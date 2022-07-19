Обмен веществ и питание

Внешний этап обмена веществ состоит из процессов перемещения веществ из внешней среды во внутреннюю среду организма. Он складывается из трех процессов: питания, дыхания и выделения.
Пищеварение складывается из нескольких этапов:
Механическая обработка в ротовой полости, ее увлажнение и обработка пищеварительными соками,
Химическая обработка в ротовой полости, желудке и кишечнике – расщепление крупных органических веществ до более мелких, элементарных структур,
Всасывание элементарных структур и кровь и лимфу.
Выделение – процесс удаления из организмов вредных или ненужных организму веществ из внутренней среды во внешнюю.
Энергетический обмен веществ – совокупность реакций распада веществ, идущих с выделением энергии. Белки в процессе пищеварения распадаются на аминокислоты, углеводы – до глюкозы, а жиры – до глицерина и жирных кислот. При окислении (распаде) веществ выделяется энергия, которая заключается в энергию связей молекул АТФ.
Пластический обмен веществ – совокупность реакций синтеза веществ, сопровождаемых тратой энергии. Те структурные элементы, что появились при расщеплении белков, жиров и углеводов, поступают во внутреннюю среду организма и идут на синтез собственных органических веществ. На процессы их создания требуется энергия, запасенная в связях молекул АТФ. После выполнения своей функции собственные органические вещества также подвергнуться распаду в энергетическом обмене веществ.
На завершающем этапе энергетического обмена органические вещества расщепятся до углекислого газа, воды и мочевины, и удалятся через органы выделения.