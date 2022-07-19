Обмен веществ и питание

Обмен веществ – один из главных признаков живого, по которым его можно отличить от неживого. Обмен веществ или метаболизм включает в себя разнообразные процессы синтеза, превращения и окисления (разрушения) веществ. Питание и пищеварение – первый важный этап обмена веществ.

Внешний обмен веществ

Внешний этап обмена веществ состоит из процессов перемещения веществ из внешней среды во внутреннюю среду организма. Он складывается из трех процессов: питания, дыхания и выделения.

Питание обеспечивает получение организмом питательных веществ в результате пищеварения, которые после определенной подготовки выступят в роли строительного материала и источника энергии.

Пищеварение складывается из нескольких этапов:

Механическая обработка в ротовой полости, ее увлажнение и обработка пищеварительными соками,

Химическая обработка в ротовой полости, желудке и кишечнике – расщепление крупных органических веществ до более мелких, элементарных структур,

Всасывание элементарных структур и кровь и лимфу.

Дыхание – процесс поступления кислорода в организм, окисления с помощью него органических веществ и освобождение энергии, которая пойдет на обеспечение процессов жизнедеятельности. – процесс поступления кислорода в организм, окисления с помощью него органических веществ и освобождение энергии, которая пойдет на обеспечение процессов жизнедеятельности. Выделение – процесс удаления из организмов вредных или ненужных организму веществ из внутренней среды во внешнюю.

Главные пути обмена биоорганических веществ

Метаболизм состоит из двух противоположных процессов – пластического и энергетического обменов.

Энергетический обмен веществ – совокупность реакций распада веществ, идущих с выделением энергии. Белки в процессе пищеварения распадаются на аминокислоты, углеводы – до глюкозы, а жиры – до глицерина и жирных кислот. При окислении (распаде) веществ выделяется энергия, которая заключается в энергию связей молекул АТФ.

Пластический обмен веществ – совокупность реакций синтеза веществ, сопровождаемых тратой энергии. Те структурные элементы, что появились при расщеплении белков, жиров и углеводов, поступают во внутреннюю среду организма и идут на синтез собственных органических веществ. На процессы их создания требуется энергия, запасенная в связях молекул АТФ. После выполнения своей функции собственные органические вещества также подвергнуться распаду в энергетическом обмене веществ.

На завершающем этапе энергетического обмена органические вещества расщепятся до углекислого газа, воды и мочевины, и удалятся через органы выделения.

Ферменты – биологические катализаторы белковой природы, без которых не обходится ни один процесс обмена веществ. Для каждого процесса будет свойственен свой уникальный фермент. Образование ферментов и их действие контролируется генами.