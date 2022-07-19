Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Биология
Связь с окружающей средой
Гигиена органов чувств и здоровье Характеристика анализаторов Органы чувств. Анализаторы
Опорно-двигательный аппарат
Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей Осевой скелет. Скелет конечностей и головы Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы скелетных мышц Осанка. Первая помощь при травмах скелета
Системы регуляции
Механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция Ткани и органы в организме человека Соматический и вегетативный отделы нервной системы Строение и функции нервной системы Головной мозг Иммунитет. Иммунология и здоровье Центральная нервная система. Спинной мозг и головной мозг Эндокринная система. Гуморальная регуляция Внутренняя среда организма. Кровь
Системы органов
Покровная система Обмен веществ и питание Репродуктивная система Первая помощь при обмороках и кровотечениях Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения Культура ухода за кожей Органы пищеварительной системы Пищеварение в тонкой и толстой кишке Культура питания Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ Лимфатическая система Дыхательная система Сердечно-сосудистая система. Работа сердца Этапы дыхания. Легочные объемы Витамины и их значение для организма Внутриутробное развитие и рождение ребенка. Репродуктивное здоровье Мочевыделительная система
Факторы здоровья человека
Клетка - структурная единица организма. Химический состав клетки Немембранные органоиды животных клеток Науки об организме человека. Культура здоровья - основа полноценной жизни Двумембранные органоиды животных клеток Наследственная и ненаследственная изменчивость. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование Наследственность и здоровье Одномембранные органоиды животных клеток Факторы окружающей среды, образ жизни и здоровье Соматические и половые клетки. Деление клеток

Обмен веществ и питание

Обмен веществ – один из главных признаков живого, по которым его можно отличить от неживого. Обмен веществ или метаболизм включает в себя разнообразные процессы синтеза, превращения и окисления (разрушения) веществ. Питание и пищеварение – первый важный этап обмена веществ.

Внешний обмен веществ

Внешний этап обмена веществ состоит из процессов перемещения веществ из внешней среды во внутреннюю среду организма. Он складывается из трех процессов: питания, дыхания и выделения.

Питание обеспечивает получение организмом питательных веществ в результате пищеварения, которые после определенной подготовки выступят в роли строительного материала и источника энергии.

Пищеварение складывается из нескольких этапов:

  • Механическая обработка в ротовой полости, ее увлажнение и обработка пищеварительными соками,

  • Химическая обработка в ротовой полости, желудке и кишечнике – расщепление крупных органических веществ до более мелких, элементарных структур,

  • Всасывание элементарных структур и кровь и лимфу.

Дыхание – процесс поступления кислорода в организм, окисления с помощью него органических веществ и освобождение энергии, которая пойдет на обеспечение процессов жизнедеятельности.

Выделение – процесс удаления из организмов вредных или ненужных организму веществ из внутренней среды во внешнюю.

Главные пути обмена биоорганических веществ

Метаболизм состоит из двух противоположных процессов – пластического и энергетического обменов.

  • Энергетический обмен веществ – совокупность реакций распада веществ, идущих с выделением энергии. Белки в процессе пищеварения распадаются на аминокислоты, углеводы – до глюкозы, а жиры – до глицерина и жирных кислот. При окислении (распаде) веществ выделяется энергия, которая заключается в энергию связей молекул АТФ.

  • Пластический обмен веществ – совокупность реакций синтеза веществ, сопровождаемых тратой энергии. Те структурные элементы, что появились при расщеплении белков, жиров и углеводов, поступают во внутреннюю среду организма и идут на синтез собственных органических веществ. На процессы их создания требуется энергия, запасенная в связях молекул АТФ. После выполнения своей функции собственные органические вещества также подвергнуться распаду в энергетическом обмене веществ.

На завершающем этапе энергетического обмена органические вещества расщепятся до углекислого газа, воды и мочевины, и удалятся через органы выделения.

Ферменты – биологические катализаторы белковой природы, без которых не обходится ни один процесс обмена веществ. Для каждого процесса будет свойственен свой уникальный фермент. Образование ферментов и их действие контролируется генами.