● Многоклеточный организм – система взаимодействующих клеток.

● Клетки объединяются в ткани, ткани – в органы.